Jueves 20.08.2020

Como corte difusión de su última placa "Vosqué" Inclan publicó el video oficial de "Robot"

Lisandro Plank

Inclan es una banda que nació en Buenos Aires en el 2000, en la fiesta de uno de los amigos de la banda. Así y sin pensarlo comenzaron a musicalizar todo tipo de encuentros en donde había que hacer bailar a los invitados. Mezclando un repertorio de covers con las primeras canciones del grupo, sosteniendo con actitud ritmos pegadizos y melodías adhesivas, los muchachos que se juntaban a ensayar en un galpón abandonado en calle Inclan, supieron consolidar una impronta que se volvió su marca de identidad.

En sus primeros años, con su EP "Naranja" bajo el brazo, comenzaron a incluirse en el circuito under porteño, con numerosas presentaciones que siempre mostraban la misma fotografía: todos los asistentes bailando al ritmo de sus acordes.

En el 2005 editaron de forma independiente su primer álbum "Hacia los sentidos" y lo presentaron con una puesta teatral en el Teatro IFT; este momento fue crucial para la banda ya que con el show ganaron el concurso Cavern Rock Festival 2005, que les permitió realizar su primera gira internacional por los países de Inglaterra, Francia y España. Desde este momento, la banda comienza a nutrirse en aspectos técnicos y musicales, desarrollando un estilo cada vez más impredecible en cuanto a la impronta musical y haciendo una fuerte apuesta a las presentaciones en vivo, dando especial atención a los aspectos visuales y lumínicos que acompañan su música.

Durante años consecutivos y por diferentes propuestas, vinieron a tocar a Santa Fe y supieron hacerse conocidos en estos territorios y afianzar un nuevo público. En este nuevo marco que trajo la pandemia y la cuarentena para la actividad cultural, la banda porteña lanzó el videoclip de "Robot", que oficia de corte difusión de su último trabajo discográfico titulado "Vosqué"; en este contexto de nuevas prácticas de la actividad cultural, conversamos con los integrantes de la banda porteña para dar cuenta de cómo encaran este año tan atípico y cuáles son sus proyectos para lo que queda del 2020.

-¿Cómo están viviendo la cuarentena que acarrea la pandemia por el Covid-19?

-Dentro de todo la llevamos bien. Aprovechando para conectar con algunas cosas que en la velocidad cotidiana de la ciudad es difícil. Por ejemplo, leer más, aprender a editar videos nosotros mismos, componer música para Inclan o para otros proyectos, aprender recetas nuevas de cocina, tomar clases por zoom de yoga o danza, etc. También hubo y hay momentos difíciles de extrañar abrazos, reuniones de amigos y familiares. Está todo el tiempo esa incertidumbre del qué va a pasar con la sociedad en general, que genera angustia y dolor, pero tratamos de ser positivos, aunque la situación del país y del mundo sea muy complicada

-¿Cómo perciben la actividad en este contexto de las diferentes expresiones artísticas y musicales?

-Se están dando a conocer algunas cosas muy locas y divertidas. Algunos formatos nos gustan más que otros. Nos sentimos cómodos con el hecho de filmarnos y grabarnos cada uno en su casa y sus diferentes espacios y mostrar un video como el que hicimos de Simón en donde también aparece la bailarina de danza contemporánea Erica Ventre bailando en su terraza. No queríamos hacer el estilo de video de pantallitas partidas mostrando a los miembros de la banda tocando y cantando cada cual su parte. Sentimos que es un formato demasiado acartonado y queríamos buscar el propio y que la gente nos vea no solo como músicos si no también como personas que somos viviendo la cuarentena.

Nos gustó la idea de hacer Lives por Instagram dialogando con artistas que admiramos de Argentina y de otros países, para que la gente conozca otros puntos de vista

-En un contexto de incertidumbre para la movida cultural ustedes tienen novedades, ¿Qué nos pueden contar de "Robot" el nuevo video que lanzaron?

-Filmar "Robot" fue una fiesta. Fuimos como 50 personas juntas en un set de filmación durante una jornada. Ahora se siente que fue hace mucho, como un lejano recuerdo de los últimos días de la era pre-pandemica, ya que se filmó el 18 de enero pasado.

En el video queríamos mostrar a las personas en todas sus variables posibles, interpretando una danza libre y sin estereotipos ni formas determinadas. Bailaron desde una niña de 10 años hasta una pareja de 80. Músicos, locutores, secretarias, patinadoras y hasta el bailarín y coreógrafo Gustavo Lesgart, a quien mandamos un cálido abrazo. El diseño de vestuario fue a cargo de la genial Josefina Kristof, que pensó un estilo para cada performer. El video se iba a presentar con un show en vivo, pero tuvimos que hacerlo a través de YouTube e Instagram por la cuarentena. La dirección de Fotografía, cámara y edición fue a cargo de Emanuel Sarmiento. Maquillaje y peinados por Laura Barracchia y Lenny Quispe. Y Las fotos fijas las hizo Marian Gerome. Esas fotos están en nuestro Instagram y son una belleza. Aparecen todos los retratos de quienes participaron en el video. La idea y realización la hizo Erico, bajo y voz de Inclan.

-Es el corte difusión de "Vosqué", ¿qué representa este cuarto disco en su trayectoria musical?

-Este disco representa el gran desafío de sostener el proyecto en el tiempo, en un contexto socioeconómico complejo para sustentarse que se suma a los nuevos paradigmas del consumo de música, lo cual requiere de ingeniárselas creativamente para continuar. Con la ayuda de algunas pocas políticas culturales que brindan subsidios, los artistas independientes podemos seguir generando y difundiendo nuestros trabajos. En nuestro caso pudimos editar "Vosqué" en formato vinilo, lo cual es un lujo y un logró soñado para nosotros, a eso lo logramos gracias al apoyo del Instituto Nacional de la Música (Inamu).

-Vinieron varias veces a Santa Fe. ¿Cómo se dio ese acercamiento y cómo los trata el público santafesino?

-El público de Santa Fe es muy cariñoso con nosotros y muy festivo, y recibe nuestra propuesta con muy buena onda, las veces que fuimos la fotografía final del show muestra mucho baile y el disfrute de los presentes, que es uno de los objetivos que buscamos como banda. El acercamiento se dio por participar en algunos eventos privados, donde sumamos a nuestro show covers fiesteros de todas las épocas y eso nos dio una seguidilla de shows entre 2018 y 2019 que permitió que se empiece a generar un público de la banda. Lamentablemente este año tuvimos que cancelar todos los recitales que teníamos en esa provincia, pedro cuando se pueda volver a la "actividad normal" es uno de los lugares apuntados para volver.

-¿Cuáles son los proyectos que tienen para lo que queda de este año tan particular?

-Lo que nos propusimos este año y en este contexto es realizar videos de las canciones del nuevo disco, hacer llegar nuestro vinilo a la gente que disfrute de ese formato y sumar algún cover a nuestra playlist que nos guste mucho para compartir con nuestro público que disfruta del baile.