"Ojalá que Palacio le rinda a Unión como Lucas Gamba"

El Tate se trae la "joyita" de la "Lepra" mendocina a préstamo por 18 meses: si la rompe, podrá comprar la mitad en 150.000 dólares. "Es un volante ofensivo, bien picante. Puede jugar por derecha o por izquierda y le encanta pisarla, gambetear, encarar", dice el presidente azul.

El mediocampista ofensivo Pablo Palacio, iniciado en Boca de Bermejo y que hizo su recorrido profesional con 20 años en Independiente Rivadavia de Mendoza, es el nuevo refuerzo "en modo apuesta" para el Unión versión pandemia. Hasta ahora, el nuevo Tate de Juan Manuel Azconzábal se fue formateando con cuatro jugadores sin demasiado recorrido ("Pajarito" Juárez, Marco Borgnino, el "Melli" Calderón y ahora Palacio) y sólo dos refuerzos de Primera División hasta ahora como son Nery Leyes junto con el "Cuqui" Márquez. "El pase está hecho", reconoció el presidente azul Carlos Castro.

"El contacto inicial lo hizo el representante del jugador (N.de R.: Fede Cappece) con Martín Zuccarelli, el mánager de Unión de Santa Fe. Estamos terminando de firmar los papeles, así el jugador viaja para allá, donde deberá hacer cuarentena", filtró Carlos Castro al programa ADN Gol por la 96.7.

¿De qué juega el "Pala" Palacio?: es un mediocampista ofensivo, que puede ir por derecha o por izquierda de manera indistinta para el perfil. Es vertical, picante. "Le gusta pisarla, encarar, gambetear, tiene muchas cosas de potrero todavía", dicen en el Bautista Gargantini. Los detalles de la operación son los siguientes:

-Unión paga un préstamo por 18 meses (se habla de un millón de pesos) y el salario de Palacio

-El chico extiende 16 meses más el contrato con la "Lepra" mendocina

-El Tate, a cambio de 150.000 dólares limpios de impuestos, podrá comprar el 50 por ciento del pibe

Luego de debutar en el ascenso, el 22 de febrero de 2019 firmó su primer contrato con Independiente Rivadavia de Mendoza. En diciembre del año pasado, con pocos partidos jugados, ya se hablaba de una transferencia.

"Me llegó como una posibilidad, pero no hay una propuesta formal de Estados Unidos para analizarla. Para ver si me conviene o no, por el momento no nos hemos sentado a hablar con mi representante. En el caso de llegar la oferta la estudiaría y veríamos si me conviene en lo deportivo y en lo económico a mí y al club. Yo soy hincha de este club y siempre me gustaría jugar en Independiente. Pero si llegan ofertas se analizarán", decía el "Pala" hace un puñado de meses.

Carlos Castro es hincha de Independiente Rivadavia de Mendoza desde los 5 años y presidente del club desde el mes de julio. Dice que, desde ahora, hay una empresa que se hace cargo del fútbol profesional de la "Lepra", pero niega la figura del gerenciamiento, porque el club "no compromete sus activos". Y, al toque, agrega: "Esta empresa es a cambio de publicidad simplemente".

Ilusiona a los hinchas de Unión afirmando desde Mendoza que "se llevan la joyita" de su club. Y luego, lanza la frase: "Ojalá que con Palacio a Unión de Santa Fe le vaya igual y obtenga los mismos beneficios que con Lucas Gamba. Cuando Lucas acordó su primer contrato con Independiente Rivadavia, se lo firmé yo, que estaba a cargo de la subcomisión de fútbol profesional. Si bien hubo alguna polémica con Maipú, el jugador siempre fue nuestro y se fue a los seis meses".

Con el dinero que se asegura por el préstamo de Palacio a Unión, Independiente Rivadavia de Mendoza afectará ese millón de pesos a un predio deportivo de 16 hectáreas para desarrollar sus divisiones inferiores. "Soñamos con poder llegar al ascenso, vamos con bases sólidas y firmes. Estamos haciendo bien las cosas, de manera clara y transparente".

Finalmente el titular de la "Lepra" negó que Unión le hubiera ofrecido un listado de jugadores con contratos profesionales que no serán tenidos en cuenta por Juan Manuel Azconzábal para la Liga y la Copa Sudamericana. "No se dio ese escenario, pero estamos dispuestos a escuchar si surgiera de parte de Unión.

Con apenas pequeños detalles por acordar (sólo de carácter administrativos), el "Pala" Pablito Palacio estará llegando a Santa Fe, hará la cuarentena obligatoria y luego quedará a las órdenes del "Vasco" como nuevo refuerzo del Unión versión pademia. Uno más de esta legión en "modo apuesta", al igual que "Pajarito" Juárez (Gimnasia de Jujuy), Marco Borgnino (Atlético Rafaela) y Pablo Calderón (fútbol de Costa Rica)

¿Le prestaron el nombre a "Braga"?

El vicepresidente de Rosario Central, Ricardo Carloni, se refirió en Rosario a una cláusula especial que firmaron en el contrato cuando compraron al lateral Damián Martínez a Unión. "El Kily lo conoce bastante a Damián porque jugaron juntos en San Lorenzo y cree que lo puede recuperar desde lo futbolístico, el nivel que supo tener. Estamos hablando para tratar de quitar la cláusula que dice que en caso de que dispute la mitad de los partidos oficiales en 2020, Central estará obligado a comprar el otro 50 por ciento del pase a Unión en una cifra que rondaría unos 600 mil dólares". Faltan dos partidos para que se active esa cláusula.

Lo raro es que esos 600.000 dólares irán a parar a las oficinas de Cristian Bragarnik, porque Unión ya no tiéne más nada que ver con el lateral. Como las fichas no pueden estar a nombres de personas, Unión cedió por cortesía el nombre en el contrato. Pero los billetes verdes serán para "Braga", representante de Madelón.

¿Se cae lo de Bottinelli?

Hace tiempo que tanto los dirigentes como el secretario técnico deslizan que "Unión ya le hizo la última oferta a Bottinelli y es el jugador el que debe decir sí o no. Ya no hay otra instancia y está todo hablado. Acepta o no acepta".

Casi al mismo tiempo que ganó la calle el apellido de un zaguero chileno que Azconzábal dirigió en Antofagasta y que vendría a Unión por un pedido del "Vasco", en Rosario empezaron a dar como "casi hecho" la llegada de "Botti" al equipo del "Kily" González (fueron compañeros en San Lorenzo).