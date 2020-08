https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

José Néstor Vignatti, el presidente sabalero que no pudo convencer a algunos jugadores, les debe desde principios de año y ahora tiene un reclamo que deberá solucionar urgentemente. Crédito: Manuel Fabatía

COLÓN /// Habló el presidente, José Vignatti "Van a salir los que se jueguen por la camiseta" El titular sabalero hizo declaraciones luego de la llegada masiva de cartas documento reclamando atraso en el pago de haberes de varios jugadores, en algunos casos desde el sueldo de febrero.

José Vignatti hizo declaraciones y esta vez eligió el programa radial "Dale dale Deportivo" para señalar que "no voy a ceder ante las presiones de ningún representante que quiera cosas raras. Veníamos negociando individualmente, pero se llegó a esta situación, que a nosotros nos parece rara", en relación con lo que El Litoral informó en la víspera, respecto de la llegada de cuatro cartas documento (Lértora, Delgado, Bianchi y Bernardi), que se suman a la de Fritzler y era posible que también se produzca la presentación de otras pertenecientes a algunos jugadores que se encuentran en la misma situación.

"Cuando juegue Colón, van a salir los que se jueguen por la camiseta. Los que no acuerden, no tendrán las mismas posibilidades. No queremos imponer nada individualmente, solo queremos llegar a un acuerdo", dijo el presidente de Colón.

La suma que se está reclamando por haberes atrasados que, en la mayoría de los casos, data de febrero de este año, supera los 25 millones de pesos sumando los cinco casos.

"Me reuní con el Pulga Rodríguez. Con él no hay ningún tipo de problema. Apruebo a la consideración y a que la situación debe ser superada. Todos los equipos del fútbol argentino están en la misma situación", dijo Vignatti, que propuso una reducción salarial para todos los futbolistas producto de lo que él mismo ha denominado un "derrumbe" en los ingresos. Es cierto que otros clubes han seguido el mismo camino de pagar un porcentaje de los salarios, sobre todo de aquéllos más altos, pero hay algunas instituciones que se comprometieron —algunas lo ejecutaron— a cumplir con el pago total de los mismos cuando se produzca algún ingreso importante.

"Sólo queremos llegar a un acuerdo. Otros representantes nos abren el camino, vienen por derecha y con buena predisposición. Cada uno obra como es", dijo Vignatti, en clara alusión a su relación —en algunos casos para nada buena— con los representantes de los jugadores.

Vinatti dijo que "la situación está bajo control, se resolverá de la mejor manera", alentando a un acuerdo que impida que los jugadores queden en libertad de contratación, pues están en condiciones de ejecutar la rescisión del contrato ante el atraso en el pago de los salarios. De hecho que esto fue lo que señalaron en el mismo texto de la carta documento.

Se sabe que los contratos de los jugadores se divide en dos partes, una que está registrada en Afa y otra que también está "en blanco" y que forma parte de lo que se denomina derecho de imagen. Esto también forma parte del salario, como otros ítems como premios, por ejemplo, razón por la cual de acuerdo a lo que establece el convenio colectivo de trabajo, están en condiciones de quedar libres si no se cumple con el pago, luego de la intimación que se hizo a través de Agremiados.

"Hay dos contratos: el primero se paga inmediatamente al término del mes, el segundo se paga a mes atrasado por el ingreso de la televisación. Desde la pandemia hubo una reducción, y a partir del comienzo de las prácticas se respeta", fue lo que dijo el presidente. Acá se están reclamando haberes atrasados desde febrero, como ya se señaló.

"Quiero dejar en claro algo: el jugador que se pone la camiseta de Colón tiene que estar al 100 por ciento. Si está pensando en otra cosa, no puede estar jugando. Los hechos están demostrando la situación", señaló, a manera de advertencia, el máximo dirigente sabalero.

"El principal aportante de publicidad del club retiró en un 100 por ciento el apoyo monetario. El pago de la cuota societaria decayó notablemente. La gente lamentablemente no puede pagarla", dijo Vignatti, justificando aquél "derrumbe de los ingresos", que mencionó oportunamente, más allá de que en alguna ocasión se había dicho que la recaudación societaria se había mantenido en niveles que conformaban plenamente.

"El padrón realizado en el club indica que hay jugadores de la octava división que ya tienen representante. Afortunadamente, no se encuentra, en ningún otro caso, el representante de Galván", señaló Vignatti, ya en una disputa abierta con Agustín Marioni, que en su momento declaró que ofreció al club, en el mes de enero, un arreglo para que ingresen 500.000 dólares y que Colón se quede con una parte de la futura venta del juvenil que ya está jugando en la MLS de Estados Unidos, pese a que el jugador estaba ya en condiciones de arreglar con otro club porque transcurría el último medio año de un contrato que la dirigencia de Colón no extendió, como ahora sí lo hizo con varios de sus futbolistas (Farioli, Farías, Pierotti, entre otros).

Por último, Vignatti confirmó el adelanto de El Litoral respecto de que "se acordó la salida de Nicolás Leguizamón a Defensa y Justicia, no ha podido tener continuidad en aquél equipo por los pocos partidos que se jugaron este año y ahora sale por la negociación de Delgado. Está todo hablado con Domínguez, teníamos un compromiso moral", dijo.

Para terminar, señaló que "no hay nada en este mercado por Alex Vigo. Es un jugador responsable y cumplió su palabra. Sobre el jugador ghanés, nunca lo había escuchado".