Domingo 23.08.2020

Está vigente desde el 18 de agosto e incluye bonos por un total de U$ S 41.715 millones. Hay incentivos para quienes ingresen antes del 1 de setiembre.

Vencerá el 15 de setiembre El gobierno nacional avanza en el canje de deuda local

El ministerio de Economía de la Nación puso en marcha en el país el canje de deuda en dólares emitida bajo la ley local por un monto total de U$ S 41.715 millones, en condiciones similares a las ofrecidas a los inversores que tienen acreencias bajo ley extranjera.

En una videoconferencia con periodistas del interior del país, el secretario de Finanzas de la Nación Diego Bastourre y el subsecretario de Financiamiento, Diego Tosi, explicaron de que manera se está desarrollando el canje local, quienes pueden ingresar, las condiciones en las que se lleva adelante y los instrumentos que ofrecen a quienes tengan bonos nominados en dólares emitidos bajo ley argentina.

Los funcionarios informaron que del total de deuda local en bonos nominados en dólares que podrán ingresar al canje, un 55 % está en manos de inversores privados (institucionales, bancos, compañías de seguros, cajas previsionales, fondos de inversión, particulares, etc. ) y el 45 % restante en manos del sector público.

El universo de títulos que se van a canjear está compuesto por un lado por Bonares, Bono Dual AG20, Bontes y Letes por U$ S 33.160 millones y dos series de bonos Discount Par que fueron emitidos en los canjes de 2005 y 2010 que suman U$ S 8.555 millones.

Para afrontar el canje el gobierno emitirá 4 títulos públicos en dólares y uno en particular que será para pagar los intereses devengados desde la fecha en que fueron pospuestos los pagos el 6 de abril de 2020.

De ser exitoso el canje en los términos que prevén en el ministerio de Economía, se duplicará el plazo promedio de amortización de los bonos y representará una alivio fiscal de magnitud ya que de vencimientos por u$ s 32.400 millones para el período 2020/2024 se pasará a tener que pagar U$ S 2.151 millones en el mismo período.

"El cupón promedio de todos los títulos que entran al canje es del 7,6 %. Asumiendo que todos permanecen en el bono que fue diseñado para su grupo de origen, el cupón promedio van a rendir un cupón promedio del 2,4% bajo que se irán incrementado con un máximo del 5%, que es el máximo que el país reconoce en los dos canjes", explicaron los funcionarios.

"En tanto, continuaron, si tomamos la vida promedio de la deuda con ese perfil de vencimientos tan concentrados que tiene sobre todo local, pasamos de 5,11 años a 10,2 años. Es decir que se duplica el plazo promedio de la deuda lo que también genera un alivio significativo".

Características

El canje comenzó a operar el 18 de agosto, estará vigente hasta el 15 de setiembre y será la Caja de Valores el único agente de la operación de los títulos que ingresarán. Están incluidos en el canje todos los títulos nominados en dólares emitidos bajo la ley argentina, tanto los pagaderos en dólares como los pagaderos en pesos.

Los funcionarios indicaron que habrá un período de aceptación temprana de la oferta, que estará vigente hasta el 1 de septiembre y luego vendrá el período de aceptación tardía, desde el 2 hasta el 15 de septiembre, fecha de vencimiento final previsto para la oferta, que podrá ser prorrogada en caso de ser necesario y si así lo consideran los funcionarios de Economía.

Para incentivar la participación temprana Bastourre indicó que a los bonistas que ingresen al canje antes del 1 de setiembre se les reconocerán intereses hasta el 3 de setiembre, mientras que para quienes ingresen después de esa fecha solo se le reconocerán hasta el 6 de abril cuando se dictó el decreto de reestructuración.

En el caso de quienes opten por ingresar en el período de participación temprana tendrán liquidada la operación el 7 de setiembre y el día posterior los nuevos bonos podrán ser operados en el mercado. Para quienes ingresen después, la liquidación estará disponible el 21 de setiembre.

En el contexto del "tratamiento equitativo" entre bonistas locales y del exterior que se propusieron los funcionarios de Economía, Bastourre indicó que la propuesta es un "espejo" de la externa por lo cual los bonos que se emitieron a partir del año 2014 van a tener una quita de capital pequeña (3%) y los emitidos anterior a esa fecha no la tendrán, como los emitidos en los canjes de 2005 y 2010.

También en la propuesta local habrá la posibilidad de canjear títulos en dólares por títulos en pesos ajustados por CER. En el caso que se opte por la pesificación, como incentivo, se eliminará la quita de capital del 3 por ciento prevista por la norma.

"Con el cierre de la oferta externa el viernes y del cierre temprano de la oferta local el 1 de setiembre, creemos que va a despejarse la incertidumbre en la economía" Diego Bastourre – Secretario de Finanzas de la Nación

Incentivo para los nuevos bonos en pesos

Uno de los objetivos de mediano y largo plazo que se propuso el ministro Martín Guzmán es el de generar un mercado de capitales en pesos de magnitud que permita financiar la inversión productiva.

En este sentido, en el canje de deuda local se introdujeron incentivos para hacer más atractiva la opción de los nuevos títulos en pesos que los nominados en dólares.

Los incentivos van por dos lados: En primer lugar quienes canjeen sus bonos nominados en dólares por otros en pesos no van a tener la quita de capital del 3 por ciento y por el otro lado va a permitir cobrar mucha antes.

Por ejemplo quien tenga un Bono 2026 en dólares si elige la opcion mas corta en pesos va a tener un rendimiento del 2 por ciento real y empezará a cobrar en el año 2024 las amortizaciones que se harán efectivas en 4 cuotas: 1 en 2024, 2 en 2025 y la restante en 2026.

En tanto si elige la opción dólar va a tener que esperar hasta 2030 para terminar de cobrar las 10 cuotas.

Características del canje local

La puesta en marcha del canje de deuda bajo legislación local se concretó veinticuatro horas después de que el Gobierno presentará formalmente ante la SEC, el órgano de contralor bursátil de EEUU, la nueva oferta consensuada con los principales acreedores el 4 de agosto pasado.

Los bonistas de títulos bajo legislación local también tendrán un menú de bonos a canjear, cuya emisión seguirá siendo bajo ley argentina.

Los tenedores de Letras y Bonos del Tesoro, con vencimiento entre el año pasado y 2023, pueden elegir nuevos títulos en dólares bajo legislación argentina, con vencimientos en 2030, 2035 y 2041.

También se podrán seleccionar bonos denominados en pesos, ajustados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), Boncer 2026 más un margen de 2 puntos porcentuales, y Boncer 2028 más uno de 2,25.

En tanto, los acreedores con bonos que vencen entre 2025 y 2037, tienen a su elección títulos a 2035 o 2041; y la opción para el bono con Descuento 2033, es uno nuevo a 2038 o 2041, y para el Par 2038, solo a 2041.

Asimismo, los tenedores de bonos con vencimiento entre 2020 y 2033, tendrán la opción del Bonar 2029.

De los bonos 2030, se emitirán US$ 19.030 millones; de los 2035, US$ 32.084 millones; de los 2038, US$ 7.254 millones, y de los 2041, US$ 40.639 millones.

De los Boncer 2026 se emitirán $ 452.854 millones; de los Boncer 2028, $ 1.503.390 millones, y del Bonar 2029, US$ 2.325 millones, según se consignó.