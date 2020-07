https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 09.07.2020 - Última actualización - 3:37

3:32

Para integrar el Consejo Nacional por Malvinas Respaldo a la postulación de Adolfo Schweighoffer en el Concejo Municipal

Este miércoles, mediante una propuesta impulsada por Paco Garibaldi, concejales y concejalas pronunciaron su acompañamiento a la postulación de Adolfo Schweighoffer al Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas. Conformaron un pedido expreso y explícito, con la firma de todos los ediles, apoyando esta nominación. Estaban presentes, junto al presidente Leandro González, Paco Garibaldi, Lucas Simoniello, Mercedes Benedetti, Laura Spina, Jorgelina Mudallel, Carlos Suárez, Carlos Pereira, Luciana Ceresola, Sebastián Mastropaolo, Inés Larriera, Guillermo Jerez.

Al respecto, el presidente del Concejo, Leandro González sostuvo que “Adolfo Schweighoffer es una persona de gran trayectoria en la causa Malvinas. Sin lugar a dudas es una referencia nacional en torno a toda esa lucha. Entendíamos que, como Concejo Municipal, teníamos que dar el respaldo a esta posibilidad de integrar el Consejo Nacional por Malvinas‘.

Por su parte, el concejal Paco Garibaldi afirmó que “mostramos el acompañamiento a una persona que ha dedicado su vida a la memoria de los ex combatientes de Malvinas. Creo que es importante reivindicar a un santafesino que a nivel local y nacional lleva bien en alto las banderas de las Malvinas Argentinas por la memoria, por la soberanía y por la defensa de lo Patrio, de lo nuestro”.

En tanto, Adolfo Schweighoffer, expresó el agradecimiento a los concejales y concejalas y dijo que “el Consejo Asesor de Políticas sobre Malvinas que se está debatiendo en el Congreso de la Nación es un lugar muy bueno para la comunidad de veteranos de Malvinas. Esta propuesta de ocupar un puesto ad honorem es una oportunidad para marcar una política de Estado sobre este tema que no varíe permanentemente según el periodo presidencial”.

Perfil y motivos

El presidente del Concejo, Leandro González, resaltó la persona de “Fito” Schweighofer y el trabajo social y educativo que llevan adelante desde el Centro de ex Combatientes de Malvinas en la ciudad de Santa Fe. “Es para destacar el trabajo que realiza desde hace años el Centro de ex Combatientes en la ciudad, pero en particular en los momentos difíciles que pasaron los santafesinos y santafesinas durante por ejemplo la inundación de 2003 y actualmente frente a la Pandemia”.

Cabe remarcar que Adolfo Schweighofer es el actual Presidente de la Comisión Nacional de Veteranos de Guerra de Malvinas del Ministerio del Interior de la Nación, que nuclea a actores representativos elegidos mediante el voto democrático y de forma federal. Asimismo, preside el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de la ciudad de Santa Fe y viene de una destacada y reconocida trayectoria como comunicador social en la Radio Brigadier López AM 1150 de nuestra ciudad.

Adolfo Schweighofer es un reconocido militante de la causa Malvinas, y su postulación es avalada por el conjunto de entidades que representan a los veteranos de la Guerra de Malvinas de todo el país. Estamos convencidos de su compromiso y probidad para desempeñarse ante el Consejo Nacional, y de su vocación para la consecución de los consensos políticos y sociales que permitan efectivizar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Malvinas