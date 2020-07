https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Paro virtual

"Apagón educativo": docentes muestran su descontento y piden reabrir paritarias

No dictarán clases este miércoles 1 y jueves 2 de julio. Reclaman que se retomen las negociaciones para discutir salarios y condiciones de trabajo. Plantean que en caso de no ser convocados, se verá comprometido el regreso a clases luego de las vacaciones.

Mal arranque. Previo a la pandemia, las paritarias docentes habían generado el disgusto de los gremios por la “insatisfactoria” propuesta recibida. Crédito: Flavio Raina

Por Mauro L. Muñoz SEGUIR En el mes de marzo fue suspendida la paritaria provincial docente frente a la arremetida del escenario pandémico. Desde entonces, la docencia santafesina sostiene el vínculo pedagógico bajo las condiciones de emergencia sanitaria. Frente a la posibilidad de retomar las clases presenciales, reclaman que el gobierno disponga la reapertura del espacio de discusión. Ante la ausencia de respuestas, realizarán un “apagón educativo”. La medida fue dispuesta tanto por Amsafe como por Sadop y contempla la interrupción de las clases virtuales durante este miércoles 1 y jueves 2 de julio. Además de la recomposición salarial, los gremios plantean otros temas como los problemas de conectividad, la sobrecarga laboral y la situación con los docentes reemplazantes. Advierten que de no recibir respuestas, no tomarán los exámenes de las materias previas y que se verá comprometida la vuelta a clases luego del receso invernal. La secretaria general de Amsafe, Sonia Alesso, remarcó “el compromiso de los docentes durante estos meses” y advirtió que existen “múltiples demandas en relación a las dificultades con la conectividad y a la sobrecarga laboral”. En diálogo con El Litoral, precisó que “muchos docentes terminan poniendo de su propio bolsillo sin haber percibido ningún tipo de aumento, siendo Santa Fe una de las únicas jurisdicciones en estas condiciones”. “Nos genera preocupación las grandes desigualdades dentro de la provincia, tanto en la ruralidad como en los grandes centros urbanos. Son muchos los alumnos de distintas edades y niveles que no tienen una computadora o celular para cada uno, que lo comparten con su familia. Esto mismo pasa con los docentes, que en muchos casos tienen que llevar los trabajos hasta las casas de las familias y, además, pagar las fotocopias, internet, luz, con el mismo sueldo”, agregó Alesso. Por su parte, el secretario general de Sadop Santa Fe, Pedro Bayúgar, sostuvo que “el apagón educativo no es nada más que una forma de protestar, de ratificar nuestro malestar por las condiciones de trabajo con que se viene desempeñando la tarea educativa. “El tiempo que esto implica, los costos, el mayor esfuerzo, no tienen ningún reconocimiento de parte ni del Estado, ni de los empleadores por el desarrollo de esas actividades”, agregó sobre la medida. Reparo con las fechas El miércoles pasado la cartera educativa nacional presentó el borrador de protocolo para la vuelta a clases elaborado por expertos, ministros de Educación provinciales, representantes de las carteras de Salud y Desarrollo Social, autoridades y gremialistas de todos los niveles de la educación. El documento determinó instrucciones de cumplimiento obligatorio para las instituciones educativas para el retorno a la presencialidad. Sonia Alesso participó en representación de Ctera. Dijo que también se pidió una “mesa de discusión salarial nacional para evitar desigualdades”. Consideró “prematuro” establecer una fecha de regreso. Y afirmó que “hay lugares donde se va a poder aplicar y otros donde será difícil”. “Lo primero es cuidar la salud. Esto es semana a semana. El escenario europeo nos marca que muchos vuelven atrás porque están habiendo rebrotes, pero además nuestras condiciones materiales son distintas. Debemos considerar la responsabilidad que tiene cada docente ante su propio trabajo y el cuidado de los niños, niñas y jóvenes que están a su cargo”, aseguró. Nueva delegada Este martes, el gobierno provincial designó a la autoridad que estará al frente de la delegación IV de Educación provincial. Mediante el decreto 0561, con la firma del gobernador Perotti y la ministra Cantero, se instituyó a Mónica del Carmen Henny para el puesto que permanecía vacante desde el 10 de diciembre. La nueva delegada se desempeñaba como supervisora en el ministerio de Educación de la provincia. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

