Cruce institucional

Un juez federal respondió las acusaciones de Marcelo Sain

El ministro de Seguridad de Santa Fe lo señaló por no haber autorizado el allanamiento a una casa, tras una denuncia anónima la policía provincial. "No había sospecha alegada", dijo el magistrado; sostuvo que -excepto ese- todos los requerimientos fiscales de la causa fueron concedidos.

Crédito: Archivo El Litoral

Por Ignacio Hintermeister SEGUIR Marcelo Bailaque es titular del juzgado federal N° 4 de Rosario y subroga el N° 2 de Santa Fe. En una causa por narcotráfico, denegó el viernes 26 de junio pasado un pedido de allanamiento a un domicilio de nuestra ciudad; el fiscal Walter Rodríguez, a instancias de un llamado anónimo a la policía de Santa Fe, sospechaba la presencia en el lugar de la prófuga Lorena Melgarejo. El juez hizo registrar el pedido en el registro electrónico y –con pronto despacho- no consintió la medida porque "no había una sospecha alegada. Solamente se decía que pedían el allanamiento para detener a la persona, de manera escueta. Si bien podría haber habido información precisa y documentada, no la acompañaron al juzgado", explicó a El Litoral. Sain solicitó el enjuiciamiento de Bailaque por ese motivo. El magistrado señaló que en la causa Melgarejo "se está llevando adelante la investigación. Todas las medidas que pidió el fiscal con necesidad jurisdiccional, las hemos otorgado salvo una: la cuestionada". Se trata del expediente iniciado tras el aterrizaje en caminos rurales del departamento San Justo, de una avioneta paraguaya con 200 kilos de marihuana. "En relación a ese pedido de allanamiento –subrayó Bailaque- fue a la tardecita-noche, hubo una conversación mínima con el secretario del juzgado y la fiscalía, y dije que no había elementos suficientes. El allanamiento es un acto fundado en el que hay que decir 'por qué'. Se produjo una situación procesal, hubo pronto despacho y vimos con el doctor Hernán Tripicchio (secretario del juzgado) que no había fundamento". Sobre la devolución de un auto usado para tráfico de estupefacientes a un imputado, Carlos Ascaini, en 2012 -el otro argumento con el que Sain funda la acusación- Bailaque apuntó que "fue un tema que pasó hace muchísimo, por la devolución de un vehículo. Uno puede estar de acuerdo o no. Los fiscales apelaron y la Cámara habrá revocado o confirmado la decisión. Pero es una cuestión sujeta a revisión. No son cuestiones arbitraria; son cuestiones que revisa la Cámara". Tenés que leer El ministro Sain pidió suspender y enjuiciar a un juez federal Sistema colapsado Al recordársele que en junio pasado Sain dijo que "la justicia federal está pintada en Rosario" y que "puede haber desidia y vagancia", y consultado si el ministro tiene animosidad, Bailaque expuso que "puede ser; es un sentimiento que habría que preguntarle a él. "Nosotros -expresó- estamos atravesando una cuestión crítica desde hace mucho tiempo, no solamente por el aumento de la cantidad de causas vinculadas al narcotráfico, sino también por cuestiones vinculadas a la estructura de la justicia federal que tiene la provincia. A manera de ejemplo señaló que "En Córdoba, una provincia relativamente pareja con Santa Fe, el narcomenudeo lo maneja la provincia y acá no. Todo ese andamiaje de causas se maneja en el fuero federal y han generado el colapso del sistema. En Rosario tenemos dos juzgados penales federales desde que se inició el código que todavía sigue vigente, y tres fiscalías federales también desde el año '94". Sobre el sistema acusatorio a implementar, señaló que "teníamos un tribunal oral cuando se crearon, y ya tenemos tres. Me parece que es imprescindible que haya una transformación del sistema de enjuiciamiento, que vayamos a un sistema acusatorio. Por lo menos en mi juzgado, la gran mayoría de las investigaciones están delegadas en los fiscales, de manera tal que no es un tema de desidia sino de falta de estructura", dijo Bailaque. Marcelo Bailaque, titular del juzgado federal N° 4 de Rosario y subroga el N° 2 de Santa FeFoto: Diario La Capital ¿Faltan fuerzas? Respecto de la disponibilidad o falta de fuerzas federales para investigar en particular el narcotráfico, el magistrado dijo que "los que están más cerca de las fuerzas de investigación son los fiscales y ven las carencias que puede haber. Pero yo, que también hablo personalmente con las fuerzas de seguridad, veo que hay falta de capacidad. Por ahí se aumenta porque se incrementa la dotación de personas o los elementos para investigar. Pero todavía se sigue centralizando todo en Buenos Aires". Los Monos "Todos hemos trabajado muy bien la causa comúnmente denominada Los Monos. La llevó adelante la fiscalía 3 de Rosario con el juzgado 4. Intervino la Policía Federal. Es una investigación que fue muy prolija, que se desarrolló de manera transparente, cumpliendo todos los requisitos de legalidad. Creo que fue una muestra de cómo, cuando hay capacidad y voluntad se puede llegar a la realización de un juicio en el que se prueben adecuadamente las responsabilidades". Al recordársele que en la escena política santafesina suelen escucharse acusaciones a las demoras de la justicia federal de Rosario con el narcotráfico, Bailaque respondió que "a mí no me gusta hablar de los procederes de la fiscalía. Pero lo que sí advierto es que estamos en un sistema en el que las y los fiscales investigan. Muchas veces puede ser que uno diga que 'los jueces nos están negando medidas'. "Y muchas veces ha sido la organización de la propia fiscalía que ha quedado sobrepasada. Además se ha dado una situación particular en Rosario que ha sido la alternancia de distintos fiscales por la falta de titulares, con subrogancias que pasaban a otras fiscalías. Esto juega en contra de la continuidad de las investigaciones. Con esto no quiero sacar responsabilidades que pudieran corresponden a mí como juez". Reformas judicial Sobre la reforma judicial en análisis en el Congreso, el juez le dijo a El Litoral que "El sistema acusatorio se tiene que instaura. Es una ley que aplicar. Y hay que adecuar la estructura al nuevo sistema. Si Ud. Me dice en este momento que la reforma judicial que se presenta es imprescindible, le digo que hace rato que es imprescindible que se generen más decisiones jurisdiccionales. "Estoy hablando –detalló- de más juzgados, o ir a un colegio de jueces o ir a la forma judicial que se considere más apropiada. Pero lo fundamental es que haya más jueces que decidan; en la estructura anterior lo que hay es delegación de funciones y en el sistema acusatorio habría pocas bocas para resolver las causas que se plantean. Se necesita una reforma tanto del sistema de jueces como de fiscales, sobre todo en el tema de investigación. Rosario ha quedado atrasada respecto de otros lugares del país en cuanto a la estructura".