https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 23.08.2020 - Última actualización - 9:42

9:13

Innovación, desarrollo propio y una trayectoria de 25 años convirtieron a Quimadh en la empresa Nº 1 del país en exportación de coadyuvantes al mundo. Exequiel Crespi representante comercial de la firma habló sobre los desafíos, proyectos y nuevos productos que la empresa tiene de cara a los próximos diez años.

Del laboratorio al campo y a la industria Quimadh una empresa líder en innovación y desarrollos químicos y bioquímicos Innovación, desarrollo propio y una trayectoria de 25 años convirtieron a Quimadh en la empresa Nº 1 del país en exportación de coadyuvantes al mundo. Exequiel Crespi representante comercial de la firma habló sobre los desafíos, proyectos y nuevos productos que la empresa tiene de cara a los próximos diez años. Innovación, desarrollo propio y una trayectoria de 25 años convirtieron a Quimadh en la empresa Nº 1 del país en exportación de coadyuvantes al mundo. Exequiel Crespi representante comercial de la firma habló sobre los desafíos, proyectos y nuevos productos que la empresa tiene de cara a los próximos diez años.

En sus 25 años en el marcado nacional e internacional Quimadh ha mantenido invariable una visión muy clara: identificar necesidades y ofrecer una amplia gama de soluciones a través de desarrollos propios que no sólo satisfagan las necesidades del cliente sino también apuntando al cuidado del ambiente.

Esa visión está enfocada en el área agrícola como así también en el sector de industria y laboratorio, donde Quimadh avanza en proveer productos de máxima calidad a sus clientes en el país y en el mundo.

El Ing. Exequiel Crespi, Director Comercial - División Agro de Quimadh, dio detalles sobre los desafíos, proyectos y nuevos productos en los que la empresa trabaja de cara a los próximos diez años. “Somos una firma que lleva más de 25 años en el mercado y de más de una década de experiencia en el mercado internacional con una variedad de productos para el agro llegando a Sudamérica, Centroamérica y en los últimos años hemos incursionado en Estados Unidos y México. Quimadh actualmente cuenta con tres divisiones: agro, industria y el nuevo modelo en el que está incursionando la empresa que es la división laboratorio, con el objetivo de proveer asesoramiento y análisis a industrias ligadas a la agroindustria y al agro en general”, destacó.

Crespi agregó que la empresa tiene una línea común de trabajo en sus tres divisiones y que hace referencia al desarrollo de nuevas tecnologías, a la detección de necesidades y a la posibilidad de ofrecer soluciones a través de desarrollos propios. “Siempre buscamos que estas soluciones incorporen el medioambiente dentro de la ecuación. Es por ello que la empresa en los últimos tiempos ha lanzado al mercado un nuevo producto: Palmaline. Se trata de un desarrollo de investigación llevado a cabo en Argentina en los laboratorios de la empresa con el objetivo de cambiar el enfoque con el que se desarrollan las soluciones agrícolas. Se busca sumar el factor ambiental a la ecuación, evitando la fitotoxicidad y equilibrando las mezclas tanto en su trabajo como adyuvante como así también en su función para el control de plagas en frutales, cítricos, tabaco, flores y hortalizas”.

Palmaline es un producto que hasta el momento no existe en el mercado. “Se trata de un nuevo aceite totalmente biodegradable y sin ningún impacto en el medioambiente. Tampoco hay un impacto sobre los usuarios y sobre los cultivos. La biodegradabilidad es muy importante, se trata de una gama de nuevos productos que vamos a lanzar en los próximos años, respondiendo a las nuevas necesidades que tiene el mercado, tanto los usuarios como los consumidores y el mercado de producción de alimentos”.

