La Nación avala la estrategia de Santa Fe sobre Vicentin

Reuniones para constituir el fideicomiso que administraría la empresa. Perotti dio detalles de las negociaciones a los diputados que forman la comisión de seguimiento de la firma concursada.

“El presidente (Alberto Fernández) y el gobernador (Omar Perotti) coincidieron que hay que buscar una salida por consenso al conflicto” afirmó el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia. “El presidente respaldó la estrategia que lleva adelante Santa Fe”, acotó. “La reunión dejó en claro que todas las resoluciones que se están tomando desde la provincia para constituir el fideicomiso y para la audiencia del 30 de julio están en absoluta línea con la Nación. Perotti fue categórico en esto” afirmó Luis Rubeo, presidente de la Comisión de Seguimiento y Análisis del caso Vicentin en la Cámara de Diputados.

Ambas expresiones parecen indicar que el gobierno de Santa Fe conduce la estrategia para intentar salvar la quiebra y el desguace del grupo Vicentin SAIC en el marco del concurso preventivo que se tramita en el juzgado Civil y Comercial de Reconquista que conduce Fabián Lorenzini. “Da la sensación de que el presidente delegó en Perotti la salida del conflicto” dijeron en estricto off dos de los diputados que estuvieron reunidos con el gobernador.

Como informó ayer El Litoral, hubo una reunión virtual entre Fernández y Perotti para seguir la marcha del caso y por la noche, en el Data Center, el propio gobernador informó sobre la estrategia de la provincia al grupo que diputados que encabeza el justicialista Rubeo. El ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo; Somaglia y la titular de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), María Victoria Stratta se sumaron al encuentro.

La comisión de Diputados con un representante por bloque político, se constituyó ni bien el vicepresidente del Banco Nación, Claudio Lozano, presentara sus informes sobre la situación de Vicentin aunque la mayoría legislativa le quitó facultades de investigación. El grupo ha desplegado una amplia tarea escuchando a los diferentes actores: juez, directores, dirigentes sindicales, empresarios. Les restaba conocer la postura oficial del gobierno y la tuvieron de boca del propio Perotti.

Informó Rubeo que le quedaron algunas cosas muy claras: “la provincia participa de la constitución del fideicomiso; que la empresa debe entregar las acciones pero no participará del consejo de administración. Es un paso indispensable que los accionistas entreguen las acciones para desde allí con provincia, nación, acreedores, constituir el fideicomiso”. Para el justicialista hay tres andariveles: la constitución del fideicomiso; continuidad del concurso para que los acreedores puedan cobrar y lo penal “faltan 800 millones de dólares y no se han presentado los balances” acotó.

“La reunión dejó en clara que todas las resoluciones que se están tomando desde la provincia para constituir el fideicomiso y para la audiencia del 30 de julio están en absoluta línea con la nación. Perotti fue categórico en esto”, acotó Rubeo.

Más voces

Para el radical Fabián Palo Oliver “lo más significativo de esa reunión es que los directivos de Vicentin reconocieron la situación de crisis y están dispuestos a dar un paso al costado para salvar la actividad de la empresa. Lo dijo Perotti”. Para la audiencia del jueves venidero, la empresa y el gobierno provincial deben llevar un plan de negocios ante el juez Lorenzini. “Si esto no se produce, a la provincia la queda insistir con la presentación de la IGPJ, instancia aún no resuelta por el magistrado y que incluso puede ser apelada en caso de que no haya una respuesta favorable para la provincia”.

El radical señaló que el paso de los días reafirma su convicción de que “Vicentin está en quebranto, que no puede resolver las dificultades y las deudas sino no es con asistencia del Estado. Lleva cuatro mes del concurso y un mes desde que el juez restituyó al directorio y no han podido avanzar por la falta de confianza hacia el grupo”, opinó. Para Palo Oliver “la intervención de la provincia vino a corregir la debilidad del DNU (del gobierno nacional) sobre todo a la figura del interventor. Había debilidad del Estado porque se pasaba sobre las facultades del juez concursal”.

Rubén Giustiniani (Igualdad) admitió que la postura del gobierno provincial que es “que la salida de la empresa es con la actual conducción afuera, cuestión innegociable. Su esquema es el fideicomiso con los acreedores adentro. Depende ahora de las reuniones con la empresa; pero si eso fracasa habrá que esperar que resuelve el juez luego del fin de la conciliación” y recordó que el 9 de agosto se termina el lapso de intervención fallida planteada por el DNU del gobierno nacional. El diputado se retiró con varios interrogantes que el paso de los días podrán ir dándole respuestas.

Por su parte, Betina Florito (Somos Vida) dijo estar de acuerdo con el camino ensayado por Santa Fe de conformar el fideicomiso. “Perotti nos dijo que en la audiencia ante el juez Lorenzini, los empresarios señalaron que habían perdido la confianza de los productores”. A la espera de la audiencia del 30, la legisladora le dijo a El Litoral que le parece “adecuado el fideicomiso para que la empresa pueda seguir funcionando, caso contrario sería un agujero negro para la economía santafesina”.

Somaglia destacó la importancia de la reunión y evaluó que la coincidencia mayor es la necesidad de rescatar la actividad en granos que realiza el grupo.

El plan

Somaglia participó tanto de la reunión con Fernández como con diputados para brindar detalles de aspectos jurídicos que lleva adelante el gobierno provincial en este proceso. “La forma de organizar el salvataje es por fideicomiso que requiere la anuencia de voluntades y para conformar el contrato debe existir confianza. El presidente marcó que es menester para recobrar la confianza que los administradores actuales den un paso al costado, tomar las acciones de la compañía y con ella constituir el fideicomiso; garantizar a acreedores que se suman al proyecto que sus créditos van a ser atendidos de diversas formas, una de ellas puede ser la capitalización de la deuda”, explicó.

Para Somaglia “el gobierno provincial obtuvo gran apoyo del presidente. El compromiso de la provincia es tratar de articular la voluntad del gobierno nacional para salvar a la empresa. Estamos en gestiones con Gabriel Delgado, nos sumamos para idear las mejores perspectivas y la mejor organización para el salvataje”.

Objetivos

Giustiniani remarcó que los objetivos de la comisión de Diputados se reafirman en esta etapa. Se trata de defender los puestos de trabajo, la no extranjerización ni desguace de la empresa así como la defensa del patrimonio del Banco Nación, uno de los principales acreedores de Vicentin.

Mañana, la comisión se reunirá en Rosario con las autoridades del Enapro ya que el grupo Vicentin forma parte de la administración del puerto de esa ciudad