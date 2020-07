https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Paso a nivel

Las barreras ferroviarias todavía no funcionan pero provocaron un accidente

Un motociclista no pudo esquivar la barrera que se activó de forma imprevista. Ocurrió en López y Planes y Pje. Irala. Los vecinos aseguran que ya hubo varios accidentes. Trenes Argentinos investiga lo ocurrido.

Reparaciones. Luego del accidente ocurrido en la madrugada, este martes por la mañana había en el lugar operarios realizando tareas sobre la barrera. Crédito: Guillermo Di Salvatore



Un motociclista que viajaba por avenida López y Planes con sentido hacia el norte sufrió un accidente de tránsito este martes por la mañana cuando atravesaba el paso a nivel ubicado a la altura de Pasaje Irala y, de forma sorpresiva, se le bajó la nueva barrera ferroviaria que instalaron en el lugar y que todavía no funciona.

El joven identificado como Carlos Celli es un trabajador de la salud de barrio Centenario que a las 5.30 se dirigía hacia el centro de salud Nuevo Horizonte —en el norte de la ciudad— donde presta servicios administrativos, cuando se le cruzó la barrera y terminó accidentado.

Tras derrapar por el accidente debió aguardar unos 15 minutos por los servicios de emergencias que nunca llegaron, y fue trasladado por un particular al hospital José M. Cullen, donde le realizaron estudios y le practicaron las curaciones. Ahora permanece en reposo en su casa y, por fortuna, puede contarla. Retirada. Luego del accidente la barrera fue retirada para realizar tareas de mantenimiento.Foto: Guillermo Di Salvatore Es que tras impactar contra la barrera que se bajó de forma imprevista y sin que pase ningún tren, el motociclista sufrió un impacto en su pecho, cayó, derrapó y sufrió algunas lesiones presuntamente menores. “En el momento sólo tenía algunos raspones y golpes, pero ahora me duele todo el cuerpo, sobre todo el hombro, el codo y la pierna”, le dijo a El Litoral a media mañana. “Barrerazo”

“Agradezco a la gente que transitaba por el lugar y se acercó a ayudarme”, agregó el motociclista. “La barrera quedó baja y se formó una larga fila de vehículos, entonces muchos me ayudaron”, agregó.

Los trabajadores de una estación de servicios que funciona junto al paso a nivel contaron que el de esta madrugada no fue el único accidente. “La barrera se baja sola, tienen que solucionarlo”, dijo uno de ellos. Mientras que la víctima del accidente contó que “toda la noche estuvo así la barrera, bajaba y subía, según me comentaron”.

Esta mañana El Litoral recorrió la zona y se encontró con la presencia de operarios técnicos que habían ido a reparar la barrera. Motociclista. Este trabajador de la salud fue víctima de un accidente de tránsito este martes a la madrugada.Foto: Gentileza Barreras nuevas

Cabe mencionar que la empresa Trenes Argentinos Cargas (TAC), que funciona bajo la órbita del Ministerio de Transporte de Nación, avanza en la instalación de estas 14 barreras automáticas en la ciudad de Santa Fe.

La instalación demandó primero la ejecución de una obra civil, que incluyó trabajos de zanjeo, abrigos y cámaras para la construcción de las bases, además de los semáforos para darle aviso del conductor. Y luego fueron colocadas las barreras.

Además del incremento en la seguridad, este señalamiento activo organizará y reducirá las demoras en el flujo vehicular y la consecuente minimización de los índices de accidentes. Esta tecnología, junto con el mejoramiento de vías, disminuye las maniobras de las formaciones evitando a su vez posibles descarrilamientos.

Sin embargo estas barreras todavía no fueron inauguradas y este martes por la mañana provocaron el mencionado accidente.

“A partir de los hechos ocurridos (...) en el cruce del paso a nivel ubicado en López y Planes y Pasaje Irala, donde se encuentra instalada una barrera automática, Trenes Argentinos Cargas informó que se están investigando las causas de lo ocurrido y no se descarta un hecho de vandalismo, ya que se encontraron objetos ajenos al sistema de las barreras en la zona de vía. Estos restos materiales podrían haber dañado la unidad y activado la misma”, indicaron en un comunicado oficial dado a conocer este martes al mediodía por TAC. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