Proyectos

Sobre este tema el Director Comercial - División Agro de Quimadh manifestó, que si bien no es un escenario favorable a nivel nacional e internacional “siempre creemos que la inversión, el desarrollo es lo que nos va a posicionar a futuro en el mercado y de esa manera es que estamos trabajando en nuevos productos de origen bioquímico y biotecnológico para dar respuesta a nuevas necesidades. Esos nuevos productos serán desarrollados en el nuevo edificio que estamos construyendo sobre la Autovía 19, y que va a tener no sólo una planta nueva, sino también un laboratorio de última tecnología para poder seguir desarrollando estos nuevos productos”.

El Ing. Exequiel Crespi, Director Comercial - División Agro de Quimadh.Foto: Flavio Raina

Crespi apuntó que el nuevo edificio incorporará las nuevas oficinas, mucho más amplias, y un laboratorio de última tecnología que permitirá dar mejor respuestas a las necesidades del agro y de la agroindustria, como así también a la investigación y el desarrollo propio de nuevos productos y de nuevas soluciones innovadoras para el sector agropecuario.

“Además vamos a montar una planta nueva que tendrá diferentes características: siguiendo la política ambiental de la empresa, tendrá una impronta sustentable ya que hará un mejor uso de la energía. Se instalarán paneles fotovoltaicos para la generación de la energía solar. Sumado a esto se instalaron aislantes de celulosa que significan además de un uso más eficiente de la energía térmica, también menor impacto ambiental. Todas las corrientes, ya sean del edificio como las plantas, serán acondicionadas para, en un buen porcentaje, su reutilización. Esto nos va a permitir mejorar nuestra capacidad de proveer a nuestros clientes, nuestros volúmenes de producción y de sumar una nueva línea de productos a la planta que tenemos actualmente. Palmaline viene a ser el disparador de la nueva línea de trabajo que tenemos desde la empresa. Quimadh tiene mucha experiencia y roce con el mercado internacional, lo que nos permitió aprender que el mercado en los próximos años apunta a demandar productos y soluciones que no están hoy por hoy en el mercado”.

En este sentido remarcó que los usuarios, que son los consumidores finales, demandan actualmente conocer cuál es el origen de los alimentos que se están consumiendo. “Es necesario que los desarrolladores y los productores demos a conocer al detalle cuáles son esas prácticas. Creemos que hay muchos principios activos y muchas prácticas que en un futuro no muy lejano ya no se podrán realizar. En eso la empresa es donde tiene puesto sus próximos objetivos. No en el mercado actual sino en lo que va a venir a futuro de acá a cinco o diez años. La empresa apunta a ese nuevo modelo de producción que podamos ofrecer en los próximos años. Ese es el desafío nuestro y el de muchas empresas con las que estamos trabajando”.

La nueva planta, ubicada sobre ruta 19, siguiendo la política ambiental de la empresa, tendrá una impronta sustentable ya que hará un mejor uso de la energía.Foto: Fernando Nicola

Crecimiento

El 2020 fue un año de muchísimo crecimiento para Quimadh de la mano de Palmaline y de nuevos productos específicos para el mercado externo. “El 2020 nos encuentra creciendo, invirtiendo y pensando en un nuevo escenario. Más allá de la crisis creemos que es una oportunidad. Se van a replantear muchas prácticas, muchos negocios y creemos que nosotros estamos como empresa en una muy buena posición para poder dar respuestas a eso. Quimadh es una empresa familiar y generalmente con las empresas que trabajamos buscamos generar ese lazo de relación. Además de lo comercial apostamos a un contacto personal, más cercano para poder nutrirnos nosotros como empresa y poder brindarle soluciones a nuestros clientes y a las empresas amigas con las que trabajamos. Creemos en esa confianza mutua, por eso aprendimos y logramos mejorar mucho el trabajo de las empresas que están con nosotros y creemos mucho en el desarrollo propio”.

