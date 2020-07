https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 16.07.2020 - Última actualización - 14:08

14:07

El “efecto Galván” ha provocado una especie de “pánico” en Colón. Con Farías hay arreglo, con Farioli también y el gran problema se planteaba con Pierotti. Algunos decían que las diferencias eran siderales, pero el pibe lo desmiente. Fritzler es otro que Domínguez pidió y parece que se va.

El jugador dice que está encaminada la renovación de su contrato Pierotti: "En mi cabeza siempre estuvo la idea de quedarme en Colón" El “efecto Galván” ha provocado una especie de “pánico” en Colón. Con Farías hay arreglo, con Farioli también y el gran problema se planteaba con Pierotti. Algunos decían que las diferencias eran siderales, pero el pibe lo desmiente. Fritzler es otro que Domínguez pidió y parece que se va. El “efecto Galván” ha provocado una especie de “pánico” en Colón. Con Farías hay arreglo, con Farioli también y el gran problema se planteaba con Pierotti. Algunos decían que las diferencias eran siderales, pero el pibe lo desmiente. Fritzler es otro que Domínguez pidió y parece que se va.

El volante Santiago Pierotti hizo declaraciones y dejó en claro que quiere seguir en Colón. “Quiero continuar en el club, tener un poco más de minutos, demostrar lo que puedo y de lo que soy capaz. Siempre le dije a mi representante que quiero jugar en Colón y triunfar en el club”, señaló el volante sabalero, dejando en claro cuál es su objetivo más allá de que se deslizaron grandes diferencias entre lo que pretende el jugador y lo que el club está en condiciones de ofrecer para extender el contrato de este juvenil que aún no cumplió los 20 años (lo hará en abril del año que viene).



Habló de sus cualidades futbolísticas y características, en el diálogo con La Segunda de radio Sol, señalando que “soy un volante mixto, ya sea por derecha o izquierda. Me siento cómodo ahí, entrando mucho en contacto con la pelota”.



Cuando se lo consultó por la marcha de las negociaciones, dijo que “no hay diferencias con la dirigencia, estamos en negociaciones, se tarda un poco porque es el segundo contrato, se pelea un poco más, pero yo confío plenamente que se va a resolver y que voy a firmar con Colón”, dijo Pierotti, oriunfo de Pilar, agregando que “definitivamente, sí, se va a dar y voy a seguir en Colón”.



En los últimos días se rumoreó que había una gran diferencia para el arreglo de este contrato que vence en junio del año que viene, que la propuesta del club no satisfacía al jugador o bien la pretensión era desmedida según la óptica de la dirigencia. “En mi cabeza está la idea de quedarme en Colón, se lo expresé claramente a mi representante, quiero jugar y pretendo que se pueda seguir”.



Respecto de su situación en el club, dijo que “desde el primer momento estuve cómodo, la hinchada me alienta, los compañeros me trataron muy bien y también los técnicos. Por eso quiero seguir, porque estoy bien en Colón. Domínguez me hizo debutar en un partido de Copa Santa Fe, así que me conoce muy bien”, señaló.



“Desde el 2013 estoy en el club, tuve cerca de quince entrenadores en todo este tiempo, lo tuve a Minella, Martín Sánchez, Bonaveri, pero Luciano Calcagno fue el que me encontró la posición y el último empujón me lo dio Lavallén, después de aquél debut en Copa Santa Fe”, refrendó Pierotti, quien tuvo un último párrafo para referirse a su paso por la selección juvenil argentina. “Fue un orgullo vestir la camiseta de la selección, para mí y para mi familia”, concluyó.



Por otro lado, se alejan las posibilidades de que alguno de los jugadores con contrato vencido, sigan en el club. En el caso de Guillermo Celis, es posible que regrese en los próximos días al país, pues tendría lugar en una avión humanitario que saldría para Colombia el 25 de este mes.



