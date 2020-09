https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 08.09.2020 - Última actualización - 11:44

11:15

Esenciales: Sin margen de error "La pandemia recién empieza en Santa Fe", advierte el jefe de Terapia del Cullen Néstor Carrizo relata cómo se vive el incremento de casos de Covid-19 en el área crítica del hospital que es referente para el centro-norte de la provincia. La formación para la contingencia, la importancia de acompañar al equipo de salud, el indispensable margen para "descansar" y un pedido especial a la gente: que cumpla con las recomendaciones.

Néstor Carrizo relata cómo se vive el incremento de casos de Covid-19 en el área crítica del hospital que es referente para el centro-norte de la provincia. La formación para la contingencia, la importancia de acompañar al equipo de salud, el indispensable margen para "descansar" y un pedido especial a la gente: que cumpla con las recomendaciones.



- ¿Cuál es el panorama que observan en este momento desde la Terapia Intensiva del Hospital José María Cullen?

- Estamos viendo un ascenso progresivo en la necesidad de internación de pacientes al área crítica de Terapia Intensiva, tanto por sospecha como por diagnóstico positivo de la enfermedad. Esto está relacionado con el aumento en el número de casos en las últimas semanas. Era lo esperado y es para lo que nos fuimos preparando desde hace meses como institución, no solamente el área crítica sino también las áreas de internación que han elaborado un plan de contingencia para tener camas y personal adecuado para dar soporte a esta patología.



- La terapia del Cullen es el lugar donde llegan los casos más graves, ¿cómo se vive esta situación?

- Es el centro de referencia de internación del centro y norte de la provincia, más allá de que hay otros efectores públicos que están activos para recibir pacientes. En este momento el porcentaje de ocupación es del 50 % pero con capacidad de expansión en caso de necesidad de camas críticas para esta enfermedad. Nuestra Unidad de Cuidados Intensivos cuenta con 30 camas para pacientes críticos; en este momento dividimos 11 para esta patología pero tiene la capacidad de expandirse para pacientes Covid.

Las 24 horas del día y en equipo. Así se trabaja en el área de terapia donde son derivados pacientes en estado crítico.Foto: Flavio Raina.

- ¿Cómo es un día de trabajo? ¿Cuántas horas pasan acá adentro?

- La terapia intensiva funciona las 24 horas, por eso siempre hay médicos de staff que tienen diferente carga horaria y médicos de guardia las 24 horas. A su vez hay médicos coordinadores porque es un área muy grande: son 30 camas y se necesita una supervisión continua de los pacientes por lo cual la carga horaria siempre es muy alta. La terapia intensiva es un área donde se trabaja siempre con presión,con una alta responsabilidad para con el paciente crítico pero es para lo cual nos hemos formado y para eso hay una diferente disposición de las tareas dentro del grupo de trabajo. Hay médicos que están al frente del paciente, otros que coordinan y supervisan la tarea de ellos, y otros encargados del manejo general de la gestión.

- ¿Cómo se encuentra ese grupo de trabajo, mental y físicamente?

- Esto recién empieza; la pandemia recién comienza acá en Santa Fe. Lo que vivimos en los meses previos fueron casos aislados. Tuvimos personas internadas en terapia intensiva y en sala general. Pero la realidad de la pandemia, lo que hemos visto que sucedió y sucede en el AMBA y en CABA está empezando a suceder en Santa Fe. En este momento no estamos en una situación de agotamiento como refería la carta que presentó la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva haciendo hincapié en la situación que se vive en Buenos Aires. Muy probablemente, de acá a dos meses expresemos lo mismo pero en este momento estamos con todas las pilas puestas para afrontar lo que se está viviendo, que es el comienzo de la pandemia.

- Usted se formó para la terapia, pero esta es una situación nueva que nos interpela a todos.

- La realidad es que hay que tener una preparación y una actitud. Quienes están en la trinchera, al lado del paciente, los que coordinan y quienes estamos a cargo de los servicios tenemos que tener una actitud totalmente positiva, dar continuamente apoyo y tratar de estar con todas las luces bien prendidas en esta situación. Este es el momento para eso, para estar fijándonos en qué nos hace falta y conseguirlo rápidamente, hacer una gestión adecuada de las camas y tener siempre una actitud positiva. No podemos tener una actitud negativa en este momento, sino que tenemos que dar apoyo. Cuando se está a cargo de una unidad con gran número de pacientes, médicos y profesionales, es muy importante tener motivado al grupo para que en este momento, cuando recién empieza la pandemia en Santa Fe, podamos dar lo mejor en la sociedad.

- ¿La complejidad dentro de la terapia se traslada fuera del hospital cuando termina la jornada laboral?

- Cuando un profesional sale del área crítica obviamente necesita tratar de despejarse, tener un momento de paz, recuperar energías, leer, ver algo o despejar la mente. Los que hacemos terapia intensiva lo hacemos desde hace muchos años, es una especialidad que nos exige esto. Fuera de la pandemia, el hospital Cullen tiene un porcentaje de ocupación siempre muy alto, de 80 o 90 % de camas. Durante la pandemia, y antes, estuvimos muy exigidos en cuanto a la ocupación de camas y en cuanto al estrés que se vive. Por lo tanto, es una especialidad en la que uno va adquiriendo la capacidad para poder desconectar por momentos cuando se sale de la actividad para volver al otro día con todas las energías.

- ¿Que le pide a la población?

- Ya que existe la movilidad social y si no se produce un cambio de fase (en la ciudad de Santa Fe no lo hubo, sí en Rosario y departamentos del sur provincial), que por favor trate de acogerse a todas las recomendaciones: el uso de barbijo, el distanciamiento social, evitar las reuniones sociales entre grupos en los que no se conoce el tipo de contactos porque el ascenso de casos es progresivo. Ya estamos viendo una ocupación de camas en el área crítica y en el área no crítica. Y si no se toma conciencia de esto puede pasar lo que ha sucedido en otros lugares, como en Buenos Aires, donde hubo situaciones (complicadas), no de colapso sanitario porque nos venimos preparando para que eso no suceda. Pero tampoco podemos estresar el sistema de salud para que se cometan errores. Por eso es muy importante que la sociedad, si no hay un cambio de fase, cumpla todas las recomendaciones que se brindan a diario y que repiten los medios de comunicación.

Protocolos y equipo de protección personal. Conceptos claves para la atención de casos de Covid-19.Foto: Flavio Raina.

Ahora que no aplaudimos

La pandemia puso al personal de salud en un primer plano, en la primera línea de fuego, por usar una de las tantas metáforas bélicas a las que se apeló en estos meses.



La primera cuarentena y las sucesivas fases de aislamiento y distanciamiento permitieron capacitar al equipo de salud en la atención de una enfermedad nueva y desconcertante. Desde la utilización de equipos de protección personal hasta el manejo de respiradores; desde la elaboración de estadísticas y proyecciones hasta la salida al terreno para "buscar el virus".



Todo, mientras se contaban camas y se adaptaban espacios para una atención diferenciada.

Ahora que los aplausos de las 9 de la noche ya no se escuchan, el personal de salud sigue ahí, en la primera línea de fuego.



Desde El Litoral queremos estar cerca, para reconocer la enorme tarea que realizan y hacerla visible.