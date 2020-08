https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fuga de divisas

Guzmán "aclara" sobre el cepo

El presidente no descartó suprimir la autorización para comprar dólares ahorro a razón U$ S 200 por mes. Economía sostuvo que "por ahora" eso no se modifica.

El Ministerio de Economía salió a aclarar que por ahora seguirá permitida la compra de U$ S 200 mensuales. Fue el presidente Alberto Fernández quien alertó el sábado que la demanda de los pequeños ahorristas de dólares es "un problema", por lo que aseguró que profundizar el cepo es una posibilidad que se está "estudiando". Es que unos 4 millones de ahorristas hicieron uso en julio de la posibilidad de comprar divisas a valor oficial más el recargo del 30%, lo que insumió unos U$ S 800 millones de las reservas. Economía dijo que "no hay ninguna medida en estudio" para reforzar el cepo al dólar. El equipo liderado por Martín Guzmán habría decidido esperar a que finalice agosto para definir el camino a seguir, porque en los hechos casi todas las compras de divisas ya se realizaron, ya que suelen concretarse en los primeros días del mes, confiaron a la agencia NA fuentes del mercado cambiario. "No hay ninguna medida en estudio que vaya en la dirección de disminuir o impedir la compra de dólares ahorro", dijeron fuentes del Palacio de Hacienda. Explicaron que "los interesados en tales adquisiciones podrán continuar haciéndolo por hasta u$ s 200 mensuales". El Presidente se había quejado de que "la gente compra 200 dólares por mes y eso genera una demanda muy grande de pequeños ahorristas. Hoy por hoy es un problema esos pequeños ahorristas. No son sumas tan importantes, pero son un problema, 200 más 200 más 200...". La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, dijo que "las regulaciones son una condición de posibilidad para estabilizar la macroeconomía y poder darle valor a la producción en términos de créditos. Hacer girar todo el ahorro de los argentinos hacia el sistema productivo". "Yo sé que el cepo es visto como un castigo, pero es una condición de posibilidad para la estabilidad", sostuvo. Pero desde Economía dijeron que "no solo que no se piensa en restricciones, sino que se aguarda que se estabilice el frente cambiario". Confían en que tras el acuerdo por la deuda en dólares bajo ley extranjera, habrá menos presión sobre el frente cambiario. El Banco Central informó que 3,3 millones de personas compraron divisas en junio para ahorro; la cifra es récord; representó un incremento de 37 % respecto al mes anterior. Tenés que leer El gobierno analiza qué hacer con el cepo al dólar y apunta a los ahorristas El desafío de subir reservas Economistas cuestionaron la posibilidad de mayores restricciones al dólar "solidario" ante la fuerte demanda en el mercado minorista y advirtieron que generaría más presión sobre el blue y la brecha cambiaria. En ese escenario, el director del Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres, Fausto Spotorno, aseguró que "se entiende la preocupación por la baja de reservas del Banco Central". Sin embargo, cuestionó: "Pero, hay que hacerse una pregunta, ¿pueden subir las reservas con cepo?". El economista jefe de la consultora Ecolatina, Matias Rajnerman, consideró: "La medida relajaría algunas presiones sobre el dólar oficial en el corto plazo, pero al costo de aumentar la demanda de los dólares paralelos y la brecha". "Lo ideal siempre es generar confianza y superar las tensiones", pronosticó. De acuerdo con su criterio, "limitando la compra de 200 dólares mensuales, se desactivaría un foco de presión en el mercado cambiario oficial y el Banco Central podría acumular más reservas genuinas, a la par que reduciría sus necesidades de vender divisas para calmar al dólar". Sin embargo, apuntó a la "cuestión política" que la medida implicaría y estimó que "se redireccionaría una parte significativa de la demanda a los tipos de cambios paralelos". "La brecha, que parecía empezar a relajarse luego del acuerdo de la deuda, quedaría más tensionada con esta decisión y no bajaría de los niveles tóxicos actuales", puntualizó en su cuenta de Twitter. Por su parte, el analista financiero Christian Buteler, manifestó: ¿Es solución? No, seguirán sin entrar dólares y disparará al dólar MEP, Contado con liquidación y blue". Dólares para producir Cecilia Todesca Bocco, sostuvo que "Argentina va a necesitar regulaciones tanto de la cuenta capital como del mercado cambiario por un tiempo. Cuánto, no lo sabemos, pero no va ser ni hoy ni mañana que liberemos el mercado cambiario". "Nosotros tenemos una fuente de dólares genuina, que es la diferencia entre lo que uno exporta y lo que importa, entre otros elementos -explicó la funcionaria-. El saldo en cuenta corriente que uno tiene si es positivo acumula dólares". "Esos dólares los necesitamos para producir. Las empresas tienen que comprar insumos para poder producir y necesitamos darle dólares y en algunos casos para que las empresas paguen deudas y también para girar utilidades", enfatizó. "El sector productivo va a tener los dólares que necesita para producir", dijo el ministro Matías Kulfas en una entrevista a La Nación. Dijo que el Gobierno logró "reducir la inflación" sin atrasar el tipo de cambio -lo considera competitivo- por lo que no ve "un realineamiento" cambiario, aún cuando reconoció que la brecha es un problema. Kulfas dijo que seguirán los precios máximos y que las tarifas de servicios públicos (gas y luz) seguirán congeladas hasta fin de año; sobre las naftas dijo que el mecado no está regulado y que la decisión es de YPF. 477 millones de dólares vendió el BCRA en la primera semana de agosto. Un 73 % más que en igual lapso en julio. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

