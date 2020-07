https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 30.07.2020 - Última actualización - 18:04

17:54

No hay estadísticas concretas pero la violencia laboral ocurre en todos los ámbitos. Sin embargo, en algunos ámbitos privados es mucho más difícil denunciar por temor a la pérdida de trabajo, a la pérdida de las funciones, a las sanciones por parte del empleador. La Cámara de Diputados de la Nación espera que el Senado envíe la ratificación del Convenio 190 de la OIT para confirmarla y comenzar a exigir ambientes laborales libres de violencia de género.

Género y empleo privado Violencia en los ámbitos laborales: la importancia de la Ley Micaela No hay estadísticas concretas pero la violencia laboral ocurre en todos los ámbitos. Sin embargo, en algunos ámbitos privados es mucho más difícil denunciar por temor a la pérdida de trabajo, a la pérdida de las funciones, a las sanciones por parte del empleador. La Cámara de Diputados de la Nación espera que el Senado envíe la ratificación del Convenio 190 de la OIT para confirmarla y comenzar a exigir ambientes laborales libres de violencia de género. No hay estadísticas concretas pero la violencia laboral ocurre en todos los ámbitos. Sin embargo, en algunos ámbitos privados es mucho más difícil denunciar por temor a la pérdida de trabajo, a la pérdida de las funciones, a las sanciones por parte del empleador. La Cámara de Diputados de la Nación espera que el Senado envíe la ratificación del Convenio 190 de la OIT para confirmarla y comenzar a exigir ambientes laborales libres de violencia de género.

“Denunciar al empleador privado da más miedo, es más difícil, por ejemplo en las mismas escuelas privadas es mucho más difícil denunciar al empleador que denunciar al Estado, sea nacional o provincial: hay mucho temor, muchas situaciones de violencia se naturalizan, se invisibilizan y en esto tiene que ver el temor a la pérdida de trabajo, a la pérdida de las funciones, a las sanciones por parte del empleador, por eso es que muchas de esas cosas se callan”, manifestó a El Litoral la diputada nacional Patricia Mounier.

En tal sentido, la legisladora admitió que aunque no hay estadísticas generales, “hay estadísticas de que los que más denuncian situaciones de violencia y acoso laboral son las mujeres”. “Por suerte, a pesar de que reciben, son las que más denuncian, se animan y por ahí también tiene que ir la capacitación: no solamente con motivo de la violencia laboral en general sino también tener una clara perspectiva de género porque las mujeres somos las que más sufrimos este tipo de situaciones”, manifestó. Por eso, consideró que “tenemos que poner en práctica la prevención en esos ámbitos y para eso fundamentalmente debe haber capacitación”.

Dentro del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que habla del compromiso de cada uno de los países de luchar contra la violencia y el acoso laboral, se menciona justamente la importancia de la capacitación a la que deben comprometerse los Estados nacionales, provinciales, los trabajadores y obviamente los empleadores, “porque por ese lado, de la prevención, de la formación previa, es donde se comienza con el compromiso previo de generar y auspiciar ambientes laborales libres de violencia y acoso”, opinó Mounier.



“Todos los días -añadió-, vemos situaciones de violencia laboral que no tienen que ver solamente con agresiones físicas, hay muchos tipos de violencia en los ámbitos laborales que tienen que ver con las funciones en general, el maltrato, y en especial las mujeres vemos situaciones que tienen que ver con nuestra condición de género, como la imposibilidad de acceder a mejores cargos, a mejores salarios, además del maltrato que se puede recibir de superiores o los mismos pares”.





El trabajo en los sindicatos

La diputada -con amplia trayectoria sindical en el sector de los docentes particular- informó que “en líneas generales se trabaja en la intersindical laboral contra la violencia laboral y en todos los ámbitos hay distintas situaciones, incluso en ámbitos más feminizados como puede ser la docencia”. “Por eso, me parece que es importante que los gremios y las centrales sindicales empiecen a trabajar también esta cuestión de la formación y la capacitación de sus propios trabajadores, independientemente de que es una obligación también del Estado y de los empleadores, pero me parece que en algún momento tenemos que empezar a charlar y capacitar con esto”, argumentó.

Al respecto, reconoció que “muchos gremios han constituido espacios de contención, pero se necesitan cada vez más”. “Incluso, cuando comenzó la pandemia, la gran preocupación era las situaciones de violencia que vivieran las mujeres no solo en su ámbito familiar -toda vez que implica estar todo el tiempo en la casa- sino también las situaciones de violencia intrafamiliar que viven niños, niñas y adolescentes, porque la escuela es un ámbito en el que se pueden detectar situaciones y se denuncian y ahora estando cada uno en su casa es mucho más difícil”, lamentó la diputada.

“Obviamente – prosiguió- , toda la capacitación que se haga en los ámbitos gremiales de aquí en más tienen que tener perspectiva de género, todos nos tenemos que deconstruir, no solamente varones ni mujeres, en los gremios construimos a la par varones y mujeres y me parece que es el ámbito ideal para la capacitación”. “Los sindicatos tienen ya todas las estrategias de capacitación conformadas hace muchísimos años y por eso yo planteé en la propuesta de ley en el Congreso utilizar los dispositivos de capacitación que tiene cada uno de los sindicatos para capacitar según lo indica la ley”, dijo.

Adhesión al Convenio 190 de la OIT

La legisladora explicó que “en el caso del Congreso, estamos esperando que el Senado envíe la ratificación del Convenio 190 de la OIT que presentó el Poder Ejecutivo Nacional para definitivamente ponerlo en práctica, así en los distintos ámbitos paritarios y de discusión vamos a poder exigir como una condición sine que non dentro de las condiciones de trabajo, un ambiente libre de violencia y acoso laboral”. “Esperemos que sea pronto; además se puede tratar en forma remota, de hecho el Senado lo hizo en forma remoto y solo es ratificar”, agregó.

“Una vez que se ratifique, Argentina tiene que comunicar la notificación a la OIT y empezamos a exigir la implementación del Convenio; todavía no tenemos fecha, pero en realidad todos los gremios lo están esperando”, concluyó.