Atlético Tucumán dice que "primero tienen que hablar con nosotros", pero en Santa Fe no tienen ninguna duda. También se sumará Pablo Calderón, el mellizo de Franco. ¿Qué va a pasar con Bottinelli?

En el club son contundentes y optimistas... "Nery Leyes va a jugar en Unión"

Con las incorporaciones de Leyes y Pablo Calderón, son cinco las caras nuevas que tiene el plantel de Azconzábal, además de la continuidad de Moyano.

En su edición del viernes, El Litoral adelantó en exclusiva las declaraciones del presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito, señalando que "Nery Leyes es jugador de Atlético Tucumán y con nosotros nadie habló", luego de que Unión hiciera oficial su contratación.

Atlético Tucumán se lo prestó a Banfield por un año y medio. Los norteños, que no cobraron un peso del préstamo (alrededor de los 100.000 dólares por 18 meses antes de la pandemia), se levantaron un día y leyeron en los diarios que "su" jugador, Nery Leyes, aparece como refuerzo del Club Atlético Unión, anunciado en las redes oficiales del club.

¿Qué dicen en Unión?, son contundentes y señalan que "Nery Leyes va a jugar en Unión". A El Litoral, Leito señaló que "nosotros no vamos a poner objeciones para que Nery juegue en otro club, porque acá hoy el plantel de Atlético Tucumán está completo. Pero lo que queremos, al desprendernos de un jugador que es capital y patrimonio de Atlético Tucumán, es cobrar el dinero del préstamo. Por ahora, con nosotros nadie habló. Ellos me dicen que en Banfield no sigue, por lo que el nuevo equipo deberá arreglar con nosotros por Nery Leyes. Hasta ahora no nos llamó nadie de ningún lado".

Sin dudas que algún "teléfono descompuesto" o falta de comunicación hubo. Quizás no haya sido responsabilidad directa de Unión, que ya cuenta con Marcos Borgnino, Daniel Juárez y Fernando Márquez, mientras que se espera por la llegada de Nery Leyes cuando se produzca la solución definitiva de este "conflicto" y también la de Pablo Calderón.

A propósito del hermano mellizo de Franco, que quedó libre el año pasado y se fue a jugar un año a Costa Rica, también está todo definido para que se sume al plantel profesional que comanda el Vasco Azconzábal.

De tal forma, se está hablando ya de cinco caras nuevas que tendrá el plantel. ¿Qué estaría faltando?, quizás algo más arriba, teniendo en cuenta que es un sector de la cancha que estuvo en cierta forma "desprotegido" en estos tiempos y del que se fueron Bou y Mazzola.

Una gran incógnita es la que rodea a la situación de Jonathan Bottinelli. La dirigencia de Unión le acercó hace un par de semanas una última propuesta para renovar hasta diciembre. El futbolista quedó en analizarla y contestar, cosa que hasta ahora no hizo. En Unión se apuntó a Joel Carli, el defensor que jugó en los últimos cuatro años en Botafogo con "rango" de reemplazante natural (por experiencia y voz de mando), pero firmó para Aldosivi. Algunas versiones indican que se estaría negociando con un marcador central "de nombre", por el que se haría un esfuerzo económico para traerlo, pero a todo esto, siguen esperando por Bottinelli, que fue apalabrado por Cristian Gónzález, el entrenador de Rosario Central.