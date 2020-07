https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Felipe Michlig, el senador por San Cristóbal y uno de los referentes importantes de la UCR a nivel provincial, tiene una crítica mirada tanto sobre el escaso aporte nacional en territorio santafesino, como sobre la gestión de Omar Perotti al frente del gobierno provincial, “que ya lleva 200 días y no termina de arrancar”.

El senador por San Cristóbal dice que Perotti debe comandar el reclamo Michlig: "Santa Fe es permanentemente discriminada por el gobierno nacional"

El senador por San Cristóbal, presidente a la vez del bloque radical en la Cámara Alta y uno de los referentes de la oposición, Felipe Michlig, aseguró que “Santa Fe está postergada y de alguna manera abandonada a su suerte por el gobierno nacional” y reclamó que el gobernador Omar Perotti “defienda los intereses de los santafesinos”.

Advirtió igualmente que la gestión de Perotti “ya lleva 200 días y no termina de arrancar”, aunque destacó como positivos dos hechos: que se consolide el diálogo político y la organización de un comité central y 19 departamentales para enfrentar la pandemia”.



Por último, insistió en el hecho de que la provincia debe aportar gestión y obra pública para revertir la situación de quebranto de la economía regional y pensar ya mismo en la post pandemia, sabiendo de antemano que será un escenario sumamente complejo.



-¿Por qué cree que Santa Fe es discriminada, si hoy ambos gobiernos son del mismo signo político y parece haber buena sintonía entre ambos?



- La discriminación es evidente aunque hoy no se hable mucho de ella. No se tiene en cuenta ni siquiera los aportes que hizo Santa Fe en la historia del país en la construcción de la historia de la Nación. No importan la sanción de la Constitución Nacional, el hecho de estar involucrada la provincia en varios de los hechos históricos de la organización nacional, las distintas reformas de la Constitución incluyendo la última en 1994. Vemos que van pasando los gobiernos nacionales, algunos del mismo signo, otros de signo contrario, pero ninguno reconoce los aportes que hace Santa Fe a la economía nacional y a la Nación en general. Nuestra provincia aporta mucho a la economía nacional y ese rol no es reconocido. Nosotros vemos con mucha preocupación este proceso.



- ¿Puede ejemplificarlo?



- Hoy por ejemplo desde Santa Fe aportamos alrededor de 3.400 millones de dólares en concepto de retención a las exportaciones, que salen de nuestros puertos. Y a cambio no recibimos absolutamente nada, ni siquiera asegurar la infraestructura y la logística de esa riqueza que sale de acá hacia la Nación sin ningún retorno...

Fíjese también que siempre, en todo lo que es aporte nacional en programas sociales o en cualquier otra iniciativa que se realiza desde la Nación en las provincias, Santa Fe siempre ocupa el lugar 20 hacia arriba de los 24 territorios. Siempre estamos 22, 23; o sea siempre en los últimos puestos. hay que ver las estadísticas, nomás, para advertir la casi nula consideración que la Nación tiene para la provincia de Santa Fe.



Esto se nota también mucho en materia de infraestructura, porque prácticamente no hay obras nacionales en la provincia. Hay muchísimos ejemplos de obra nacional comprometida y que nunca se ha hecho en distintos gobiernos.



- Nuevamente... ¿puede ejemplificarlo?



- Por ejemplo, el puente Santo Tomé-Santa Fe, que era parte de pago por el hecho de que la provincia asumió los costos de realizar la autopista sobre ruta 19; el puente a Paraná también; en algún momento se nombró el puente Goya-Reconquista y así un montón de obras que nunca se hicieron. Ni siquiera aquellas que tienen que ver con asegurar la logística de las exportaciones porque nunca se terminaron las obras para mejorar el acceso a los puertos por donde se exporta la mayoría de los granos en el país.



Tampoco se avanzó en las rutas nacionales y en su transformación en autovía o autopista. No se avanzó mucho en la ruta 34, no se avanzó nada en la ruta 11, no se avanzó nada en la ruta nacional 33. Todas promesas que nunca se han cumplido...



Por supuesto son cosas que nos preocupan mucho y hemos reiterado en diversas oportunidades estos reclamos y desde luego los trasladamos también al actual gobernador, que es quien tiene que comandar los reclamos ante la Nación.



Sería muy bueno que el gobernador Omar Perotti aproveche esta sintonía fina que tiene con las autoridades nacionales para reclamar que se cumplan estas obras o para que se pague la deuda que la Nación tiene con nuestra provincia...



- Bueno... Hoy se da la paradoja de que tenemos que pedirle dinero a la Nación -y devolver con intereses-, que le debe cifras más que millonarias a la provincia...



-¡Es increíble! Tenemos para cobrar mucho más de cien mil millones de pesos. Para contar con fondos para enfrentar la pandemia, pedimos un fondo fiduciario y tenemos que pagar intereses. Le tenemos que pagar interés a quien nos debe millones. Por eso, le pedimos al gobernador que defienda los intereses de los santafesinos.



