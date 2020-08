https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La banda capitalina lanzó la edición digital de su disco-libro "La Peste del Cazador" por la que está nominada Mejor Álbum Grupo de Rock en los Premios Gardel 2020. De esto, y del momento que les toca atravesar en cuarentena, contó el cantante Gonzalo Pascual a Multimedios El Litoral.

La Chancha Muda Una narrativa sonora La banda capitalina lanzó la edición digital de su disco-libro "La Peste del Cazador" por la que está nominada Mejor Álbum Grupo de Rock en los Premios Gardel 2020. De esto, y del momento que les toca atravesar en cuarentena, contó el cantante Gonzalo Pascual a Multimedios El Litoral.

Debido a la demanda de la obra desde diversos puntos del país y países limítrofes, y por lógicas razones en cuanto a la distribución durante el confinamiento, La Chancha Muda presenta la edición digital de su disco-libro "La Peste del Cazador". El material ya está disponible desde www.lachanchamuda.com en formato audiovisual, e incluye lyric videos y el libro completo en PDF descargable en alta calidad. El código de acceso se puede adquirir con un aporte a voluntad e incluso está presente la opción de recibir la edición física del disco-libro a domicilio, que se encuentra próximo a agotar su primera tirada, tal como pasó con su obra antecesora "Sinfonías Libertarias".

"La Peste del Cazador" es tercer disco de la agrupación porteña, con la particularidad de editarse acompañado de un libro. Fue presentado en abril de 2019, y en pocos meses ha consagrado de logros y satisfacciones a la banda, tales como la apertura hacia otras provincias y otros países, la convocatoria a importantes eventos y festivales, entre los que se destacan sus presentaciones en el escenario principal de Cosquín Rock y en La Feria de la Música -una de las exposiciones de la industria musical más grande de Sudamérica-, una gran seguidilla de shows agotados en lugares como Niceto Club y La Trastienda, y su más reciente reconocimiento con la nominación en los Premios Gardel, como Mejor Álbum Grupo de Rock.

Para hablar de este buen momento artístico en medio de la pandemia, Multimedios El Litoral conversó con el cantante Gonzalo Pascual, parte de la extensa formación que se completa con Christian Tamanaha (saxo), Diego Chiaradía (batería), Federico Fassa (guitarra), Juan G. Bisio (guitarra), Maximiliano Verá (bajo) y Rómulo Tomaselli (trompeta).

Instancia creativa

-¿Cómo surgió este álbum conceptual, como relato en canciones?

-El álbum conceptual fue algo que se fue dando más bien sobre la marcha, no fue algo muy premeditado. Cuando fueron apareciendo las canciones y se empezó a armar esa lista de temas vimos que había varios puntos de conexión entre las canciones, sobre todo en lo que era el concepto y la letra, también en algunas cosas musicales. Empezamos a buscar ese hilo conductor y visualizar bien qué las iba uniendo. Nos parecía un factor interesante como para resaltar, agarrarnos de eso y terminar de construir lo que faltaba en base a ese concepto que se iba formando cada vez con más claridad.

Cuando terminamos las canciones las ordenamos, vimos que se podía armar como un relato que después fue llevado al libro, y que le terminó de dar ese sentido. Pero se fue dando todo durante el proceso y sin saber bien a dónde íbamos a llegar.

-¿Cómo fue el proceso de composición y grabación? ¿Qué disciplina diferente impone esa estructura a la creación de canciones individuales?

-Como decía recién, surgió una vez que ya estaban. Con lo cual el proceso de composición me parece que no se vio afectada por la idea de la obra conceptual. Se fueron componiendo las canciones independientemente unas de otras. Sí creo que algo que tuvo que ver, a diferencia de los otros dos discos, es que todas las canciones se compusieron más o menos en un mismo momento; en los otros discos quizás había canciones más viejas o de distintas épocas. En este caso eran todas bastante cercanas en el tiempo, eso hizo que tengan un montón de cosas en común.

En cuanto a la grabación, me parece que algo que marcó mucho el carácter de la obra fue que hayamos grabado toda la banda al mismo tiempo; en los otros discos quizás se grababa batería, bajo y guitarras, y posteriormente los caños y las voces. Para este disco fue, en los estudios Romaphonic, grabar todos juntos: incluso los instrumentos de viento y las voces. Eso hizo que se armara algo mucho más compacto y con una energía muchísimo más poderosa.

-¿Cuánto de estudiado y cuánto de espontáneo en cada caso tiene la fusión de géneros que propone la banda?

-Sobre la fusión de géneros creo que es algo espontáneo totalmente, no es algo que esté muy estudiado: más bien nos vamos dejando llevar por lo que nos sale y lo que nos gusta. Por supuesto que después analizamos mucho todo, lo escuchamos, lo revisamos, lo debatimos muchísimos entre nosotros; y vamos tratando de unificar criterios sobre lo que está bueno, sobre lo que no nos gusta, o hacia dónde tenemos que llevar tal o cual tema. Siempre tratamos de ir por lo que sentimos, cuando lo escuchamos nos damos cuenta, "esto está bueno", o "no es por acá". Creo que con el tiempo cada vez más la banda va encontrando su identidad, y sale solo eso.

Caminos sensoriales

-Dieron el salto al disco-objeto de la mano del libro tapa dura, con ilustraciones de Aníbal Caubet (con el que ya trabajaron en el disco anterior). ¿Cómo fue esta apuesta por el formato físico?

