https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 17.08.2020 - Última actualización - 17:59

17:53

Un observatorio meteorológico brasileño advierte la llegada de una potente ola polar que traería nieve a nuestra provincia

El clima Meteorólogos brasileños aseguran que podría nevar en Santa Fe Un observatorio meteorológico brasileño advierte la llegada de una potente ola polar que traería nieve a nuestra provincia Un observatorio meteorológico brasileño advierte la llegada de una potente ola polar que traería nieve a nuestra provincia

El observatorio meteorológico Metsul, de ciudad brasileña de Sao Leopoldo, emitió una advertencia general por una "potente incursión polar con potencial histórico y nevada" que afectaría la mitad sur de Brasil y también a territorio argentino y uruguayo.

De acuerdo con el observatorio, "una verdadera burbuja de aire antártico avanzará por Argentina y llegará al sur, medio oeste, sureste y parte del norte de Brasil a través de su trayectoria continental, así como a Paraguay, Bolivia, Uruguay, Perú e incluso a Ecuador, Colombia y Venezuela". Así, la influencia del aire frío, aunque de forma modesta "cruzaría el ecuador y llegaría al hemisferio norte, donde es verano".

"Todos los modelos numéricos consultados por MetSul muestran nieve entre el jueves y el sábado" de la semana que viene, advierten los meteorólogos brasileños. "Hay certeza de frío intenso y casi convicción de que puede nevar, la pregunta de momento es dónde y cuánto puede nevar", detallan. Según los modelos manejados por Metsul "puede nevar de forma más integral y en lugares poco acostumbrados a ver nieve o que no han presenciado el fenómeno desde hace décadas".

En ese sentido, los datos seguidos en los últimos días "ya han señalado nieve en Uruguay, cerca de la ciudad de Buenos Aires y en las provincias argentinas de Santa Fe y Entre Ríos, en la mayor parte de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, e incluso en Curitiba y en el sur del estado de São Paulo". Y si bien insisten en que "la probabilidad de nieve es altísima" a partir del jueves, aclaran que "hoy no es posible hacer proyecciones responsables de la cantidad y ubicación del fenómeno". Por ello, de momento limitan la información al hecho de que "debe nevar y no se descarta que la nieve sea fuerte en algunos lugares, y el fenómeno puede llegar a puntos donde n o es para nada habitual. Sin embargo, solo en los próximos días habrá un escenario más claro", publicó Montevideo Portal.