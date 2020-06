Reclaman desalentar marchas, reuniones y concentraciones

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La exhortación surgió del Comité Central de Crisis. “No hay en esto ningún condimento político, pero hay que evitar cualquier encuentro que ponga en peligro la salud pública”, dijo Esteban Borgonovo. Su par de Salud suscribió: “se vienen los meses más álgidos”, dijo Sonia Martorano.

Tras un fin de semana prolífico en protestas y movilizaciones por diferentes temáticas, el Comité Central de Crisis de la provincia emitió este miércoles un fuerte mensaje exhortando a la ciudadanía y dirigentes de todos los niveles a desalentar concentraciones de cualquier tipo en el marco de la pandemia.



Sobre la base del resurgimiento de casos en diferentes puntos de la provincia, el diagnóstico trazado no fue optimista. “Nos enfrentamos a dos meses muy álgidos”, dijo la ministra de Salud, Sonia Martorano; “tenemos por delante dos meses críticos, realmente críticos”, aseveró su par de Gobierno, Esteban Borgonovo.



El Comité no resolvió retroceder de fase a nivel provincial ni restringir algunas de las actividades habilitadas, excepto en localidades puntuales como Carreras, Ceres y Venado Tuerto. Pero sí, los funcionarios instaron a que se refuercen las medidas de seguridad sanitaria recomendadas. Las autoridades tomaron nota de un evidente relajamiento en los cuidados y recomendaciones vinculadas, esencialmente, al distanciamiento social y reuniones que no superen las diez personas. Por ello, reclamaron que se desalienten esas prácticas.



“La curva está en ascenso; no sabemos hasta dónde y con qué ritmo va a crecer -dijo Borgonovo-. Entonces, si tenemos la posibilidad de gozar de ciertas libertades y actividades que se han flexibilizado, evitemos las reuniones y concentraciones porque si no, inexorablemente vamos a tener que volver a fases anteriores. No hay en esto ningún condimento político -aclaró-; las reuniones que desalentamos son las políticas, las sociales, las religiosas... Cualquiera que ponga en peligro la salud pública”.



Exhortación



En el mismo sentido se manifestó Martorano. “La curva de contagios comenzó a acelerarse tal cual esperábamos y no estamos exentos del panorama nacional. Esto nos insta a trabajar cada vez más fuerte en el distanciamiento social y los cuidados. El momento que estábamos esperando empezó ahora. No es el pico porque lo sabremos cuando empiece a bajar, pero nos enfrentamos a dos meses muy álgidos donde necesitamos de la responsabilidad ciudadana”, sostuvo. Y aseguró que “los derechos ciudadanos están absolutamente garantizados, pero en un momento de pandemia, todo aquello que tenga que ver con aglomeraciones es una exposición del otro. Y hoy -enfatizó- no solamente tenemos que cuidarnos personalmente, sino al otro que es la ciudadanía. Por eso, desalentamos que se produzca cualquier tipo de manifestación; no hay que promoverla de ninguna manera. Lo que se quiera manifestar, que sea por otra vía, pero no con una cuestión presencial”, enfatizó.

- Pero hay muchas problemáticas que generan esas protestas... ¿Cómo se canaliza ese reclamo, entonces?



- Está garantizado que todo el mundo pueda expresarse porque es lo correcto, pero no en estos momentos de pandemia donde decimos que ingresamos a la etapa más álgida de la provincia y el país; por eso, desalentamos totalmente cuestiones que tengan que ver con acercamientos y reuniones o concentraciones, y sobretodo, con posibilidad de que vengan personas de otras provincias.

- ¿No hay retroceso de fase por ahora?



- No. Por ahora, sigue todo igual, apelando fuertemente a la responsabilidad social y ciudadana; es lo único que ahora podemos generar para asegurar la salud de todos los santafesinos. Pero esto es dinámico, flexible y sujeto a situación epidemiológica. Hoy más que nunca es un día a día. Solicitamos mantener los cuidados con el uso de barbijo, lavado permanente de manos y distanciamiento social, que es fundamental; no más de diez personas en reuniones y con distanciamiento.