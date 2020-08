https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Filtrado. La pandemia suspendió los vuelos del Aeropuerto Metropolitano Santa Fe, y la designación de sus autoridades. Aunque parece que una rafaelina está por aterrizar en paracaídas...

Si bien desde marzo no hay vuelos debido a la pandemia, en el gobierno provincial parece que no existe apuro para designar las autoridades del Aeropuerto Metropolitano Santa Fe e incluso en la página de funcionarios de la provincia el cargo aparece como vacante. No obstante en las últimas horas cobró fuerza la designación de la rafaelina Silvana Serniotti Sosa. En principio la designación no habría sido consultada con las entidades santafesinas que tienen una silla en el directorio del ente y que vienen trabajando por la reactivación del aeropuerto desde hace varios años. En su ciudad natal, la designada tuvo alguna participación en áreas técnicas del Centro de Comercio e Industria.

La ley 13.704 dispone que el directorio del Aeropuerto estará integrado por un presidente y tres vocales, los que serán designados y removidos por el Poder Ejecutivo. El Presidente será un representante de la Provincia, y los vocales serán representantes propuestos: uno por una comuna o municipalidad del Área Metropolitana Santa Fe, uno de la Municipalidad de Santa Fe y otro de las cámaras empresarias de comercios y/o servicio.

Por ahora, en paracaídas llegó la representante del Ejecutivo mientras tanto Perotti espera que la Legislatura reforme la ley sobre los otros tres representantes.