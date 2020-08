https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 30.08.2020 - Última actualización - 8:27

8:19

Asintomáticos, circulación comunitaria, una convivencia "acordada" en pequeños grupos para evitar la propagación y otras claves para seguir la evolución de una enfermedad que demanda una forma diferente de pensar la vida y de atender la salud.

Entrevista con Andrea Uboldi Del riesgo por contacto estrecho a la vida en una "burbuja": desafíos en la era Covid Asintomáticos, circulación comunitaria, una convivencia "acordada" en pequeños grupos para evitar la propagación y otras claves para seguir la evolución de una enfermedad que demanda una forma diferente de pensar la vida y de atender la salud. Asintomáticos, circulación comunitaria, una convivencia "acordada" en pequeños grupos para evitar la propagación y otras claves para seguir la evolución de una enfermedad que demanda una forma diferente de pensar la vida y de atender la salud.

Andrea Uboldi es una de las profesionales que, en su condición de ex ministra de Salud, integra el comité experto que asesora al gobierno santafesino en el marco de la pandemia por Covid-19. Fuente habitual de consulta de medios de comunicación y colegas, tanto por su experiencia como por el conocimiento del territorio, repasa con El Litoral algunos conceptos para comprender en qué etapa de la enfermedad se encuentra nuestra provincia que, advierte al igual que la cartera sanitaria, todavía no llegó al pico de contagios.

- Una de las condiciones que preocupa es la de asintomáticos, personas que no manifiestan indicios de la enfermedad pero que la pueden transmitir.

- En general todas las enfermedades, el dengue también, tienen una forma asintomática y pueden pasar inadvertidas, y tienen una forma que algunos llaman oligosintomática o poco sintomática. Como muchos de los síntomas de Covid-19 son subjetivos, es decir, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de cuerpo, puede ser dolor de panza también, dependen de la percepción y el umbral de dolor de cada persona. Entonces, hay gente con dolor de garganta que está "desesperada" y otra que con el mismo dolor no siente nada y no consulta porque no lo percibe como un problema.

Entonces: están las personas que no tienen síntomas, las que tienen síntomas pero no lo perciben como un problema y por lo tanto no van a consultar, algunos que quizás consulten y como no tienen toda la sintomatología completa al principio puedan pasar desapercibidos, y finalmente los que tienen sintomatología pero sienten que no hace falta consultar y siguen trabajando.

En ese universo de posibilidades aquellas personas con síntomas tienen una concentración de virus en sus secreciones y si continúan con su vida diaria y no se aíslan, van a ser contagiosos. Hay también un porcentaje de personas que aún sin síntomas pueden tener una determinada concentración de virus en secreciones y también contagian.

¿Qué hacer?

Acá conviene puntualizar en ítems las diferentes alternativas que plantea Uboldi.

Si tengo sintomatología o no me siento bien, me tengo que quedar en casa.

Si por mi trabajo estoy vinculada con personas mayores, fuerzas de seguridad, oficinas, tengo que hacerme un "chequeo" y establecer cómo me sentí ayer y hoy: ¿me sentí cansada? ¿no percibía los olores? ¿tenía dolor de garganta? ¿dolor en el cuerpo?

Y reviso si alguien en mi casa está enfermo en ese momento porque puede ocurrir que algún integrante del grupo familiar trabaje en otro lado o se haya sentido mal y entonces pasé a ser contacto estrecho. Si todo eso es negativo, voy a trabajar.

- ¿Qué hago si tengo dolor de garganta? ¿Me quedo en casa y consulto al 0800? ¿Tengo que pedir un hisopado?

- En principio hay que revisar en qué lugar estás viviendo, porque el escenario es diferente donde hay circulación comunitaria o donde no han habido casos. Si es un lugar que tiene todos casos importados, es decir, de personas que vienen de lugares con circulación como Rosario, tenés que tener el antecedente de haber permanecido, trabajado o viajado en esos lugares. El antecedente de haber estado en un lugar con circulación es un punto importante. Por otro lado, si se estuvo en contacto con otra persona que te llama para avisar que tiene Covid positivo, es un antecedente fuerte a la hora de saber si lo que tengo es un resfrío común o no.

