La UIA pone más acento en un plan para exportaciones

El plan de la cadena agroindustrial y el sector fabril procura 700 mil puestos de trabajo en 10 años . Pero el largo plazo requiere definiciones políticas.

El plan de la cadena agroindustrial y el sector fabril procura 700 mil puestos de trabajo en 10 años . Pero el largo plazo requiere definiciones políticas.

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina Daniel Funes de Rioja remarcó que el país “no va a vivir únicamente” del mercado interno y expresó la necesidad de buscar tener “más productividad” para poder aumentar el volumen de las exportaciones.

Funes de Rioja destacó que, “si hay algo que tiene Argentina, es un potencial en determinados rubros y la capacidad de llegar a mercado fenomenal”. “Primero necesitamos un sistema tributario amigable. Segundo, un sistema que no desaliente a las exportaciones”, afirmó el vicepresidente de la entidad en declaraciones radiales.

No se trató de comentarios aislados: la Cadena Agroindustrial Argentina presentó a la UIA, hace dos días, un plan para crear 700.000 puestos de trabajo al 2030 y para llegar a los U$ S 100.000 millones en materia de exportaciones.

“Nosotros no vamos a vivir solamente del mercado interno, sino de una capacidad exportadora porque, si no, no generamos los dólares necesarios para pagar lo que debemos y para crecer y, cuando empieza el a expandirse el país necesita maquinarias y hay que pagarlas”, señaló Funes de Rioja.

“Estamos en una situación compleja pero esto no quiere decir que no tengamos la potencialidad y los recursos para salir”, subrayó.

El empresario consideró que “hay una sensación estadocrática, de que todo lo va a arreglar el Estado. Pero quien va a hacer crecer la economía no es el dedo del Estado. Son políticos de Estado que den certidumbre y credibilidad”.

“Si hay algo que tiene Argentina, es un potencial en determinados rubros y la capacidad de llegar a mercado fenomenal”, comentó. Y aseguró: “Tenemos que tener en claro que no podemos ser un país eficiente y competitivo, que cree trabajo, si verdaderamente no ponemos productividad”.

Gestiones ante Massa por la ley

LA UIA busca que el plan de “Reactivación Agroindustrial Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal” se convierta en un proyecto de ley en los próximos meses y apuestan a las gestiones del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para que le de impulso.

Los diálogos de Sergio Massa con entidades del sector agroindustrial se multiplicaron cuando el presidente Alberto Fernández anunció la intervención y llamado a expropiación de la empresa cerealera Vicentin, una iniciativa que el primer mandatario admitió como un error en los últimos días.

El 12 de junio, Massa se reunió con 38 entidades del sector agroindustrial, apenas cuatro instituciones menos que las que terminaron presentando el proyecto de reactivación a la UIA, que considera tener luz verde para avanzar debido a los apoyos que fueron cosechando en el interín.

“Ustedes son un sector estratégico para las exportaciones argentinas. Y queremos que en esas leyes que tenemos que discutir rápido eso quede plasmado”, les aseguró Massa a las entidades agroindustriales. Y agregó: “Creo muy importante que no dejemos de ponernos en la cabeza la idea de que tenemos que dar un salto de calidad. Tenemos que apostar por el valor agregado. Eso requiere inversión y desarrollo por parte de ustedes que tiene que tener incentivos de parte del Estado desde el punto de vista tributario”.