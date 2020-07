El Frente Progresista dispuesto a debatir la adhesión a la ley de ART

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 01.07.2020

Pablo Farías mostró diferencias con algunos artículos introducidos por el Senado. Reclamó gestos del oficialismo para avanzar con la sanción de la norma.

“Vamos a trabajar para buscar consensos y aprobar la adhesión de la provincia a la reforma a la ley de ART”, afirmó el diputado socialista Pablo Farías quien reclamó gestos a la bancada justicialista para poder avanzar en la sanción de la norma. La Cámara de Diputados dará ingreso formal mañana al mensaje del Poder Ejecutivo aprobado por unanimidad la semana pasada por el Senado.

El Frente Progresista tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y empezó a discutir internamente el tema ART. En la bancada justicialista de siete miembros, tres ya se han pronunciamiento en forma muy crítica: Lucila De Ponti, Matilde Bruera y Luis Rubeo.

“Tenemos un debate interno, vamos a trabajar para lograr consensos y el propósito no es cajonear el expediente” le dijo a El Litoral el jefe del interbloque. Farías no dejó de recordar que el anterior gobernador, Miguel Lifschitz, también impulsó el tema desde Casa Gris. “En principio tenemos diferencias con algunos retoques que hizo el Senado en comisiones sobre los efectos del recurso presentado por el trabajador o las conformaciones de las juntas médicas. Lo vamos a analizar intentando fijar una postura común” insistió el ex ministro de Gobierno.

Farías recordó el impulso que el propio ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, le dio al proyecto cuando visitó la Legislatura junto al gobernador Omar Perotti; reconoció el rechazo de sectores gremiales al proyecto y el reclamo de las entidades empresariales para que Santa Fe se ponga en línea con el resto de las provincias argentinas en esta materia.

Si bien el mensaje 39152 estará en los Asuntos Entrados de la sesión de mañana, no se descarta que se fije una preferencia para dentro de una o dos sesiones.

Vicentin y programas sociales

Entre los temas con preferencia para la reunión ordinaria está el proyecto ingresado por el jefe de la bancada socialista, Joaquín Blanco, para darle facultades al Poder Ejecutivo provincial para auxiliar a las pymes productoras de granos y cooperativas santafesinas a los fines de garantizar la continuidad de las operaciones de Vicentin SAIC. “El objetivo es que el gobierno lidere el proceso de continuidad de las operaciones de la firma defendiendo el interés público de la provincia” señaló el autor. Para Farías, el proyecto es un buen instrumento que está en línea con los objetivos trazados por la Casa Gris.

Blanco fue acompañado en la firma por varios de sus pares frentistas más los cuatro diputados de los dos bloques de izquierda.

También tiene preferencia el proyecto para transformar en ley el programa Nueva Oportunidad. El asunto ya motivó varias reuniones entre legisladores y funcionarios del ministerio de Desarrollo Social que encabeza Danilo Capitani. “Estamos buscando un entendimiento y el consenso necesario” se dice en la bancada socialista y en la cartera cuya sede está en la costanera santafesina.

Turismo y cultura

Entre las preferencias para mañana están sendos proyectos de asistencia económica y financiera al sector turístico, hotelero y gastronómico así como a sectores culturales, ambos sumamente afectados por las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige desde marzo. Las iniciativas son impulsadas por la bancada del Frente Progresista cuyos integrantes entienden que ambos sectores no fueron atendidos por el gobierno provincial.

En el caso de la asistencia económica y financiera al sector turístico, hotelero y gastronómico se fusionaron dos iniciativas frentistas, una encabezada por Jimena Senn (UCR) y otra por Pablo Farías (PS).

Entre los beneficios excepcionales previstos para el sector están los de materia impositiva; la reducción del 50% de las facturas de energía de la EPE; el asesoramiento y gestiones de beneficios nacionales; creación de un fondo de 600 millones de pesos que administrará el ministerio de la Producción ; subsidios o aportes no reintegrables; líneas de crédito con subsidio de tasas, entre otros.

Abre Vida

El presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz presentó un proyecto de ley para crear el plan Abre Vida para el abordaje integral de los consumos problemáticos de sustancias y las adicciones. El objetivo de la iniciativa es garantizar la prevención, el tratamiento e integración de las personas que atraviesan situaciones de consumos problemáticos de sustancias y/o adicciones, priorizando aquellos grupos más vulnerables, en particular niños, niñas, adolescentes, mujeres, y población LGTBI. Según el ex gobernador, con la ley se aseguraría el acceso a la atención de la salud, como así también el acompañamiento en la construcción y fortalecimiento de las proyectos de vida.