Con un único síntoma lo recomendable es que la persona se quede dentro de su casa, se excluya del trabajo y que avise a la oficina de recursos humanos o salud laboral que no se siente bien. Y en esas 24 horas deberá controlar cómo se siente. Si esa sintomatología persiste dentro de las 24 horas, la recomendación es llamar al 0800-5556549 para que categoricen si está dentro de los signos y síntomas para Covid.

Si tiene dolor de garganta y en las siguientes 24 horas siente que le falta el aire, tiene vómitos y diarrea, debe colocarse un barbijo, tratar de ir con un transporte que no sea público o buscar alguien que lo lleve; si va en taxi o remis, avisar que está con un síndrome febril con sospecha de probable Covid y dirigirse a una guardia. No esperar el hisopado en su casa porque necesita una evaluación general.

Ese sería el mecanismo. En el "mientras tanto", en casa me coloco un cubrebocas, nariz y mentón y me excluyo del resto de la familia, por ejemplo en una habitación; incentivo al resto de convivientes a que se laven las manos con frecuencia, limpien las superficies y mantengan la distancia.

- ¿Por qué es importante establecer si hay o no circulación comunitaria?

- La circulación comunitaria se define cuando no se puede encontrar el nexo o el origen de un caso. Es importante esta definición para los equipos de salud: si hay circulación comunitaria, no importa si la persona estuvo en un lugar o en otro (no es ese el dato que habrá que relevar). Si no la hay, habrá que revisar y encontrar si esa persona tiene, además de la sintomatología, el antecedente de contacto con otra persona enferma o de haber viajado a un lugar con circulación.

- El equipo de salud no está llegando aún a lo que se denomina estrés del sistema sanitario, aunque ya están soportando una demanda importante.

- Este es un proceso bastante largo: primero estuvo vinculado a la situación que atravesaba Europa y mirábamos lo que pasaba allá. Ese momento coincidió con que aquí no estaban aún los equipos de protección personal ni los entrenamientos adecuados, porque hay que comprender que esta es una nueva modalidad de atención, distinta de la que se venía haciendo acerca de cómo vestirse, qué recaudos tomar, la circulación por los espacios, el ingreso a los efectores con área Covid y área no Covid. Después, me parece que la gente estaba muy contenta porque todas las noches a las 9 se aplaudía al equipo de salud, cuando Europa estaba atravesando el pico de casos. Y luego ocurrió que en algunos lugares, como Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, los casos finalmente se presentaron mientras que en otros lados, como en nuestra provincia y específicamente en la ciudad de Santa Fe, todavía no llegaban; fue un momento en que algunos se preguntaban si iba a ocurrir o no. Luego empezaron a aparecer los casos y ya llevamos mucho tiempo desde que el sistema se empezó a organizar hasta la fecha actual y se sabe que es el momento en que se va a tener que reforzar más la guardia. Por otro lado, empiezan a aparecer contagios entre el personal de salud, discriminaciones o estigmatizaciones, lo que genera una sensación de angustia y ansiedad. Creo que hay que acompañar al equipo de salud que tiene que ubicarse frente a una nueva entidad, una nueva situación, con un modo de atención diferente, una estructura mental distinta para pensar que no solo el paciente es de riesgo sino también el compañero de guardia; por lo que hay que protegerse del otro aún en los momentos de descanso, algo a lo que no estábamos acostumbrados. Así que creo que esa mezcla es la que genera esta situación. Además, tenemos gente que está en aislamiento o distanciamiento y, por lo tanto, en esos 14 días hay que hacer una readecuación para ver cómo se atiende la guardia.

- Es lo que está pasando en los centros de salud donde ya se organizan equipos en previsión de posibles contagios.

- La pandemia interpeló también las estructuras edilicias, porque si tenés hospitales o centros de salud más amplios está la posibilidad de sectorizar, limitar y trabajar con distintas características. Pero si es un centro de salud con una estructura más pequeña, una sala de espera o consultorios de pocas dimensiones para una patología que necesita de espacios amplios y distanciamientos para ser controlada, las cosas se complican. Si en un efector hay un caso y los compañeros estuvieron muy cerca, se tienen que aislar por 14 días y al mismo tiempo hay que garantizar la atención de la gente que concurre a ese lugar. Es el momento de ser creativos para ir pensando en cómo reorganizar equipos y la estructura de atención, sobre todo en áreas críticas, para trabajar 15 días y 15 días estar licenciados porque esto permite optimizar los horarios y reducir la posibilidad de contagios.