También es lejana, hoy por hoy, la posibilidad de continuidad para Matías Fritzler. El contrato terminó, se negocia una posible extensión del vínculo con reducción salarial, pero hay una deuda que también forma parte de esa negociación.



El volante que jugó en Colón las últimas temporadas, señaló que “me parece bien que se negocie un nuevo contrato, pero también creo que es conveniente que se hable de la deuda”. Por un lado, Domínguez pretendía que se quedara (lo propio pasaba con Esparza, Estigarribia y Celis, pero, por el otro, las diferencias económicas parecen insalvables y esto aleja la posibilidad de que el volante central permanezca en el club.

“Fue un alivio que se suspendan los descensos”

Bruno Bianchi, el zaguero con pasado en Atlético Tucumán y que llegó a Colón a principios de este año, señaló en La Voz del Sabalero que “volver a los entrenamientos con el plantel sería ideal porque es lo que necesitamos. Pasó mucho tiempo de estar en esta situación y se complica, no vemos la hora de entrenar con el grupo”, afirmó.



El defensor dejó algo en claro: “Hay que acomodar la cabeza y saber que vamos a tener un mes para prepararnos, no tenemos margen para relajarnos. Hay que seguir aumentando el promedio para que Colón esté tranquilo”, sentenció además de remarcar que si bien se eliminaron los descensos, deberán hacer un gran papel. “Fue un alivio que se suspendan los descensos, pero igual estábamos convencidos de que íbamos a conseguir los puntos necesarios para zafar”.



También fue consultado sobre el nuevo DT, en donde confesó: “Las referencias de Eduardo Domínguez fueron muy buenas, nosotros nos tenemos que adaptar a lo que el técnico quiera”, sentenció.



Por otra parte, Bianchi reconoció que la ciudad de Santa Fe (a la que conoce porque también jugó en Unión hace algunos años), siempre le gustó: “Creo que me adapto muy bien porque me gusta la tranquilidad. El club es maravilloso para que nos vaya bien”, y agregó que vino con una idea de “jugar una Copa Libertadores y del torneo local hagamos un papel importante. Lleva tiempo pero vamos por buen camino”.

“Oveja, ¿te animás de ‘2’?



Corría el mes de julio de 1980, hace exactamente 40 años. Colón ya había cambiado el entrenador. El Gitano Juárez, por entonces con problemas de salud (falleció un año y medio más tarde), se había alejado de la institución después de un período —el segundo— que se prolongó por más de dos años. Y había llegado “Pipo” Rossi para dirigir al equipo.



A Colón le tocaba jugar contra Platense en Buenos Aires. Venía de perder contra Central y frente a Boca, pero encontró alivio en ese partido contra el “Calamar” y luego frente a Racing en Santa Fe y Talleres en Córdoba. Eran dos derrotas consecutivas que se olvidaron rápidamente con tres triunfos al hilo.



Ese día, en cancha de Platense, Colón ganó 1 a 0 con gol de Hugo Villarruel a los 30 minutos del segundo tiempo. Platense formó con Biasutto; Cortés, Sánchez Sotelo, Guyón y Correa; Picerni, Grimoldi y Magalhaes; Bóveda, Aguirre y Gile, bajo la conducción técnica de Vladislao Cap.



En el partido anterior, ante Boca, la dupla de centrales de Colón había sido Huens y Leroyer, que fue expulsado y, por ende, descartado para el encuentro siguiente. Tampoco Huens estuvo en condiciones de jugar. En consecuencia, hubo que improvisar en defensa y a “Pipo” no le quedó otra que apostar a la veteranía, inteligencia y sapiencia de Roberto Telch para pedirle que le dé una mano y juegue de marcador central. Colón alistó a Quinteros; Aráoz, Telch, Méndez y Fertonani; Villarruel, Roldán y Agüero; Pasculli, Pereyra y Comas. Después entraron dos jovencitos: Wermer por Comas y Gaido por Pereyra.