-Siempre el formato físico para nosotros significó una parte importante de cada disco. Me parece que más que nada por cómo nos criamos y nos curtimos escuchando música cuando éramos pibes, en una época en la que no había Internet. Entonces el formato físico ocupaba un lugar y tenía un valor muy importante. Eso nos quedó muy incorporado, muy grabado, entonces a la hora de encarar un disco le ponemos muchísimo trabajo, tanto quizás como el musical, a toda la parte artística que tiene que ver con el formato físico.

La idea del libro era algo que ya nos venía dando vueltas en la cabeza desde el primer disco, desde "Ya no queda más lugar bajo la alfombra". Pero bueno, con todo el trabajo que implicaba, los costos y demás, fue algo que no era fácil de llevar a cabo. Entonces con cada disco nos fuimos cada vez acercando un poquito más a esa idea, y finalmente "La Peste del Cazador" pudimos plasmarla tal cual la queríamos, logrando un "libro-libro": con toda esa cantidad de páginas, con la tapa dura, con la calidad de las hojas, las intervenciones de distintos artistas. Con todos los condimentos que tuvo el libro.

En cuanto al laburo con Aníbal, ya había ilustrado el libro anterior, "Sinfonías Libertarias", y hubo una conexión muy copada, que se dio enseguida, cuando nos empezamos a comunicar con él y transmitirle lo que queríamos. Supo plasmar muy bien lo que nosotros estábamos diciendo, y nos quedó como esa sensación de todavía había más para explotar en esa unión con él. Entonces cuando encaramos "La Peste del Cazador" lo fuimos a buscar, le contamos un poco la idea y empezó a tomar vuelo también todo ese trabajo que hubo para este disco.

-¿Cómo fue la experiencia de la escucha colectiva holofónica como estreno?

-Fue una experiencia increíble, otro condimento que siguió aportándole magia a toda esta aventura. Surgió en principio como una forma de retribuirle, de recompensa, para toda la gente que aportó por anticipado, comprando la preventa del disco; era la forma que encontramos para poder financiar una parte de la realización.

La verdad es que salió tremendo; fue el preestreno en realidad, porque lo hicimos unos días antes de lanzar el disco para todo el mundo. Fueron dos funciones que hicimos, repleto el Auditorio Kraft; nosotros también fuimos, íbamos a escuchar por primera vez en esas condiciones; estar en esa sala llena y escuchar en la oscuridad todo el disco de corrido fue meterse en el viaje de una manera que ni nos imaginábamos. Fue la mejor manera de parir esa obra.

-De todos modos, en pandemia el material está disponible en formato digital. ¿Es una oportunidad también para llegar a otros lugares?

-Sí, tal cual: más allá de que podemos ser enamorados del formato físico, del objeto libro (incluso nosotros ahora en cuarentena los seguimos enviando a cualquier parte del país), pero la realidad es que el formato digital tiene otro alcance, otra llegada, y es mucho más fácil que la gente pueda acceder: aquel que no le interesa comprar el libro, o no pueda, que lo tenga disponible. Hoy lamentablemente la realidad es que todo el mundo está todo el tiempo con las pantallas y conectados. Entonces nos parecía fundamental que el disco también se pueda consumir en ese formato.

Activos

-¿Se esperaban la nominación al Gardel?

-No, la verdad no era algo que esperábamos, nos agarró más bien de imprevisto, fue algo sorpresivo. Fue bastante loco de repente encontrarnos ahí en ese lugar, a la par de grandes bandas con muchísima trayectoria. Para nosotros como banda independiente fue como una conquista obtener ese reconocimiento, lograr esa visibilidad para nuestra obra, para el mensaje que estamos dando, y con toda la apuesta artística que significó "La Peste del Cazador".

Fue algo que celebramos, más allá de no creer que ni la nominación ni un premio realmente reflejen si un disco es mejor o peor que otro, y hasta sosteniendo nuestra mirada bastante critica de muchas de las cosas que se ponen en juego en esas instancias. Pero justamente por eso creo que vale más todavía esa aparición ahí, y esa bandera que plantamos de alguna forma. Así que brindamos por ello.

-Tienen previsto lanzar un EP en vivo. ¿Cuándo se grabó ese material?

-Ese material es de la última Trastienda que hicimos: el show fue en noviembre de 2019, con el que cerramos el año pasado. La verdad es que fue un show que estuvo tremendo, lo grabamos, y ahora en esta cuarentena estuvimos trabajando un poco en ese registro, seleccionando algunos de los temas que estuvieron en la lista. La idea es en breve ya lanzar ese material como un EP en vivo de la banda.

-¿Qué proyectos o perspectiva tenían para este año antes de la pandemia?

-La verdad es que teníamos previsto un año lleno de cosas, con muchísimas fechas, varios viajes por las provincias, con algunos festivales. Diez días después de que se decretó la cuarentena ya teníamos la primera fecha, la apertura de año en Niceto. Así que nos quedó todo eso un poco atragantado, veremos hasta cuando (risas), esperemos que se termine pronto y que podamos volver a poner en marcha todos esos planes.

-¿Cómo están atravesando este tiempo? ¿Están trabajando en material nuevo?

-Bueno, lo estamos atravesando raro, con las dificultades de no poder ni hacer shows ni estar juntándonos a ensayar. Así que tratamos de encontrarle la forma de seguir laburando: en esto del lanzamiento del EP en vivo, la edición digital de "La Peste", y compartiéndonos temas nuevos, arreglos, ideas. Seguramente cuando se libere todo y podamos volver a juntarnos, más allá de los shows la idea es poner ya la cabeza en el próximo disco, en lo que se viene. Y empezar a cocinar eso para que el año que viene (esperemos, si todo sale bien), ya poder empezar a hablar de un cuarto disco.