https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 09.08.2020 - Última actualización - 10:01

9:56

El crítico Jorge Dubatti ofrecerá una clase magistral dentro de un ciclo que promueven la Escuela de Espectadores de Santa Fe y el Centro Cultural Provincial. Allí, desplegará una serie de observaciones sobre las relaciones, diferencias y cruces entre las experiencias conviviales y las tecnoviviales.

REFLEXIONES, APUNTES Y DEBATES De lo convivial a lo tecnovivial: el teatro en tiempos de peste El crítico Jorge Dubatti ofrecerá una clase magistral dentro de un ciclo que promueven la Escuela de Espectadores de Santa Fe y el Centro Cultural Provincial. Allí, desplegará una serie de observaciones sobre las relaciones, diferencias y cruces entre las experiencias conviviales y las tecnoviviales. El crítico Jorge Dubatti ofrecerá una clase magistral dentro de un ciclo que promueven la Escuela de Espectadores de Santa Fe y el Centro Cultural Provincial. Allí, desplegará una serie de observaciones sobre las relaciones, diferencias y cruces entre las experiencias conviviales y las tecnoviviales.

El 2020 será un año imborrable para las artes escénicas: la pandemia de coronavirus obligó a redefinir su prácticas, a introducir términos nuevos a su habitualidad (tales como el de "protocolo sanitario") y a desplazarse en gran medida hacia la virtualidad. El crítico, historiador teatral y docente universitario Jorge Dubatti fue una de las personas que reflexionó más en profundidad sobre esta coyuntura y sus huellas en el teatro, y sobre esto disertará en la clase magistral (en formato virtual) que desarrollará el próximo martes 11 de agosto a partir de las 17, bajo el título "Teatro en la peste" Experiencia convivial y experiencia tecnovivial diferencias y conexiones.

🎉¡Celebremos! ➡️¡Cuarta charla en la semana del 40 Aniversario! . La Escuela de Espectadores de Santa Fe presenta la... Publicado por Centro Cultural Provincial Francisco "Paco" Urondo en Jueves, 6 de agosto de 2020

La actividad, que se enmarca en los festejos que desarrollará el Centro Cultural Provincial durante la semana de su 40 aniversario, forma parte del ciclo "Empezar el después", que organiza la Escuela de Espectadores de Santa Fe y que ya lleva tres encuentros concretados desde que comenzó la pandemia en el país. Siempre bajo la premisa de abordar "de forma integrada y cooperativa" las distintas problemáticas que afectan hoy al teatro. Algo que cobra más relevancia a partir la carta abierta que esta semana presentaron actores y actrices de todo el país, donde advierten una desocupación "histórica" del 90% en el sector.

La clase magistral, en la cual Dubatti compartirá con los participantes una serie de investigaciones y reflexiones vinculadas con el teatro en la actual situación de pandemia, está destinada a quienes trabajan dentro de las distintas instancias del espectáculo: técnicos, actores, músicos, investigadores y público en general.

Un "diario de la peste"

La "materia prima" que utilizará Dubatti para desglosar su clase, serán los apuntes que tomó desde que comenzó la cuarentena, allá por el mes de marzo. "Vengo llevando en mis cuadernos, que me acompañan desde hace muchos años, completo más o menos unos diez por año, de diverso tamaño y cantidad de páginas, notas de todo tipo sobre los cambios que ha traído la pandemia y sus restricciones a la vida cotidiana y específicamente a la cultural y la teatral. Notas sobre comportamientos de la gente, palabras que se usan, problemas, transformaciones y discusiones", contó a este medio.

Este "diario de la peste" (en este punto, Dubatti eligió parafrasear a Daniel Defoe, quien en 1722 publicó una novela bajo el título "Diario del año de la peste") el crítico e historiador pone en primer plano el contraste entre la cultura convivial, (vinculada con lo territorial, el cuerpo presente y la presencia física) y la cultura tecnovivial, es decir la desterritorializada y mediada por las máquinas y las tecnologías.

"Hay en el diario decenas de observaciones sobre las relaciones y las diferencias entre experiencia convivial y experiencia tecnovivial, y sus diversas formas de cruce. Por ejemplo presencia física y presencia telemática, cuerpo material y cuerpo sígnico, contagio y comunicación, la comida convivial y la tecnovivial, las políticas de la mirada, las políticas de control, la cultura viviente y la cultura in vitro (o cristalizada por los soportes tecnológicos), las relaciones de dependencia de las tecnologías, relaciones del convivio y el tecnovivio con sus respectivas historias, las diferentes formas de actuar en presencia física o en presencia telemática y las implicancias políticas", confió Dubatti.

Conclusiones y debates

De todas las observaciones que rescató a lo largo de los últimos meses, Jorge logró extraer una nómina de conclusiones, algunas de las cuales pondrá a consideración en la charla y que adelantó en contacto con este medio. En principio, pudo establecer que "convivio" y "tecnovivio" constituyen experiencias diferentes, ni mejores ni peores, sino diferentes. "No son lo mismo en términos existenciales; no compiten, no son River y Boca. Conviven en sus diferencias", remarcó.

Dubatti estableció además que entre ambos conceptos no media una superación evolucionista. "El convivio no es el estadio del 'mono' y el tecnovivio el del 'homo sapiens'". Y en el mismo sentido remarcó que "si aceptáramos que la cultura convivial puede ser reemplazada por la cultura tecnovivial, o las artes teatrales por las artes tecnoviviales, estaríamos promoviendo un naufragio cultural incalculable, la pérdida de uno de los tesoros culturales más maravillosos de la Humanidad, eso que llamamos el acontecimiento teatral".

Finalmente, el crítico concluyó que las relaciones entre convivio y tecnovivio son asimétricas. "El convivio puede incluir el tecnovivio en su matriz teatral, el teatro, todo lo que toca, lo transforma en teatro, pero el tecnovivio aún no se las ha ingeniado para incluir la materialidad corporal y territorial en la matriz virtual". Estas premisas serán el punto de partida para el debate durante la propuesta del 11 de agosto.

Para inscribirse

La actividad se realizará el martes 11 de agosto a partir de las 17 a través de la plataforma Zoom. Para inscripciones, los interesados deben enviar un email a cencultu@gmail.com. El acceso es libre y gratuito, pero los cupos son limitados.