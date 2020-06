Dos ministros con citas en Diputados

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de Adriana Cantero y de Walter Agosto. La Asociación de Abogados Laboralistas expondrá su oposición a la adhesión de Santa Fe a los cambios de ART en la Comisión de Asuntos Laborales.

Este jueves volverá a sesionar en su recinto propio la Cámara de Diputados donde dará ingreso a dos proyectos aprobados en las últimas semanas por el Senado como la paridad en los distintos poderes del Estado, partidos políticos y colegios profesionales así como la adhesión de la provincia a la reforma a la ley de ART, temas que se empezaron a discutirse ya internamente entre los diferentes bloques políticos de la Cámara Baja.

Pero además y en el marco de la actividad parlamentaria se destacan las reuniones que legisladores mantendrán esta semana con la ministra de Educación, Adriana Cantero, y con el de Economía, Walter Agosto, encuentros que se fueron posponiendo por razones de agenda.

La reunión con Cantero será este miércoles, desde las 16, en el recinto de la Cámara con las comisiones de Labor Parlamentaria que integran los jefes de bloques y la de Educación que encabeza la ex ministra de esa cartera, Claudia Balagué. La cita a Cantero fue votada por resolución de la Cámara y apunta a discutir varios temas en especial la vuelta a clases tras la pandemia así como la falta de convocatoria a la paritaria docente para discutir salarios y la situación de comedores escolares. La semana pasada hubo cruces entre diputados justicialistas y socialistas por la fecha de la reunión. Los socialistas esperaban a la ministra la semana pasada pero cuestiones de agente le hicieron imposible la visita a Cantero.

En tanto, desde Somos Vida, la diputada Betina Florito insistió esta semana en advertir la falta de nombramiento del delegado de la Regional IV del ministerio de Educación. “Hace 196 días que asumió Omar Perotti el cargo de gobernador de la provincia y su ministra de Educación aún no nombró al delegado de la Regional IV que comprende más de 22.000 empleados del Estado entre docentes y auxiliares docentes. Representa cerca de 800 edificios, unos 2000 establecimientos escolares. Un universo de más de 190 mil alumnos”, explicó la legisladora.

Recordó que en los primeros días de mayo la Cámara de Diputados aprobó sobre tablas un proyecto de su autoría adonde reclamaba información al respecto.

Para Florito “la falta de designación de ese funcionario constituye un obstáculo para la resolución de problemas y necesidades que se presentan a diario en los establecimientos educativos. El delegado Regional de Educación es un cargo vital para los docentes del departamento ya que representa un contacto directo con las autoridades del Ministerio de Educación, lugar adonde se pueden canalizar trámites importantes, como por ejemplo infraestructura escolar, tratamiento de casos de violencia escolar, respuesta ante vandalismo y robo en escuelas y demás cuestiones inherentes a la labor docente. Ya casi dos meses de la presentación del proyecto y aún no he recibido respuesta. La pandemia de Coronavirus no puede ser obstáculo para no designar a un funcionario en un lugar tan sensible”, acotó.

Agosto

En tanto, la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Fabián Bastia, recibirá este jueves, a las 10, al ministro Agosto para analizar temas que hacen a la marcha de las cuentas oficiales de la provincia. Ya el justicialista Ricardo Olivera -integrante de esa comisión- elevó al integrante del Poder Ejecutivo un temario de los principales temas a plantear y que pasan por la ejecución presupuestaria del presente año, las expectativas sobre el 2021; niveles de recaudación, relación fiscal con la Nación así como la deuda del gobierno nacional para con la provincia tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de noviembre de 2015.

También en comisiones, este miércoles, la Asociación de Abogados Laboralistas asistirá a la reunión de la Comisión de Asuntos Laborales que preside el radical Fabián Palo Oliver a exponer las razones del rechazo a la adhesión brindada por el Senado a la ley de ART. La entidad ya se expresó críticamente en años anteriores cuando Diputados tuvo a debate el proyecto.

Si bien, el mensaje del Poder Ejecutivo votado el último jueves por Senado entrará formalmente esta semana a la Cámara Baja, ya hay posiciones encontradas incluso dentro de la bancada justicialista cuyos integrantes son contrarios a la adhesión. En el caso de Lucila De Ponti rechazó el proyecto siendo diputada nacional y también se ha manifestado críticamente Matilde Bruera.

El tema ART es uno de los asuntos de la agenda de la reunión de Omar Perotti y varios de sus ministros con la mesa del Frente Progresista, encuentro previsto para este miércoles, a las 10. “Que el Ejecutivo busque los votos de ART en el Frente Progresista” señaló una legisladora justicialista en referencia a ese encuentro.



El Frente con Perotti

El gobernador Omar Perotti con varios de sus ministros se reunirá este miércoles, desde las 10, con la mesa del Frente Progresista que ultimó detalles del encuentro en su reunión de la semana pasada. Entre los temas que el Frente llevara a la Casa Gris se encuentra la situación de Vicentin y la postura de este sector político sobre el tema; aspectos diversos derivados de la pandemia, como el resurgimiento de casos, los controles en zonas limítrofes, los efectos económicos de la cuarentena, y la situación de municipios y comunas.

Sobre Vicentin, tiene preferencia para este jueves un proyecto del socialista Joaquín Blanco para alentar la participación del gobierno provincial en el concurso preventivo que se tramita en el juzgado de Reconquista, valiéndose del pago a productores de la deuda de la cerealera.

El otro tema que estará en agenda es la adhesión santafesina a la ley de ART ya votado por el Senado. El anterior gobernador, Miguel Lifschitz, también había enviado un mensaje sobre ese tema a Legislatura que finalmente no tuvo la adhesión. Ahora es Perotti el que lo envió y será analizado mañana. La adhesión viene siendo solicitada por el sector empresarial santafesino.

Pagos

El diputado Esteban Lenci (PS) reclamó que se abonen los pagos de marzo, abril, mayo y junio del programa Nueva Oportunidad, que hasta el momento el Estado provincial adeuda, perjudicando tanto a beneficiarios como a las instituciones adheridas al Programa.

“En el marco de la actual situación de emergencia sanitaria y preocupante retracción de la economía, el hecho de que la provincia no cumpla con los pagos adeudados del Nueva Oportunidad, no sólo es una falta de responsabilidad, es también una falta de sensibilidad social”, advirtió Lenci, quien ingresó en la Cámara baja un pedido formal para que el Ministerio de Desarrollo Social informe sobre los montos adeudados.