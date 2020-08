https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Alberto Fernández afirmó que la reforma es necesaria en una corporación "que tanto mal nos hizo" y sobre el congelamiento de los servicios telefonía, internet y cable sostuvo que lo hizo "porque estoy defendiendo los intereses de los argentinos".

En medio de fuertes críticas El presidente salió en defensa de la reforma judicial y congelamiento de servicios públicos

El presidente Alberto Fernández aseguró que "hay algunos que no quieren que salga la Reforma Judicial para mantener a la corporación judicial que tanto daño ha hecho".

"Hemos mandado un proyecto de Ley con el único propósito de que el Congreso lo debate y que cada uno aporte y cambie lo que crea que debe cambiar siempre", consideró el mandatario nacional.

Además, sostuvo que "hay algunos que quieren que la reforma no salga para mantener la corporación judicial que tanto daño nos ha hecho.

En tanto, el jefe de Estado remarcó, frente a algunas notas periodísticas que salieron este domingo, que no frenó la llamada "enmienda Parrilli".

"En este país les cuesta creer que tienen un presidente que respete las instituciones, pero lamentablemente esto es así. El senado debatió el proyecto e introdujo varias modificaciones escuchando a gente que piensa como el Gobierno y gente que no", aseguró Fernández.

Además, expresó que el artículo que introdujo Parrilli "no cambia en nada el sentido de la norma", sino que "es un agregado casi ocioso" que tiene un sentido más "casuístico que otra cosa".

A último momento, el senador Oscar Parrilli introdujo dentro de la reforma judicial un artículo que dispone a los jueces a presentar denuncias ante el Consejo de la Magistratura si reciben presiones de los medios de comunicación.

"No hay impunidad para nadie. El único que está buscando impunidad obviamente es (Mauricio) Macri. Esta actitud tan deliberada y agresiva de Juntos por el Cambio de no aceptar ninguna reforma tiene que ver con eso. Esta reforma no es para las causas del pasado, sino para las del futuro", sostuvo Parrilli y agregó: "Todos sabemos que los medios de comunicación fueron utilizados para presionar y extorsionar a jueces".

"No hay guerra con Clarín"

Tras haber declarado a los servicios de internet, cable y telefonía celular como públicos, el presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que la medida fue adoptada para "defender los intereses de los argentinos".

En ese sentido, aseguró que "es falso" que esté en guerra con el Grupo Clarín y remarcó: "No estoy en guerra con nadie. Hay algunos que no se enteraron de que la guerra terminó y siguen disparando solos. Algún día recibirán un diario que informe bien y se enterarán que la guerra está terminada", sostuvo el mandatario nacional.

Asimismo, consideró que esta decisión "a Clarín lo puede afectar un poco más porque está en todos esos negocios", ya que "da internet, cable, telefonía y telefonía celular".

"Con ese criterio también podría verse afectado Telefónica o Telecentro", estimó. En ese sentido, subrayó que "algunos piensan que esta medida es por una pelea": "Yo estoy defendiendo los intereses de los argentinos. En Noruega y Finlandia, estos son servicios públicos".

Comparación

El presidente Alberto Fernández afirmó que "a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el Gobierno de (Mauricio) Macri" y resaltó que "la actividad industrial está produciendo más (ahora) que lo que producía el 19 de marzo" último, cuando se declaró el aislamiento obligatorio por la pandemia.

"Lo que sí se terminó es el país de los Ceos y los gerentes que permitían que los empresarios hicieran lo que quisieran, ese país se terminó", sostuvo en esa línea.

Derechos

El presidente Alberto Fernández resaltó que "la mejor Argentina es la Argentina que otorga derechos", expresó su anhelo de que "el trabajo no caiga" y que "los empresarios puedan volver a trabajar al día siguiente de que termine este martirio" del coronavirus, pero aceptó que "es muy posible que la pobreza haya aumentado" por el freno de la economía desde marzo último

"Cláusula intimidante"

El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio Miguel Pichetto consideró que la "cláusula" del senador kirchnerista Oscar Parrilli introducida en el proyecto de reforma judicial "es intimidante e impide todo vínculo con el juez por parte de los medios de comunicación".

"Me parece una locura. Es una cláusula con un componente autoritario", consideró Pichetto y agregó que "de ninguna manera se puede estar de acuerdo con esa cláusula", insistió el ex senador nacional: "La cláusula de Parrilli es intimidante e impide todo vínculo con el juez por parte de los medios de comunicación", remarcó.

Por otra parte, se refirió a la marcha del pasado lunes 17 de agosto en contra de las políticas del Gobierno y a la reacción del presidente Alberto Fernández ante la manifestación.

Dijo que el jefe de Estado respondió "de manera muy agresiva", y agregó: "Veo al Gobierno reaccionando mal ante la marcha, que fue importante en todo el país".

Asimismo, consideró que "la marcha expresa el cansancio e incertidumbre de la gente ante una prolongada cuarentena y limitación de libertades".

"El Gobierno tomó la decisión de realizar una cuarentena inédita en el mundo", señaló Pichetto, y añadió: "Hoy la crisis es inédita, sumada a la pandemia".

"La recuperación en la Argentina va a ser de las más difíciles del mundo", completó.