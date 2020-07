https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La profesora de pintura y arte decorativo de nuestra ciudad, oriunda del departamento San Cristóbal, fue convocada para participar de un evento internacional online con sede en Perú, experiencia que comienza a abrirle nuevas oportunidades.

Mariel Giordano El arte de las cosas cotidianas

La Mega Manualidades Internacional es un evento educativo y cultural que se realiza en Perú con la finalidad de promover la capacitación técnico productiva de emprendedores a través de los talleres “Hazlo tú misma”. Desde el año 2008 se organiza la convención en diferentes lugares como Lima, Huancayo, Arequipa, Cusco, entre otros. Este año se realizó de manera virtual, por la situación de cuarentena. Lejos de restringir posibilidades, así se abrieron algunas puertas: ese fue el caso de la profesora de pintura y arte decorativo Mariel Giordano, vecina de la ciudad de Santa Fe pero nacida en Colonia Clara en el departamento San Cristóbal.

“En junio fui convocada por el señor David Becerra Garzón, el director de Mega Manualidades Internacional de Perú, para formar parte de esta convención internacional de pintura decorativa, que se expande en forma online para América Latina y Europa. Participaron distintos profesores de varios países: es como una maratón de enseñanza, una hora cada uno; se comenzaba a las ocho de la mañana de Perú y se finalizaba a las 20”, cuenta la profesora. Y agrega: “Estuve convocada para el sábado 11 de julio a las 16 de Perú, las 18 de Argentina. Les enseñé a trabajar un cuadro de acuarela en seda, que (les expliqué) también tenía salida laboral, para unas chalinas, blusas, lo que quisieran”.

Horizontes

El convite fue inesperado para Mariel: “Esta convención siempre se realiza de forma presencial, pero dada la pandemia se hizo en forma online. Hubo muchísima gente tomando las clases, consultando. Hubo gente que lo vio de Alemania, España, Italia, toda América Latina, parte de Estados Unidos. Fue una experiencia muy linda: pensar que soy nacida en Colonia Clara, departamento San Cristóbal, un lugar muy chiquitito. Hace 20 años que vivo en Santa Fe capital, y que convoquen, al no pertenecer a ningún instituto de los reconocidos del país (trabajo en forma independiente) fue un orgullo para mí, un asombro: habían visto trabajos míos, me convocó David Becerra para este evento y en uno próximo en unas semanas, Mega Live”.

“La experiencia fue muy satisfactoria, gustó muchísimo, participó mucha gente. Me llenó de orgullo, vinieron felicitaciones de distintas partes. Para mí un placer, un honor: me tienen en cuenta, existe la posibilidad de que el año que viene ir a dictar clases de forma presencial. Esta es la parte linda que nos deja esta pandemia, no todo es lo malo: acortó distancias por Internet, y pudimos conocer gente que quizás de otra manera nos hubiese sido mucho más difícil poder llegar”, reflexiona. Y cuenta que las oportunidades quedan abiertas: “También hay una convocatoria para una página de Colombia, así que estoy trabajando en unos proyectos que tengo que presentar para dar clases de forma online”.

Aprender a enseñar

Sobre su trayectoria, relata Giordano: “Mis inicios como profesora de pintura fueron en San Cristóbal. Después abrí mi taller acá en Santa Fe capital. Con esto de la pandemia daba clases online, ya ahora estoy dando presenciales con grupos reducidos; y tengo gente que toma clases de Formosa, hay gente de provincia de Buenos Aires; de Santa Fe, Rafaela, Laguna Paiva, Esperanza. Tuvimos que amoldarnos a que todo es online. Estoy súper agradecida con el apoyo de mi familia: de mis hijos, de mi esposo, que si ellos no estuviesen ahí apoyándome esto tampoco podría hacerse posible. El apoyo incondicional de mis alumnos. Es mucho por agradecer. Por ahí cuando somos del interior, y de una colonia tan chiquitita, ser reconocidos en Buenos Aires y ni hablar ahora internacionalmente, es muy difícil llegar: fui tocada por una varita mágica”.

La vocación por la enseñanza fue un motor de este proceso: “Pintar pinté toda la vida, pero me capacité, fui a tomar cursos a Buenos Aires, para empezar a pintar para poder enseñarle a la gente que no podía. En la colonia la gente tiene que ir al tambo, trabajar en el campo, y no tiene las posibilidades de pagarse cursos para aprender a hacer una cajita, un cuadro. Así empecé, capacitándome y aprendiendo para enseñarle a la gente de mi colonia, la gente de San Cristóbal ciudad. Comencé estudiando en un Club de Abuelos; de a poco empecé a crecer, y llevo casi diez años dando clases en distintas partes. La verdad es que toda esta movida fue muy emocionante: no lo puedo creer, todavía es como que no caigo. Lo lindo de conocer otras personas, compartir otras culturas, y ver otros trabajos; compartir ideas: está muy bueno esto que se logró”.





Estar cerca

Para quienes quieran contactarse con la artista, su página de Facebook es Taller Mariel Giordano; en Instagram está como @tallermarielgiordano. “Los lunes y viernes a las 18.30 doy clases gratuitas online por la pagina de Facebook, desde que comenzó la pandemia al día de hoy: Es una forma de acompañar a la gente. No sabés los mensajes de agradecimiento de la gente de diferentes países... y siempre digo que es un ida y vuelta: a ellos les hace bien, a mi también, porque fue feo estar encerrados. Hoy nosotros tenemos mas libertades con respecto al Covid pero muchas ciudades y países siguen muy complicados. ¡El arte cura!”, afirma la docente.