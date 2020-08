https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 14.08.2020 - Última actualización - 11:58

11:52

Juan “Pipa” Gutiérrez, ex jugador de Obras Insólito: quiere comprar la camiseta que él mismo usó para jugar al básquet

Una inusual situación se la planteó a Juan “Pipa” Gutiérrez, ex jugador de básquet argentino integrante de la Selección y de Obras Basket, cuando navegaba por Internet y se topó con una publicación que vende una camiseta suya.

El deportista ya retirado, publicó a través de sus redes sociales una captura de pantalla de una reconocida plataforma de compra y venta en donde muestra cómo un usuario intenta vender la camiseta n°4 de Obras Basket. El precio de la misma es 2800 pesos.

Según relata, comenzó una conversación con el vendedor para intentar adquirir su propia camiseta. En ese “chat” (que el propio Gutiérrez hace público) se desprenden desopilantes frases.

“Qué descuento me harías por ser el dueño original? La quiero”, arranca la comunicación entre Gutiérrez y el vendedor. Sorprendido, el usuario contesta: “Hola no entiendo tu pregunta. cómo dueño original?.

La charla virtual sigue con la respuesta, genial, del “Pipa”: “Esa camiseta la usé para jugar. No sé quién sos ni cómo llegó a tus manos pero si la vendés te la quiero comprar. No me quedó ninguna de esa temporada”. El vendedor, cayó en cuenta y aceptó negociar el precio de la preciada remera.

“Me merezco un 20 por ciento de descuento. Por 2500 la compro ya”, redobla la apuesta Gutiérrez. Pero el vendedor se mantiene firme y no la baja de 2800 pesos.

Lejos de terminar, esta insólita historia queda abierta. “Después les cuento como sigue la negociación/novela en la que intento comprar una camiseta mía que alguien vende”, publicó “Pipa” en su Twitter. La publicación rápidamente se hizo viral.

Después les cuento como sigue la negociación/novela en la que intento comprar una camiseta mía que alguien vende en @Mercadolibre. pic.twitter.com/pUkLGFcBIb — Juan Gutiérrez 🏠 (@PipaGutierrez) August 14, 2020

¿Final feliz?

Otro usuario de la plataforma tomó cartas en el asunto y compró la camiseta. Se lo hizo saber a Guitiérrez a través de un tuit.

Imperdonable ese destrato. Avísame a donde te la mando cuando me llegue. Es tuya pipa. Regalo de tweeter. pic.twitter.com/3UEUNbfdc3 — Berni Balestra (@bernardobales) August 14, 2020

Obras

Gutiérrez jugó en tres períodos con la camiseta de Obras Basket. El primero de 2001 a 2004; el segundo de 2010 a 2013; y el tercero de 2014 a 2016. 2011 Con este club de la ciudad de Buenos Aires, consiguió dos campeonatos: el Torneo Interligas con Obras Basket (2011) y la Liga Sudamericana de Básquet con Obras Basket (2012).