"No imagino a Messi en otro equipo"

El ex delantero español actual embajador de la liga de ese país, consideró que el delantero y Barcelona “llegará a entenderse” para renovar el vínculo.

Messi espera. El argentino todavía no decidió si renovará su contrato con Barcelona. Crédito: Archivo

El ex delantero español Fernando Morientes, actual embajador de la liga de España, opinó que salvo que Lionel Messi quiera jugar en Argentina no se lo imagina “en otro equipo” que no sea Barcelona.

“No me lo imagino a Messi en otro equipo. Seguramente es apetecible a nivel mundial y no sé si a él le gustaría jugar en Argentina pero yo lo veo en Barcelona y creo que llegarán a entenderse con el club”, manifestó Morientes, quien está identificado con Real Madrid pero como referente del fútbol español opinó sobre el futuro del argentino en el equipo catalán luego de los rumores de una posible salida el año próximo.

“Sigo pensando lo mismo (que se quedará en Barcelona) porque casi que nació en nuestra liga. Es un ídolo y un referente tanto para Barcelona como para la afición mundial. Me hubiera gustado pero ni siquiera me lo imagino vestido de blanco, sería como ver a Sergio Ramos en Barcelona”, comparó.

Morientes participó junto al uruguayo Diego Forlán de una conferencia de prensa virtual organizada por La Liga española para medios latinoamericanos y allí también consideró que será difícil que se le escape el título al equipo dirigido por el francés Zinedine Zidane.

Por su parte, Diego Forlán, ex delantero de Atlético de Madrid y Villarreal, ponderó el buen presente del equipo dirigido por Diego Simeone, quien nuevamente aseguró la participación en la próxima Liga de Campeones de Europa.

“Siempre se le pide mucho y se hablaba mucho de esa estabilidad que había perdido pero la verdad es que después del parón por la pandemia estuvo muy bien y nuevamente está en puestos de Champions”, destacó.

El actual entrenador de Peñarol también, y ante la pregunta de Télam, se ilusionó con la posibilidad de que su ex compañero de ataque en el “Aleti”, el argentino Sergio Agüero, pueda tener un nuevo paso por España en el futuro. “Tener al ‘Kun’, uno de los grandes delanteros de los últimos tiempos, sería espectacular y enriquecería aún más a la mejor liga del mundo”, remarcó.

El ex Independiente fue consultado por la posible contratación de Lautaro Martínez a Barcelona y consideró que “sería una buena opción de recambio” tanto para su compatriota Luis Suárez como para Messi.

“Luis y Messi son desequilibrantes pero ya tienen una edad avanzada y seguramente necesitarán un recambio. Para eso es importante tener jugadores jóvenes y Lautaro tiene un potencial muy bueno. Lo está haciendo muy bien en el Inter. Sería una buena opción para ir adaptándose y al momento del recambio ya esté preparado”, aseguró Forlán.

Morientes, por su lado, defendió la utilización del VAR que fue muy criticado en las últimas fechas por una serie de fallos que supuestamente favorecieron a Real Madrid.

“El VAR es un instrumento que mejorará el fútbol pero no eliminará el debate. A veces, los colores nos ciegan pero creo que tendrá un recorrido largo en el fútbol. Está manejado por personas y la polémica va a existir. Necesita mejorar pero es algo lógico y normal porque lleva apenas unos meses”, aseguró