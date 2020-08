Fiorentina y Flamengo lo tienen "ojeado" a Alex Vigo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 03.08.2020

11:34

Tanto el club donde Batistuta es Gardel como el club grande de Brasil vendrían a la carga por el lateral sabalero. No hay cláusula fijada pero sí un piso: 2.5 millones de dólares “limpios” para Colón y una plusvalía futura asegurada.

Leandro Varino desde Santa Fe y Gustavo Ghezzi desde Italia son, desde hace años, los manejadores de la carrera profesional de Alex Gamaliel Vigo, el chico que conmoviera a todos con su historia de vida en esa exclusiva de “En El Área” y El Litoral. “Desde los 18 recién cumplidos que estamos con Alex, un ser humano excepcional, de perfil bajo y con sueños de fútbol en Colón”, comentan desde la oficina FIFA ante la consulta de este diario.



En un mercado flaco y raquítico, en medio de la pandemia, Vigo puede ser (salvando las diferencias en cuanto a los montos, claro está) para Colón, el “nuevo Alario”. O el “nuevo” Conti. Hace tiempo, los dos representantes del lateral derecho sabalero se asociaron en Europa con la empresa Footbal Capital, que tiene en su cartera a jugadores como Alisson (golero brasilero), Luis Felipe, Wesley, Matías Pellegrini o Raúl Albiol, por nombrar los más importantes de la lista.



Aunque no lo diga públicamente, Vignatti quedó “chocho” cuando leyó la nota de Alex Vigo a El Litoral. Fue allí cuando el “4” contó que no se desesperó con ese sondeo de River Plate de finales del año pasado, cuando el jugador no había procesado el golpe de la Sudamericana y amenazaba el promedio del descenso. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento realmente?: Gallardo lo quería para pulirlo. En tiempos que Vignatti avanzaba con Juan Luis Berros por la vuelta del “Barba” Eduardo Domínguez, el mismo agente FIFA de Marcelo Gallardo, preguntó por el costo de Vigo. Lo mismo hizo Fassi con Talleres. “Me quedo a pelear el descenso con Colón, no es tiempo de borrarse”, dijo Vigo. Y eso le encantó a Vignatti, que le hizo promesas sin bidet: “Cuando sea el momento y llegue una oferta, Colón no te va a cortar la carrera”, le dijo el presidente sabalero.

Ahora, en un momento donde todos los clubes necesitan dinero para surfear la pandemia, Colón es el “Topo Gigio” con las orejas bien grandes y abiertas para escuchar cualquier tipo de ofrecimientos. En realidad, hoy por hoy, los tres jugadores a vender están muy claros: Vigo, Chancalay y, en menor medida, el pibito Pierotti, ya ojeado por el Feyenoord de Holanda.



¿Qué es lo concreto con el tema Alex Vigo en Colón?: que el jugado tiene contrato firme con “gancho” clavado hasta el 2023, que la relación de sus representantes con Vignatti es “muy buena” y que “no existe cláusula de salida”. Es decir, Colón tiene el ciento por ciento de los derechos federativos y el ciento por ciento de los derechos económicos. O sea, pasando en limpio, Vignatti negocia “libre” ante cualquier oferta.

En su entorno íntimo (se acelera a full con los últimos detalles del pasaporte comunitario del pibe; el viernes estuvo en una Escribanía de la ciudad firmando papeles), ya no ven como opción lo de River Plate en el caso de una posible e inminente salida de Montiel al West Ham de la Premier League. “Ahora la obsesión de Gallardo es Facuando Mura, lateral de Estudiantes de La Plata, que es categoría ‘99 igual que Vigo”, reconocen.



Si bien no hay cláusula, existirá un “Pacto del Brigadier” entre las partes: 2.5 millones de dólares “limpios” para las arcas sabaleras y una plusvalía importante (cercana al 20 por ciento) por una futura venta. En el camino, al estar instalado como “La Joyita” a vender por Colón de Santa Fe en este mercado de pases, aparece de todo. “Hace algunos días se acercaron unos empresarios con un supuesto papel, poder y oferta de la Sampdoria de Italia. Obvio que era todo falso. Es un ambiente, este del fútbol y mucho más en crisis, donde hay que estar preparado para todo”, avisan en su círculo de confianza.



¿Qué es lo que hay de concreto?: un supuesto interés de la Fiorentina de Italia, lo que generaba hoy una comunicación formal de Gustavo Ghezzi con el director deportivo del club donde jugó Batistuta. Y lo otro, mucho más formal, es el llamado de la agencia internacional que maneja a Domenec Torrent, flamante entrenador del Flamengo de Brasil. “En una lista que tiene el club, la segunda opción es Vigo”, admitieron a este diario.



Vignatti, que esta semana iniciará la ronda con los contratos vigentes del escalón top en el plantel de Colón (el “Pulga”, Brian Fernández, Viatri, Rafa García) para la anunciada reducción de los salarios Covid-19, pudo haber perdido la mano y el ojo para la compra. Pero, difícilmente la pierda para las ventas. Todo parece indicar que otro gran negocio revolotea por el Cementerio de los Elefantes en torno a la ficha de Alex Gamaliel Vigo.

37 Partidos

Son los que lleva jugados Alex Vigo con la camiseta de Colón de Santa Fe en el profesionalismo del fútbol argentino y sudamericano. En ese recorrido, tiene un gol en Primera División. Tiene 21 años y nació en Santa Fe el 28 de abril de 1999. Debutó el 28 de enero de 2019 debutó como titular en la victoria por 2-0 sobre Argentinos Juniors.