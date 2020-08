Estigarribia hace hablar a Uruguay

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El volante, que estuvo tres años en Colón y no renovó el contrato, debutó en el equipo uruguayo que venció a uno de los grandes por 2 a 0.

"Estoy muy contento porque primero que nada volví a jugar después de más de cinco meses y además, Deportivo Maldonado me abrió las puertas de par en par, el grupo me recibió notable y apenas pude tener un solo entrenamiento, pero por suerte pude jugar. Me sentí bien en lo físico, pero futbolísticamente se que puedo dar mucho más y ese es mi objetivo", le contó el ex Colón, Marcelo Estigarribia, a Ovación (suplemento deportivo de El País) tras el triunfo de Deportivo Maldonado 2-0 frente a Peñarol.

"Es un proyecto muy serio y luego de hablar con los dirigentes y conversarlo con mi familia, no lo pensé más. El cuerpo técnico me recibió notable y agradezco la confianza del entrenador que con un solo entrenamiento con el plantel ya me puso de titular", agregó el paraguayo.

Una sola práctica le alcanzó para demostrar lo suyo y toda la calidad que lo llevó a grandes equipos de Europa, ahora está a disposición de Francisco Palladino, su entrenador en el "Depor": "El club quiere seguir creciendo, hay muchos jugadores jóvenes y capacitados para llevar adelante este proyecto y yo vengo con mucha humildad a aportar mi granito de arena".

Estigarribia quiso quedarse y Domínguez veía con buenos ojos esta posibilidad. Inclusive, el jugador llegó a decir que estaba de acuerdo con la rebaja salarial que proponía el presidente, pero que su familia estaba afincada en Santa Fe y el deseo era el de permanecer en la ciudad.

Con Estigarribia hubo acuerdo por la deuda, no así con Matías Fritzler, que presentó carta documento para cobrar lo que el club le estaba adeudando. A propósito, Quilmes está buscando un volante central y el jugador apuntado ya desde hace algunas semanas es Matías Fritzler, el mediocampista de 33 años que viene de jugar en Colón y que cuenta con una importante trayectoria. La dirigencia le hizo un ofrecimiento hace un tiempo, al jugador le interesó el proyecto pero quedó en responder más adelante, a la espera de alguna oferta de Primera División. Esa oferta se demora, y en consecuencia, también la respuesta para el Cervecero. Sin embargo, con la confirmación de que los 32 equipos de la Primera Nacional jugarán por dos ascensos (así trascendió luego de la reunión de los presidentes de los clubes de esta categoría el pasado martes), la dirigencia intentaría hacer un esfuerzo para poder cerrar cuanto antes la contratación de Fritzler. En los próximos días se volvería a realizar otro ofrecimiento aunque podría ser más importante que el anterior, para poder asegurarse de una vez los servicios del volante.