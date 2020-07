https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 08.07.2020

5:45

Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina, y Patricia Zurita, CEO de BirdLife International, participaron de una charla virtual con el objetivo de reflexionar sobre la crisis ambiental y las oportunidades de trabajo conjunto entre empresas y ONGs, poniendo en valor las alianzas globales entre las organizaciones.

Trabajo conjunto de Toyota y BirdLife Internacional La preocupación permanente por el medio ambiente Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina, y Patricia Zurita, CEO de BirdLife International, participaron de una charla virtual con el objetivo de reflexionar sobre la crisis ambiental y las oportunidades de trabajo conjunto entre empresas y ONGs, poniendo en valor las alianzas globales entre las organizaciones.

“El calentamiento global ha llegado a un punto que puede ser totalmente irreversible: o nos ponemos a trabajar conjuntamente o no lo vamos a lograr”, arrancó la conversación Patricia Zurita. Y agregó en relación a la crisis por el Covid-19 que afecta al mundo entero: “Hay varias lecciones que estamos aprendiendo. Y una de ellas es que la pandemia viene porque no estamos tratando bien al planeta. La pandemia viene por un proceso de comercio ilegal de especies y de un acceso a una cantidad de virus y bacterias que están presentes en la vida silvestre, que normalmente se mantienen en balance.

Desde el momento en que comenzamos a deforestar, a meternos en ambientes en que no deberíamos estar o a comercializar fauna silvestre, no sólo impactamos en el ambiente sino también en la comunidad global, desde el punto de vista económico, social y sanitario. Está todo conectado”.

Por su parte, Daniel Herrero, opinó: “Debemos hablar de un capitalismo sustentable. El plan de Toyota para 2050 es que sus vehículos no dejen huella de carbono, tanto desde su producción hasta su uso y disposición final. La movilidad va a ser siempre fundamental para el ser humano, pero deberá hacerse de forma sustentable. Y cuando hablo de sustentabilidad no sólo hablo de no destruir más, sino también de reconstruir”.

El objetivo de la conversación fue inspirar y mostrar cómo dos organizaciones globales se unen para hacer frente a las problemáticas ambientales y sumar su aporte para la construcción de una sociedad comprometida con el cuidado ambiental.

Esta primera charla dio inicio a un ciclo de conversaciones que se mantendrán con referentes de temas como innovación, movilidad, educación y salud, entre otros temas que la compañía cree relevantes para construir una sociedad mejor.

En este primer capítulo que se focalizó en Ambiente, se puso en el centro de escena el trabajo que realiza BirdLife a nivel mundial. “Las aves son el termómetro de la salud de nuestro planeta. Cuando nosotros vemos cambios en las aves es porque algo malo está pasando. Desde BirdLife estamos empujando la campaña “One Planet, One Right”, porque queremos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos incluya el derecho al medioambiente natural sano, porque nuestra supervivencia, nuestra salud y nuestra economía dependen de la interacción de todas nuestras especies”, aseguró Patricia Zurita.

Los directivos además dialogaron acerca del Programa Patagonia, un proyecto desarrollado por Aves Argentinas, representante de BirdLife en Argentina, que trabaja en la conservación de especies en peligro de extinción en el sur de nuestro país. El proyecto fue seleccionado -entre 26 proyectos de todo el mundo- por Toyota Motor Corporation en Japón y recibirá 60.000 dólares para ampliar su alcance, permitiendo además la protección de nuevas especies de aves, grandes herbívoros y grandes, medianos y pequeños mamíferos.

“Para nosotros es fundamental poder generar estos espacios de alianza, aprendizaje y reflexión”, afirmó Daniel Herrero. “Creemos que el cambio empieza con la propia convicción y que se contagia. Uno no puede cuidar lo que no conoce, por eso queremos que cada vez más gente se contagie y sume su aporte para cuidar lo que en definitiva nos beneficia a todos”, concluyó.

El evento contó con una convocatoria de más de 300 personas, y se transmitió a través de Teams Live. Si bien la conversación se dio en vivo, se puede revivir en el canal oficial de Toyota en Youtube: https://www.youtube.com/c/ToyotaArgentina/