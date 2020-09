Pymes productoras de biodiesel al "borde de la desaparición"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Cámara que reúne a las empresas elaboradoras de biocombustible solicitó al presidente Alberto Fernández la inmediata intervención para que actualicen los precios del combustible.

La cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) se dirigió directamente al Presidente de La Nación, Alberto Fernández, para solicitar una “inmediata intervención para que se respete la ley y se cumpla con la urgente publicación del precio del combustible”.

La situación, manifiestan, es desesperante para todas las pymes regionales productoras de biodiesel para el mercado argentino que se encuentran paralizadas y al borde de la desaparición.

“Desde diciembre de 2019 no se actualizan los precios, incluso cuando más del 80% del costo de nuestra producción es el aceite de soja que aumentó más del 25%. Hemos hecho todo tipo de esfuerzos para tratar de continuar la producción a recios sin rentabilidad y estamos prácticamente sin capital de trabajo” apuntaron desde la cámara y advirtieron:” la situación es insostenible y en este momento la actividad no puede continuar si mínimamente no alcanzamos a cubrir costos”.

Las pymes aseguran que la Secretaria de Energía es consciente de la crítica situación y hace tiempo promete una inminente publicación de los precios corregidos que continuamente se pospone. “ No podemos seguir demorando la solución y en consecuencia poner en peligro miles de fuentes de trabajo del interior del país”, recalcaron.