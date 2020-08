https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la "cresta" de la curva de contagios, la ministra puso una advertencia

"Estamos en estado de alerta": Martorano no descarta que provincia vuelva a Fase 3

La titular de la cartera sanitaria admitió que la curva de contagios sigue en ascenso. Dijo que se están mirando muy de cerca indicadores clave que dan la foto de la pandemia, como los días de duplicación de casos y la ocupación de camas críticas, "porque no queremos que se resienta el sistema de salud". Cuáles son las nueve actividades que quedarían suspendidas si se retrocede de fase.

"La curva está acelarada. Hoy estamos en estado de alerta", empezó diciendo la Ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, durante la emisión de parte sanitario de todos los días. Habló de indicadores que se siguen muy de cerca: los días de duplicación de casos, el aumento de casos y los brotes que se van registrando, más el el número de camas críticas ocupadas, "lo cual nos va a mostrar si hay 'estrés' en el sistema de salud. Esto es fundamental para determinar si continuamos o no con la fase en la que nos encontramos", advirtió. Tenés que leer 8 nuevos casos de Covid-19 en la capital y 128 en la provincia ¿Qué quiso decir la ministra? Hay la provincia está en Fase 4 (Dispo, Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio). "Si los indicadores de contagio ponen esto en tensión, y por eso decimos que estamos en alerta, tendríamos que volver a una fase anterior -es decir, Fase 3-, que forma parte de la Aspo (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio)". Martorano repasó con precisión las fases en que transitó el país y la provincia desde la declaración de la cuarentena obligatoria, el 20 de marzo. "Cuando estuvimos en la Fase 3, teníamos un 50% de circulación (de personas, o movilidad de la población). Y ésta es la fase a la que volveríamos se tenemos que retroceder en algún momento. Actualmente, estamos en Fase 4, Dispo (hasta 75% de movilidad de población). Si este estado de alerta nos lleva a tomar medidas (retrodecer de fase), va a ser sobre los 9 puntos (actividades) que diferencian la Fase 3 de la Fase 4". advirtió. Las nueve actividades ¿Cuáles son esas nueve actividades que -otras vez- quedarían prohibidas si la provincia retrocede a Fase 3? Actividades religiosas; actividades deportivas; las reuniones familiares y afectivas, que actualmente siguen prohibidas hasta el 30 de agosto en toda la bota santafesina, porque "sabíamos que el 80% de los contagios se produjeron en estos ámbitos puertas adentro", agregó la Ministra. También, quedarían prohibidas -siempre si Provincia retrocede de fase- la actividad de asistencia a bares y restaurantes; a cementerios, museos y bibliotecas; la pesca y la navegación recreativa; la enseñanza de disciplinas artísticas; las actividades artísticas y artesanales a cielo abierto; las salidas recreativas (caminatas de esparcimiento) y la concurrencia a locales comerciales de shoppings. Tenés que leer Covid: ya se trataron con plasma 68 pacientes en toda la provincia Estas actividades "volverían a suspenderse si debemos hacer un cambio de fase", insistió Martorano. Subrayó otra vez que la provincia "está en un estado de alerta frente a la pandemia", y "siguiendo muy de cerca los indicadores en forma diaria, semanal y cada 14 días, que es cuando vamos viendo cómo es la foto epidemiológica", cerró. Puede haber definiciones en los próximos días. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA