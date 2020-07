https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 07.07.2020

16:56

Por un conflicto en Cliba por cobro del medio aguinaldo No habrá recolección de residuos nocturna en parte de la ciudad

Este martes por la noche no habrá recolección de residuos en el sector de la ciudad donde opera la empresa Cliba debido a un conflicto por el cobro del medio aguinaldo.

Así lo confirmó a El Litoral Oscar Lencina, delegado de los trabajadores de Cliba del turno noche.

En tanto, la otra empresa prestataria del servicio continúa con la recolección domiciliaria en los horarios habituales.

Cliba avisó que no contaría con los fondos para abonar el medio aguinaldo y se comprometió a abonarlo el miércoles por la tarde. No obstante, el gremio y los empleados realizaron una asamblea este martes a primera hora y decidieron no salir.

De esta manera, se recomienda no sacar este martes por la noche los residuos en el sector comprendido entre los siguientes límites: J.J Paso, Bv. Zavalla, Av. Freyre, Bv. Pellegrini, Vittori, Av. Galicia, Av Gral. Paz y French