https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 24.06.2020 - Última actualización - 16:54

16:50

Es en un tramo de la causa Cuadernos Una revocamiento para Cristina

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi revocó el procesamiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el tramo referido a Techint de la causa de los cuadernos por supuestos pagos de sobornos en la obra pública durante su gobierno.



La decisión del juez, que dictó la falta de mérito para la ex presidenta, también alcanzó al directivo de la empresa Luis María Betnaza; el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; y a los ex funcionarios Roberto Baratta, José María Olazagasti y Claudio Uberti.



Con su fallo, Martínez de Giorgi revocó los procesamientos que había dictado el fallecido juez Claudio Bonadio el 17 de septiembre de 2018, en el marco de este tramo de la causa de los cuadernos. El magistrado consideró que “corresponde disponer la realización de diversas medidas de prueba que clarifiquen” la situación referida a Techint, con el objetivo de “determinar si los pagos efectuados pudieron estar vinculados con razones de emergencia en el contexto de la nacionalización de la empresa SIDOR en la República Bolivariana de Venezuela”.



Aseguró que es “imprescindible profundizar la pesquisa” alrededor del caso, y evaluó que la información existente en la investigación no es suficiente para sostener los procesamientos. Martínez De Giorgi dijo que “resultaría pertinente escuchar en declaración testimonial a los directivos, presidentes y CEOs de las firmas Ternium y Sidor”, nombres que habían sido sugeridos por el fiscal federal del caso, Carlos Stornelli.



En la trama central de los cuadernos, la vicepresidenta está procesada y el caso fue elevado a juicio oral, a la espera de una fecha de inicio.