Es un virus desconocido y (por ahora) no tiene tratamiento, más que la cuestión de costumbres o el modo de vincularse con el otro que también es un mecanismo de defensa. Frente al miedo, actuamos con esos recaudos.

- Recaudos que habrá que sostener por mucho tiempo.

- Absolutamente si. Esto que se ha llamado como nueva normalidad está vinculado con un modo de relacionarse, de encontrar una serie de actividades que tienen bajo riesgo y otras que tienen alto riesgo. El aire libre, salir a caminar, estar con poca gente y en espacios abiertos es una alternativa para encontrarse con amigos o un familiar. La opción de reunirse en casa, en un ambiente cerrado y con la estufa prendida si hace frío es de mayor riesgo. Es menos riesgo con alguien conocido, con quien se establece un vínculo de confianza; en esto trabaja Europa con las denominadas "burbujas". Allí se hacen acuerdos con la familia y con vecinos cercanos para interactuar entre sí pero sin recibir a otros grupos. Así se garantiza que ante una persona con sintomatología, el resto va a ser contacto estrecho (y el virus no se va a extender).

- Un poco en broma y un poco en serio, ¿podemos pensar en barbijos y equipos de mate como regalos de Navidad?

- Se sabe que las temperaturas altas no han sido un control sobre el virus. Enlentecen la circulación pero esto puede estar vinculado con los hábitos en verano, que es cuando se transcurre más tiempo al aire libre. Es probable que eso disminuya la probabilidad de contagio.

Lamentablemente la experiencia que se vive en Europa, donde están en el verano, es que hubo un rebrote con aparición de casos. La buena noticia es que estos rebrotres están vinculados, sobre todo, con contagios en la población más joven y no terminan en internación ni sobrecarga en el sistema de salud ni criticidad. Eso es bueno porque si después de pasar esta situación compleja, que todavía no atravesamos en Santa Fe, sigue habiendo casos, nuestra preocupación tiene que ser monitorear qué le pasa a quienes se enferman y cómo aislamos a los contactos pero sabiendo que no va a significar un estrés para el equipo de salud. Y no hablo sólo de atender Covid: la gran preocupación que se viene instalando desde hace bastante es qué pasa con la salud de la gente en otros aspectos como las enfermedades crónicas, los diagnósticos de screening precoz para cáncer, control de embarazos, control del niño sano, la salud mental, las situaciones de violencia. Como equipo de salud necesitamos poder corrernos del Covid porque hay otras situaciones que van a producir daños colaterales y van a influir sobre la calidad de vida de la gente.

- Y sumamos el repelente al combo de Navidad.

- (Risas) Tal cual.

Nuevos hábitos. Las temperaturas elevadas no aseguran un control sobre el virus, por lo que habrá que sostener en el tiempo los recaudos para evitar contagios.Foto: Pablo Aguirre

Contacto estrecho

- Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas.

- Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas. durante al menos 15 minutos. (ej. convivientes, visitas, compañeros de trabajo)

Hablemos de dengue

- Terminamos de publicar notas sobre dengue hace muy poco, parece que fue ayer, y en breve -apenas aumenten las temperaturas- vamos a volver a hablar sobre el tema.

- Creo que va a ser difícil encarar el tema dengue porque hay tanta atención hacia esta situación pandémica. Dengue no es solo un tema de salud sino de gestión y gobierno, donde está involucrada la vivienda, los servicios sanitarios; los parques y espacios públicos; las medidas de largo plazo como una urbanización más ordenada; la producción, clasificación y eliminación de los residuos, y la calidad del agua como tema prioritario en los barrios que no la tienen.

Involucra también medidas de corto plazo vinculadas con el monitoreo para ver cuál es la fotografía y establecer ovitrampas, levantamiento rápido de índices larvarios que son estrategias muy estandarizadas, a la vez que se arman grupos de voluntarios con tareas asignadas y se define con el equipo de gestión quiénes van a seguir con la pandemia y quiénes van a estar trabajando en dengue.

Antes de que llegue el verano hay que plantear estrategias, revisar si están los insumos y la folletería; si se van a utilizar las redes para difundir mensajes acerca de lo que la gente puede hacer para cuidarse.