Laboratorio Central de análisis de todas las actividades concernientes al desarrollo de la tarea en campo.Foto: Flavio Raina

Crespi añadió que ese desarrollo propio es algo que los distingue y caracteriza del resto de las empresas. “Además de la capacidad que tenemos en los lugares donde nosotros trabajamos. Creo que de eso nos nutrimos mucho para desarrollar nuevos productos y nuevas técnicas de trabajo. De cara a los próximos años apuntamos como empresa a mantener esa esencia que desde hace más de dos décadas nos caracteriza. Apuntamos a seguir desarrollándonos en la provincia de Santa Fe, en la ciudad capital y en Santo Tomé, que es donde nacimos. Buscamos desarrollar nuevas soluciones para otros países y varias regiones lejanas a nosotros. Se trata de una relación de unión y comunión con las otras empresas que no tienen las grandes empresas o grandes compañías y que eso a nosotros nos hace muy diferentes a la hora de trabajar con nuestros clientes y empresas amigas. Eso no vamos a perderlo nunca”.

Para el representante comercial en este nuevo escenario de crecimiento al que apunta Quimadh para los próximos años, le permite tener presencia en nuevas zonas de todo el país y del exterior. “Estamos en la búsqueda de nuevas zonas junto a los distribuidores y a las empresas que se quieran sumar a nuestra red de trabajo. Un valor que es destacable de la empresa es la cordialidad y calidez de cercanía en la relación entre empresas y entre las personas que hacen a las empresas. Nos caracterizamos por estar en el momento donde se demanda estar. Muchas veces por distintas razones se demanda que la empresa esté en determinado lugar solucionando diferentes problemas o realizando diferentes trabajos a campo o en la industria misma, y la empresa se caracteriza por estar y tener esa confianza con quien nos está demandando nuestros productos y servicios, para poder apoyarlos en el momento en que sea necesario”.

Paleta de productos

Palmaline: es un desarrollo de investigación llevado a cabo en Argentina en los laboratorios de la empresa con el objetivo de cambiar el enfoque con el que se desarrollan las soluciones agrícolas. Se busca sumar el factor ambiental a la ecuación, evitando la fitotoxicidad y equilibrando las mezclas tanto en su trabajo como adyuvante como así también en su función para el control de plagas en frutales, cítricos, tabaco, flores y hortalizas.

TS 34: El compuesto activo de TS34® se denomina Complejo C3, un complejo químico formado a partir de reaccionar agentes de superficies de gran rendimiento individual, que presentan la propiedad de vincularse químicamente entre si, perdiendo su identidad, para dar lugar a la formación de este compuesto nuevo de alto rendimiento, muy superior a las características individuales de los elementos primitivos, y lo que es muy importante, escasa agresividad con el medio ambiente.

TS Active: Años de estudio nos han permitido desarrollar un novedoso método de síntesis del complejo C3, que le confiere mayor fortaleza para intervenir en los aspectos químicos relacionados con la eficiencia y penetración del glifosato.





Área Industria

Entre las actividades que desarrolla el grupo de profesionales de la División Industria se encuentra:

Diseño y provisión de ingeniería de sistemas de potabilización de agua, tratamiento de efluentes y unidades de acondicionamiento de agua para diversos sistemas productivos.

Seguimiento y asesoramiento sobre circuitos de aguas.

Provisión de productos para acondicionamiento de aguas.

Provisión de equipamiento.

Provisión de análisis de laboratorio.





Concentramos en nuestro Laboratorio Central de análisis todas las actividades concernientes al desarrollo de nuestra tarea en campo, como así también el control de calidad de nuestros productos.

En nuestra División Industria proveemos un servicio integral en el área de los tratamientos de aguas y efluentes en todo tipo de industrias y instituciones que incorporen el recurso agua dentro de su esquema productivo.



En nuestra División Agro nos dedicamos al desarrollo de productos que permitan optimizar la eficiencia de sus aplicaciones agrícolas, de manera que se puedan ver reflejadas estas acciones en el rendimiento de sus cultivos.

Quimadh una empresa líder en innovación y desarrollos químicos y bioquímicos