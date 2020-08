Para evitar estigmatizaciones, el Cemafe hisopa sin que la persona baje del auto

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La propuesta surgió frente a las amenazas que reciben los sospechosos de Covid-19 cuando van a hacerle el test a su domicilio. El procedimiento comenzó la semana pasada y ya se hisoparon 45 personas. "Las personas que se acercan están muy agradecidas", indicaron los directores del Cemafe, Sebastián Calvet y Fabián Mendoza.

La desinformación está a la orden del día en las redes sociales. Una foto de un auto estacionado a un costado del Centro de Especialidades Médicas de Santa Fe (Cemafe) y una persona de salud con todo su equipamiento de bioseguridad tras realizarle el hisopado PCR (muestra de exudado naso o bucofaríngeo) a un sospechoso de Covid-19, despertó las suspicacias pero sin ningún sustento. "No es un hisopado al que quiera hacerse libremente. En el Cemafe recibimos lo que son todos los casos sospechosos que hay que hisopar y que capta el 0800-555-6549", aseguró Sebastián Calvet, director del Cemafe, en diálogo con El Litoral.

Respecto al proceder del efector, Calvet explicó cómo es el procedimiento: "Los médicos cargan a las personas en unas planillas y desde el Cemafe lo que hacemos es llamar a cada uno, llenar la ficha epidemiológica, corroborar el domicilio y ofrecer dos alternativas: ir a hisoparlos a la casa, o muchas veces ha pasado que la gente no quiere que vayamos a la casa para no sufrir estigmatización, porque a lo mejor es amenazado o mirado con desconfianza por alguien del barrio. Entonces lo que proponemos para reservar su identidad es que pasen con el auto por el Cemafe para evitar que sea estigmatizado de un paciente sospechoso".

Esta alternativa de hacerse el test sin descender del vehículo comenzó a implementarse la semana pasada y ya se realizaron 45 hisopados de esta manera. "El médico los recibe con todas las medidas de protección, le hace el hisopado y la persona se va a la casa a hacer la cuarentena. Hicimos hasta 10 hisopados por día de esta forma, no son muchos pero creo que esta modalidad irá aumentando", indicó el director.

Respuesta favorable

"El procedimiento es utilizado como estrategia principal de hisopado en muchos países, Corea fue uno de los primeros y también se hace en Estados Unidos. Hoy nos permite hisopar con todas las medidas de seguridad a más personas utilizando menos recursos, optimizando el recurso humano. Las personas que se acercan están muy agradecidas", señaló Fabián Mendoza, el otro director del Centro de Especialidades Médicas. En esta línea, Calvet reconoció que "tuvimos gran aceptación del usuario al resguardar su identidad y que no esté señalado en el barrio".

Según los datos que proporcionó el Cemafe, por día cerca de un centenar de sospechosos Covid son llamados para que se hagan el test PCR. "Son alrededor de 100 personas diarias las que llamamos para hisopar, no solamente de Santa Fe, sino también de Santo Tomé, Recreo, Monte Vera y demás localidades de La Costa", informó Calvet.

Menos exposición, menos riesgo

Los pacientes a los que se les ofrece esta alternativa son ambulatorios y que no tienen síntomas que requiera internación, es decir, que pueden hacer el aislamiento y su recuperación en su domicilio. "Lo que a nosotros nos garantiza es mejorar la disponibilidad y que las personas quieran hacerse el hisopado, porque nos ha pasado que con tal de que no vayamos a la casa y no correr riesgos de estigmatizaciones no se han querido hisopar y prefieren quedarse aislados", comentó Calvet.

Otro de los beneficios de este procedimiento es que las personas no ingresan al efector y -con ello- no ponen en riesgo de contagio a los demás pacientes ambulatorios que concurren al efector. "Ése fue uno de los motivos de hacerlo en el auto, porque el Cemafe hace lo que es el trabajo ambulatorio, entonces no queremos mezclar población que no tiene contacto con el Covid-19 con aquellos que van a hisoparse. Desde todo punto sanitario resguardamos la seguridad, no solamente del personal que está dentro del Cemafe sino de la propia persona que se va a hisopar y del médico que lo hisopa", valoró uno de los directores.