-En un tono más extremo Mendoza por estos días ha venido reclamando cuestiones parecidas. Se habló hasta de “separarse” de la Argentina. No estamos hablando en Santa Fe de semejante propuesta, pero los reclamos de fondo de alguna manera son parecidos...



-Y... realmente nos van llevando y nos van arrinconando hacia situaciones que en algún momento pueden llegar a ser extremas. Por supuesto que como provincia queremos seguir aportando todo nuestro potencial y nuestra fuerza a la Nación para tener un país más grande. Pero por otro lado también es cierto que Santa Fe siempre tuvo una posición de defensa del federalismo, que hoy vemos que no se cumple de ninguna manera.



Hoy vemos en todos los órdenes -también con el tema de la pandemia- que el gobierno central tiene una visión que está referida prácticamente a Buenos Aires y al AMBA, al Gran Buenos Aires, y desconoce o desdeña la postura de todos los demás distritos, de todo el interior del país.



Nosotros no tenemos ninguna actitud separatista, pero sí queremos que se respete a los santafesinos y que se honre la deuda que el gobierno nacional tiene con todos los santafesinos. Reclamamos como necesaria esa mirada federal, que hoy no vemos.



“La gestión de Perotti no termina de arrancar”



-Por estos días se cumplen 7 meses de gestión en la provincia. Ya pasó el primero de los ocho semestres del mandato. ¿Qué balance hace el radicalismo de esta gestión en la provincia del gobernador Omar Perotti?



-Vemos un gobierno que no termina de arrancar, que no termina de encontrar los caminos para empezar a dar respuesta a los múltiples reclamos que hay en todo el territorio provincial.



La mayoría de los compromisos de campaña hoy no se están cumpliendo. Un gobierno que propuso en campaña paz y orden y hoy tenemos muchísimos inconvenientes con la seguridad, a tal punto que hay 170 crímenes en lo que va de la gestión y con un ministro en el área que nos tiene acostumbrados a sus exabruptos y a sus expresiones desacertadas y poco felices.



Aquí está por ejemplo el tema de la inseguridad rural, con la rotura de los silos bolsas, con la faena clandestina, con el montón de delitos rurales que se cometen en la provincia y el ministro lo minimiza y dice que es un verso o que es una mentira.



Un gobierno provincial, que además ha paralizado prácticamente la obra pública... ¡Con lo que significa la obra pública como dinamizador de la economía!



Nos preocupa mucho esa visión economicista que tiene el actual gobierno, que está más preocupado por la caja que por dinamizar la economía, con el rol increíble que puede aportar la provincia como una política anticíclica, justamente para poder movilizar sectores que multiplican, en momentos en que la pandemia tiene totalmente inhibida la actividad económica general.



Sentimos también que tiene que haber mucha más presencia en el territorio, acompañar mucho más a los municipios y a las comunas. Poder aportar también nosotros como partido. Hemos acercado una propuesta de pensar en la post pandemia, que ojalá entiendan y tomen esta posición que hacemos. Porque es indispensable que empecemos a pensar ya mismo en cómo reactivar y cómo poner en marcha todo lo que la pandemia detuvo.



Desde luego, eso incluye una defensa muy decidida y muy firme de las pymes, de todo el tramado de pymes que es tan importante en nuestra provincia, porque eso es también defender el empleo y defender la microeconomía regional, que tanto dependen de ese entramado de pequeñas empresas que son las más golpeadas por la pandemia.



Vemos, en definitiva, un gobierno que no termina de arrancar y ya llevamos 200 días de gestión. Vemos con mucha preocupación esta falta de acción en varias áreas del gobierno. Y queremos aclarar que siempre nuestra posición es propositiva. Es decir, señalamos las cosas que no vemos bien, pero acompañamos con propuestas. Es una frase remanida, pero cierta: si le va bien al gobierno provincial nos va bien a todos. En ese sentido, tenemos plena conciencia de que estamos para colaborar, para aportar nuestra visión y nuestra experiencia.



Dos hechos positivos



El senador Felipe Michlig rescató dos hechos o acciones del gobierno provincial. “Reconocemos, sí, que ha tenido -o al menos ha comenzado- una impronta de diálogo que para nosotros es importante. Es vital poder intercambiar con las distintas fuerzas las visiones para aportar también nuestra nuestra experiencia. Esperamos que ese diálogo se transforme en políticas superadoras”.



También en el manejo de la pandemia -dice Michlig- “reconocemos como un acierto del gobierno provincial el hecho de haber organizado en cada distrito distintos comités para enfrentar la pandemia. Al armar un comité central y 19 comités departamentales, pudimos trabajar de manera mucho más ordenada y efectiva en todo el territorio de la provincia”.