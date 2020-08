https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Suman 4.312 los infectados desde el comienzo de la pandemia

Covid-19: otros 10 casos en la ciudad, 264 en provincia y récord de muertes en un día

Además de los positivos reportados en la capital, no dan tregua otras localidades del Gran Santa Fe: informaron 5 positivos más de Monte Vera, 8 de Santo Tomé, 3 de Rincón y 2 de Recreo. Hubo siete decesos en 24 horas. Piden a la ciudadanía "no salir a la calle a hacer todo" frente al miedo de un "nuevo encierro" por la eventualidad de un retroceso de fase.

En el reporte sanitario de este viernes, el Ministerio de Salud provincial confirmó 264 nuevos casos de coronavirus en toda la bota santafesina, de los cuales 10 positivos son de la ciudad capital. Pero además, se informaron otros 5 contagiados confirmados de Monte Vera, 8 de Santo Tomé, 3 de San José del Rincón, 2 de Recreo, 1 de Helvecia y 1 de Laguna Paiva (dentro del Área Metropolitana ampliada). Con todo, la provincia acumula 4.312 infectados desde el inicio de la pandemia. De los nuevos casos registrados en la jornada, hay una tasa de recuperación de un 67% (2.906 pacientes recibieron el alta clínica). Y de los pacientes activos -con la enfermedad de la Covid-19 en curso-, 46 están internados en terapia intensiva (23 con asistencia respiratoria mecánica) y 123 en camas generales. Preocupa ahora la tasa de letalidad: en las últimas 24 horas fallecieron 7 personas, máximo número de decesos en un día desde que comenzó la pandemia del virus Sars-Cov-2: uno era un paciente de esta capital y otro de Santo Tomé; tres de Casilda, uno con residencia en Rosario y otro de Capital Bermúdez. Entonces, esa tasa -que se mantenía en 0,9%- ahora escaló a 1,1%. No obstante, sigue siendo baja en comparación al promedio nacional. Los nuevos casos 159 de Rosario. 10 de Venado Tuerto. 10 de Santa Fe. 9 de Villa Constitución. 9 de San Lorenzo. 8 de Santo Tomé. 8 de Fray Luis Beltrán. 6 de Casilda. 5 de Firmat. 5 de Monte Vera. 4 de Funes. 4 de Villa Gobernador Gálvez. 3 de Villa Cañas. 3 de San José del Rincón. 3 de Puerto General San Martín. 2 de Recreo. 2 de Videla. 1 de Los Molinos. 1 de Helvecia. 1 de Hughes. 1 de Laguna Paiva. 1 de Esperanza. 1 de Franck. 1 de Humboldt. 1 de Arroyo Seco. 1 de Fighiera. 1 de Granadero Baigorria. 1 de Ibarlucea. 1 de Perez. 1 de Soldini. 1 de Capitán Bermúdez. Si bien la gran mayoría de los casos reportados este viernes están en el sur provincial, "vemos que en casi toda la provincia hay casos de coronavirus. La mayoría de los contagiados tiene origen de contagio detectado, pero hay muchos casos sobre los cuales no encontramos el nexo epidemiológico", advirtió la directora de Epidemiología provincial, Carolina Cudós. Admitió que hay preocupación por la "gran dispersión" de casos que se están registrando en toda la bota. Protocolos incumplidos y miedo a otro encierro La epidemióloga puso la lupa sobre dos puntos; el primero, los controles en lugares de trabajo y actividades habilitadas: "Se hicieron muchos protocolos que fueron presentados ante las carteras de Trabajo y Salud, y que demandaron trabajo de parte de las empresas o titulares de industrias. La finalidad de estos protocolos era que se cumpliesen (para evitar contagios en los ámbitos laborales). Pero estamos viendo que los protocolos no se cumplen en gran medida. Si se cierra toda una oficina o una fábrica, eso es porque el protocolo no se está cumpliendo", ejemplificó. En segunda instancia, "preocupa y mucho" -enfatizó Cudós- el termómetro de ansiedad social: "Nosotros tenemos circulación del virus, es innegable. Cada vez hay más lugares afectados, porque el virus circula con las personas. Veo que la gente tiene miedo por los anuncios de un eventual retroceso de fase; la gente piensa que si retrocedemos, se la va a 'encerrar' de nuevo. Entonces, sale y hace todo lo que puede y que no podría volver a hacer" si se da marcha atrás con la fase 4, dio su observación. Aclaró Cudós, párrafo seguido, que "no es objetivo" del Ministerio de Salud encerrar a la gente: "No somos quiénes para encerrar a las personas, no es ése el concepto, sino cuidar a la ciudadanía evitando las aglomeraciones humanas, y que las actividades (comerciales, industriales, productivas, etcétera) hoy permitidas puedan seguir trabajando". LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

