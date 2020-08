https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 04.08.2020

Tres años antes del crimen de Fernando Pastorizzo Difunden un video inédito donde Nahir Galarza denuncia un ataque sexual en manada

Jorge Zonzini, vocero oficial de la familia de Nahir Galarza, difundió este martes a través de sus redes un material llamativo. “Giro inesperado. Se los anticipé. Aparece inesperado video inédito de Nahir Galarza cuando a los 16 años denunciaba un ataque en manada y el fiscal apuntaba a Fernando Pastorizzo”, escribió.

El video, que está editado, arranca afirmando que tres años antes “con la complicidad judicial, política y de los medios de Entre Ríos, ocultaron una denuncia que Nahir, con 16 años, efectuó por un ataque sexual en manada en el cual ya incriminaba a Fernando”.

Y antes de pasar a fragmentos del testimonio de la joven al momento de la supuesta denuncia, se muestra un documento que sería un pedido del fiscal a cargo de dicha investigación, realizado el 24 de octubre de 2014. En el texto, el fiscal le pedía los datos personales de Pastorizzo al rector de su colegio.

Cabe destacar que en el relato que se ve en el video, Galarza nunca menciona a Pastorizzo. En el testimonio, de 2014, la chica le cuenta a una psicopedagoga cómo, luego de sentir un olor nauseabundo mientras caminaba por la calle, termina desmayada y despertándose en un descampado.

“Estaba oscuro y no estaba consciente en ese momento, yo estaba perdida. Estaba sentada con las manos atadas con una cinta negra de plástico. Tenía sangre en las muñecas y en las piernas. Escuchaba voces de hombres, pero no sé qué decían. Yo escuché a dos personas, pero no sé cuántos eran”, se la oye contar.

“Sentí que me revisaban; tenía un short y una remera, y cuando me desperté la ropa estaba sucia con tierra y sangre”, dice, en otro tramo.

El video muestra, además, un expediente en el que se deja constancia de que Nahir tenía heridas en la cara, antebrazos, abdomen y en la pierna derecha.

Acutalmente, la joven cumple su condena perpetua en el Servicio Penitenciario de Entre Ríos, donde en mayo realizó huelga de hambre de ocho días, a cuenta de la suspensión de las visitas de familiares por la pandemia.