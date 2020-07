Reconquista reclamó justicia por el crimen de Rocío Vera

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hubo una multitudinaria concentración en el ingreso al barrio donde vivía y la mataron. El principal sospechoso sigue alojado en la Alcaidía local. Fue clausurado el aguantadero denunciado por los vecinos.

Puntualmente a las 18 partió la marcha de familiares, allegados y vecinos de Reconquista en reclamo de “justicia para Rocío Vera y su bebé”. Primeramente, se habían concentrado en el ingreso norte al barrio Carmen Luisa, donde vivía y fue asesinada la menor, para luego caminar las casi siete cuadras hasta el lugar donde fue hallado su cuerpo sin vida y con signos de violencia.

En silencio y liderada por familiares de Rocío, la columna se dirigió hasta el frente del que fuera la despensa “Santa Rita”, convertida en aguantadero desde hace por lo menos dos años, detrás de la cual el asesino perpetró un crimen atroz que conmociona a toda la ciudad por igual. Numerosas pancartas fueron portadas por los parientes de la víctima, pero también por vecinos de a pie que no dan crédito a un hecho de sangre que sesgó la existencia de la chica de 14 años.



Una representante de la Mesa Santa Fe del colectivo “Ni una menos” sostuvo que “es un crimen que deviene en la naturalización de la violencia al considerarla irremediable, porque nos queremos vivas decimos que los femicidios, travesticidios y transfemicidios son evitables con un Estado que considera una prioridad la erradicación de la violencia de género”.

“Nuestras vidas valen”

“Porque nos libres exigimos del poder Judicial la aplicación del derecho de género en los delitos que se cometen contra nosotras. Exigimos que se dé prioridad a la ESI (Educación Sexual Integral), una herramienta que contribuye a erradicar relaciones patriarcales violentas”, puntualizó. Y dijo que “queremos caminar sin miedos, disfrutar de relaciones libres de violencia de género porque nuestras vidas valen, porque cuando tocan a una nos tocan a todas, por eso hoy todas somos Rocío”.}

Por su parte, la referente social, integrante del Partido Obrero de Reconqusta, Eliana Ibarra, demandó: “Hoy vinimos a abrazar el dolor de una familia porque no hay palabras que alcancen cuando lo que quema es el alma. Vinimos a poner el cuerpo una vez más para que nos vean juntas, porque lo que no se debería ver más sigue sucediendo todos los días, y el silencio no es nuestro idioma”. “Hoy vinimos por el nombre de Rocío Vera y no vamos a dejar de venir hasta que se haga justicia, hasta que paren de matarnos. Emergencia nacional porque el Estado es responsable, vivas nos queremos”, concluyó.

Un palo con sangre

Desde la tarde de ayer, cuando el fiscal del caso, Alejandro Rodríguez, confirmó el hallazgo del cuerpo y que había sido ultimada por un golpe contundente, la ciudadanía en general y los movimientos sociales en particular se manifestaron en redes sociales y frente a la Fiscalía Regional exigiendo el esclarecimiento del suceso y que se ponga coto a la inseguridad.

En la mañana del martes, la policía clausuró el antro en que se había convertido la que fuera despensa “Santa Rita”, detrás de la cual, en un baldío de grandes dimensiones fue encontrada asesinada Rocío Vera, desnuda y con un pañuelo en la boca. Hacía más dos años que la gente del barrio reclamaba la actuación del Estado para cerrar el lugar, epicentro de jóvenes que se juntaban a beber alcohol y consumir drogas.

En cuanto a la causa en sí, sigue alojado en la alcaidía el joven apodado “Pulo”, principal sospechoso del femicidio de la chica de 14 años, que aseguran sus amigas estaba embarazada de dos meses que había abandonado la escuela primaria en la que cursó hasta quinto grado.

La causa pasó a manos del fiscal Aldo Gerosa, titular de la Unidad de Género de la Unidad Fiscal Reconquista, quien se mostró reticente a dar detalles de la investigación. En tanto, en la noche del martes se iba a realizar la autopsia en la morgue judicial de esta ciudad, que seguramente arrojará como resultado que la muerte de Rocío sobrevino por un golpe aplicado con un objeto contundente (un palo con sangre que fue secuestrado en la escena del delito) en la cabeza. Fiscalía espera saber si además fue atacada sexualmente.