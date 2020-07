"Colón no quiso negociar la oferta que le trajimos", dijo el representante de Galván

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Agustín Marioni es el hijo de Roberto, ex jugador y DT del club. Dijo que “nosotros jamás quisimos perjudicar al club, al contrario. Braian jamás especuló con quedar libre sino que quiso que al club le quedase dinero”, señaló. Desde Colón no ha salido una voz oficial para explicar la pérdida de este patrimonio. Galván jugará en la MLS de Estados Unidos para Colorado Rapid.

Braian Galván se despidió de la gente de Colón y dijo en una de sus redes sociales que “antepuse los intereses del CLUB por encima de los míos”, algo que por allí no se entendió, teniendo en cuenta que al club no le entró un solo peso y el jugador quedó en libertad de contratación el 30 de junio.



Agustín Marioni es el representante de Braian Galván y es hijo de Roberto, ex jugador del club, quien además trabajó durante mucho tiempo integrando el cuerpo de entrenadores de inferiores y hasta llegó a dirigir algún partido en Primera.



Marioni explicó cómo se dio la situación a partir de un hecho que debe considerarse de antemano: Fifa establece que cuando un futbolista entra en los últimos seis meses de su contrato, queda liberado para negociar con otra institución. Por eso, muchas veces se ha dicho que es peligroso cuando se entra en el último año del contrato. Por ende, hay que tratar de negociar con el suficiente tiempo de antelación con el fin de proteger el patrimonio de la institución, máxime si se trata de jugadores formados en la misma.



En diálogo con La Tercera de Sol, Marioni explicó de qué manera se dio la situación: “No hay que llegar al punto límite de encontrarse sin club al final del contrato. Le quedaban seis meses con el club a comienzos de este año y hay una norma de Fifa que establece que cuando quedan seis meses de contrato, el jugador queda libre de negociar con otro club porque no es esclavo y necesita encontrar un lugar para seguir jugando”, señaló el representante.



“Braian despertó el interés de varios clubes que sabían que quedaba libre y ofrecían llevarlo sin negociar con Colón. Contestamos a todos esos clubes que no. Hasta que apareció Colorado Rapid, su dueño es el propietario del Arsenal de Inglaterra y nos presentaron un proyecto que, sinceramente, a mí me sorprendió. La negociación duró cinco minutos, fue suficiente para que le dijéramos que sí”, continuó Marioni.



Respecto de la situación de Colón en este panorama, señaló que “por pedido de Braian y también mío, solicitamos al Colorado Rapid que sea una venta. Ustedes saben quién es mi padre, jugó en Colón en tiempos difíciles allá por principios de la década del 80 y luego recorrió el país con Cococho Alvarez, Mario Sciacqua, Rubén Rossi y el Bambi Araoz para conseguir jugadores para el club. Por eso, nuestro objetivo fue el de negociar para que le quede plata al club”.



Ahí aparece la charla, que se da en los primeros días de este año: “Nosotros le dijimos al club que el jugador iba a ir a Colorado Rapid. Allí el presidente, en una charla, nos dijo de renovar el contrato y negociar distinto con el club norteamericano. Le dijimos que no, que era imposible, que ya habíamos firmado un precontrato. En ese momento, ya el jugador estaba dentro de los seis meses finales de contrato”, señaló.



Respecto de este último punto, aclaró que “Braian no es el primer jugador que represento y seguramente no será el último. Colón tuvo tres años para ofrecer la extensión. Se lesionó en marzo del año pasado y allí podrían habernos ofrecido, cuando estaba lesionado, lo cuál habría sido un gesto muy valorable de parte del club. Nos ofrecían cinco pesos más de contrato y listo, arreglábamos. De todos modos, estaban en su derecho de no hacerlo, también por el hecho de que Braian estaba lesionado. En definitiva, no lo hizo. Y se entró no sólo en el último año del contrato, sino en este 2020 en los últimos seis meses”.



Consultado respecto del por qué no se le avisó a Colón en el momento en que llegó la oferta de Colorado Rapid, dijo que “si nosotros llamábamos a Colón, al otro día estábamos en la tapa de los diarios diciendo que el jugador estaba presionando con una posible venta o un interés de otro club para arreglar el contrato. Quisimos evitar la especulación. Colón tuvo su momento, el jugador volvió, hizo un gol contra Estudiantes, ése era el momento. Nosotros llegamos después con la oferta, cuando ya estaba en los últimos seis meses de contrato. Te doy un ejemplo: a Giovanini no le quisieron renovar el contrato, la rompió todos los años en inferiores y reserva, y hoy está en Córdoba escuchando la radio. Podría haber sido el 5 de Colón, pero no le hicieron contrato. Y no jugó. ¿Qué quiero decir?, que el club está en su derecho de hacer lo que quiera”.



A la pregunta de qué podría haber realizado Colón, dijo que “Colón debió haber negociado cuando nosotros, el primer día de la pretemporada, le llevamos la oferta. El jugador no se vio beneficiado por irse libre, no especuló con eso. Colón pudo haber negociado una venta, pero no lo hizo, no quiso. La oferta que llevamos ese día no era de aceptar o no aceptar, querés esto o el jugador se te va. Era ‘arranquemos con esto y después vamos viendo’. No quisieron”.



Aclaró algo más con respecto a eso: “La cuestión era simple: reconocer en qué lugar de la situación estaban parados y negociar. Yo defiendo los intereses del jugador, pero en este caso también defendimos los intereses del club. Yo podría no haberme calentado, el jugador salía y listo. Pero no hice eso. Se llegó a esta situación por culpa de Colón, pero igual quisimos que haya un margen para que Colón pueda ganar dinero. Nunca hubo chances de echarnos atrás y hacer lo que el presidente, ya en el 2020, nos propuso. El 4 de enero, Braian era jugador de Colorado Rapid. Firmó un precontrato y se hizo efectivo el 1 de julio. ¿Se entiende?... Colón no quiso negociar la oferta que le trajimos”, concluyó.



A todo esto, el club no emitió ningún comunicado ni tampoco salió a aclararle a la masa societaria e hinchas el por qué se llegó a este cuadro de situación. Tampoco percibirá derechos de formación ni mecanismo de solidaridad porque no se trató de una venta. Lo podrá hacer cuando el jugador sea transferido por el Colorado Rapid. Galván tiene casi 20 años (no los cumplió todavía). Si es transferido antes de los 23 años o en la temporada en la cual los cumple, Colón deberá percibir los derechos de formación.