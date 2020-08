https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 06.08.2020 - Última actualización - 12:16

8:02

En la paritaria del miércoles, el gobierno ratificó que tomaría unilateralmente la decisión de pagar una suma fija a activos y pasivos estatales. Este jueves se anunció el monto de la misma. Queda abierta la paritaria pero hay rechazo de los gremios.

Recomposición y polémica Agentes públicos: suma fija de 3.000 pesos y rechazo sindical En la paritaria del miércoles, el gobierno ratificó que tomaría unilateralmente la decisión de pagar una suma fija a activos y pasivos estatales. Este jueves se anunció el monto de la misma. Queda abierta la paritaria pero hay rechazo de los gremios. En la paritaria del miércoles, el gobierno ratificó que tomaría unilateralmente la decisión de pagar una suma fija a activos y pasivos estatales. Este jueves se anunció el monto de la misma. Queda abierta la paritaria pero hay rechazo de los gremios.

El gobierno de Omar Perotti resolvió pagar una suma fija no remunerativa de 3000 pesos a los agentes públicos activos, y de 2400 a los pasivos. La decisión fue confirmada esta mañana a El Litoral por el secretario de Trabajo, Juan Manuel . Se trata de una Asignación Especial de Emergencia que será pagada por planilla complementaria en el transcurso del corriente mes.

La medida, según precisó, alcanzará a aproximadamente 93 mil jubilados y pensionados; y a 150 mil activos. ratificó que se trata de una suma fija "no y no remunerativa, que directamente en el bolsillo de los trabajadores". La decisión de pagarla con esa característica es bajo la que plantea la Ley de Necesidad Pública. El secretario de Trabajo ratificó, de todos modos, que la paritaria con los gremios de todos los sectores permanecerá abierta para continuar la discusión salarial hacia futuro.

Antesala

Tal como adelantara El Litoral en su edición del martes, la determinación de resolver "unilateralmente" y por decreto este paliativo para los salarios, se venía madurando en el seno del Poder Ejecutivo, atentos a la resistencia que habían manifestado los gremios cuando, ya la semana pasada, el gobierno esbozó que el incremento salarial se daría a través de una suma fija. Este miércoles, el Ministerio de Educación volvió a convocar -de manera virtual- a los docentes y en ese encuentro paritario, formalizó la decisión de pagar una suma fija aunque se reservó el monto. "Marchamos a un esquema de decisión unilateral del gobierno, respecto de un incremento en los sueldos; no queremos dilatar la cuestión", había dicho cuando se retiraba del encuentro. En el mismo sentido, destacaba la ausencia de discusiones paritarias tanto en el ámbito nacional como en otras jurisdicciones nacionales. "Y no hace falta abundar en lo que le pasa al sector privado -planteó-, donde los acuerdos hechos han sido para reducir salarios, en el marco de una inactividad que también impacta de forma negativa en la recaudación de la provincia".

Admitió que el gobierno resolvió unilateralmente el pago de esta suma fija porque "quienes conocemos la dinámica de la discusión paritaria, sabemos que se sobreentiende que es muy difícil trabajar esto en el marco de un acuerdo. La naturaleza del esquema que pensamos descuenta la posición de los gremios. Es unilateral para que podamos seguir conversando", consideró.

Reacciones

La decisión del gobierno fue rechazada por los sindicatos docentes. A través de un comunicado, el gremio de los maestros oficiales reiteró su postura de negativa al pago de "sumas en negro" y exigió "un aumento salarial urgente con sumas que recompongan el poder adquisitivo de los salarios, tanto para activos como para pasivos".

El gremio convocó a los delegados departamentales para informar sobre el encuentro paritario y pondrá a consideración de las bases el rechazo al anuncio del gobierno. "Todo aumento salarial debe ser en blanco, respetando antigüedad, jerarquías, cargos y horas cátedra, así como también la proporcionalidad del 82 por ciento para el sector jubilados", insistieron desde el sindicato.

En tanto, para el para el Sindicato de Docentes Particulares (), la decisión de la Casa Gris tampoco responde a las demandas y necesidades del sector. "Lo anunciado no tiene absolutamente nada que ver con lo que la docencia espera y merece. Es una pésima decisión del gobierno que no va en sintonía con el sentido de la paritaria. Vamos a resolver las medidas de fuerza a seguir, porque Santa Fe es una de las dos provincias del país que no otorgó incremento salarial en el 2020. Lejos de contemplar un reajuste acorde al aumento del costo del vida y al financiamiento que los propios educadores realizan para sostener el sistema educativo, nos encontramos con una promesa de un monto no precisado y que no garantiza ni lo uno ni lo otro", manifestaron desde el gremio.

ATE rechaza

También ATE rechazó la decisión del gobierno provincial y exigió que se retome la discusión salarial en el ámbito de la paritaria. "La suma es insuficiente", sostuvieron, y reiteraron que "el espacio de diálogo natural para debatir, entre otras problemáticas, la política salarial, es la paritaria". El gremio advirtió que la decisión "no fue consensuada" con los sindicatos.

Retorno a las aulas

​

Durante la reunión paritaria del martes, la ministra Adriana Cantero también conversó con los gremios docentes el retorno a las aulas. En tal sentido, -vocero del encuentro- contó que se ha concluido prácticamente la confección del listado con las casi cuatrocientas escuelas rurales y de pequeñas localidades en las que volverían las clases presenciales a mediados de agosto.

Asimismo, se convino una reunión para la próxima semana entre las ministras de Salud y de Educación con los gremios docentes para terminar de definir detalles de los protocolos que se deberán respetar para el retorno a las aulas. No hay fecha precisa aún para ello, y los establecimientos se encuentran ubicados básicamente en el centro y norte de la provincia.