Mi negocio Personal: la apuesta de Telecom para acercarse a pymes y emprendedores

Miércoles 26.08.2020 - Última actualización - 10:39

10:29

Se trata de una herramienta que permite comercializar productos a través de los canales online.

El sacudón que generó -y aún hoy genera- la pandemia en Argentina propició el exponencial crecimiento de la venta a través de canales online. Vía web, redes sociales o WhatsApp, miles de emprendedores y pequeñas empresas a lo largo y a lo ancho del país se sumaron a una tendencia ya existente aunque por muchos todavía desconocida.

En un estudio realizado por la ASEA (Asociación de Emprendedores de la Argentina), ante la crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19, emprendedores y las pymes de Latinoamérica de diferentes rubros afirmaron que la pandemia los obligó a enfrentar una transformación digital forzada, adoptando o intensificando sus estrategias digitales, y buscar nuevas maneras de comercializar. Según la encuesta, la búsqueda de alternativas digitales a partir de la pandemia es notable: el 14% de los emprendedores encuestados comenzó a vender, promocionar o entregar sus productos de manera online una vez anunciadas las medidas de distanciamiento social en la Argentina.

Es en este contexto en el que Telecom lanzó Mi Negocio Personal, una herramienta que permite comercializar a pequeños y medianos emprendedores sus productos a través de los canales digitales. Sobre la propuesta, El Litoral consultó a Martín Heine, director de Marketing.





- ¿La plataforma se pensó y puso en funcionamiento durante la pandemia?

- El proyecto de la plataforma arrancó en diciembre del año pasado, y en marzo, en el marco de aislamiento obligatorio decidimos acelerarlo. Al principio no sabíamos cuánto iba a durar la cuarentena y las estadísticas terminaron mostrando también que todo lo relacionado al comercio digital creció exponencialmente por lo que decidimos profundizar ese camino y con mucha expectativa lo logramos lanzar el 18 de agosto, acompañando a nuestros clientes y brindando un nuevo servicio más allá de las soluciones de conectividad y el entretenimiento.

- ¿Al servicio acceden los clientes Personal?

- Sí, pero está abierto a todos los emprendedores. La forma en la que se factura el servicio es a través de la factura del servicio móvil, lo cual entendemos es una forma más simple y al alcance de todos. Nos focalizamos en que sea simple, por eso poder acceder a través de la factura evita tener que poner una tarjeta de crédito para pagar el servicio de su negocio online. Además, como promoción lanzamiento, durante tres meses el servicio no se cobra lo que le permite al comerciante aprender a usar bien la herramienta y concretar sus primeras ventas.





Martín Heine, director de Marketing de Telecom.Foto: Gentileza.



Mi Negocio Personal

- ¿Cuál fue la recepción de este nuevo servicio?



- Nuestra previsión era tener entre 5000 y 10000 tiendas en el primer mes que se sumen a la plataforma y la verdad es que en los primeros 4 días ya estábamos por encima de esos números. En estos momentos hay ya 2000 tiendas montadas en Mi Negocio Personal y creemos se sumarán muchas más. A medida que la gente lo experimente y vea que funciona, el boca en boca va a ser muy importante entre los emprendedores.

Tutoriales

En la plataforma Mi Negocio Personal se ofrecen tutoriales para que cualquier con mínimos conocimientos pueda sumarse y aprender todas las funcionalidades de la herramienta. Para un futuro, Telecom piensa crear una serie de webinars.

Las principales características del lanzamiento de Telecom

En palabras de Heine, Mi Negocio Personal tiene hoy 4 características bien definidas: “El primero es el producto: es robusto, funciona, tiene varias integraciones, delivery, pago, etc. Por otro lado la bonificación de los primeros tres meses, un tiempo prudencial para conocer todas las funcionalidades de la herramienta. El tercero es que no tiene comisión de venta: no hay vocación de la compañía en participar de las ganancias del cliente. Y por último, la posibilidad de que el emprendimiento del comerciante ingrese con sus promociones a Mi Club Personal, una red que hoy ya cuenta con más de 3 millones de clientes, eso potencia muchísimo las posibilidades de venta del comercio”.







Costo del servicio

Existen 4 tipo de licencias, con planes desde $ 699 por mes, que van creciendo en funcionalidades: Plan Lite,Plan Emprendedor, Plan Empresa y Plan Pro.

Los clientes de Personal pueden acceder a la nueva herramienta con los primeros 3 meses del servicio bonificados, sin comisiones sobre las ventas y permite a los emprendedores formar parte del portfolio de partners de Club Personal para brindar descuentos exclusivos dentro del Club de Beneficios.