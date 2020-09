Tercera FieStone en Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luego de la Cumbre Punk realizada por streaming, llega un encuentro dedicado al rock and roll, de la mano de Rafa Roll & The Band, Bares y La lengua de Edgar. En diálogo con El Litoral, los artistas relataron sobre el momento que viven y la renovación que implica tocar en streaming.

La FieStone, la fiesta stone de la ciudad, tendrá su versión online este viernes a la vera de la Laguna, debajo del puente... Esta tercera edición tiene como figuras estelares a tres bandas santafesinas. En vivo y en directo estarán tocando Rafa Roll & The Band, Bares y La lengua de Edgar. Nuevamente este show cuasi televisivo sera Conducido por Julio “El Rojo” González y musicalizado por “el DJ Clandestino” Ignacio Álvarez. Se podrá disfrutar a través de www.todoenvivo.com.ar.

Anticipadas a la venta: $ 250 (incluye dos latas de birra de regalo) se consiguen en Kioscoclub (San Martín 2038) o con cualquiera de las bandas; $ 200 Solo Ticket ingresando a www.todoenvivo.com.ar con tarjeta de crédito o débito.

El Litoral dialogó con algunos de los protagonistas del encuentro para anticipar este nuevo encuentro musical a la distancia.

De vuelta a las andadas

Cuenta Rafa Ahumada, referente de Rafa Roll & The Band: “La verdad es que es un momento muy difícil el que estamos pasando en la provincia, que hace aumentar un poco los nervios que tengo tanto yo como los chicos que me acompañan. Esta idea la tuve a principio de año, cuando se terminó mi proyecto de Sucios Diamantes. Me salió una fecha para Esperanza, y toqué con esta formación: Tavo Blues (Gustavo Ponce) en bajo, Chiape Gas (Gastón Chiappello) en la guitarra y Rafael Fernández en batería. Ellos me acompañan con canciones del rock and roll más clásico, más cliché que existe; es un rock and roll bien básico, hay que tener (para mí) un sentimiento, una cantidad de años para saber tocarlo como corresponde. Covers de Pappo,de los Ratones Paranoicos, Creedence, de los mismísimos Rolling Stones, todo lo que a mi me gusta”.

Sobre este show, refiere: “Para este caso pedí prestadas algunas de las canciones de mi autoría de las bandas por las que pasé: Sucios Diamantes, Siete Millas. Voy a cantar algunas canciones que hice en esa época de mi vida: ya hace más de 20 años que estoy tocando, desde el 99. Sinceramente es todo un desafío para mí: siempre han pasado cosas difíciles, pero esto es muy difícil. Estoy preocupado por la parte audiovisual, el sonido, porque salimos vía streaming, filmados con un protocolo que va a estar complicado, tenemos que cuidarnos. Pero a la vez estoy contento por cómo trabaja Producciones Clandestinas: ya vi la Cumbre Punk y me encantó”.

Y concluye: “Uno quiere que las cosas salgan bien, sabiendo que lo van a ver más de las 300 personas que pueden ir a ver un espectáculo tradicional. Feliz de poder superarme y enfrentarme a estas cosas; porque uno viene grande, es cada vez más difícil, cada vez cuesta más; y sin embargo siempre le hago frente. ‘Somos los mismos de siempre’, dijo La Renga. Así que preparándome de la mejor forma. Todas las cosas que pueden pasar son nuevas, creo que son los primeros pilotos de estas cosas, entonces tengo mucha ansiedad de tocar y que salga todo”.

Bares apuesta a que la energía de su música atraviese la pantalla y propicie el reencuentro.Foto: Gentileza producción

Cerca de la gente

Bares está integrada por Maximiliano Antonini en voz, Rodrigo Leiva y Leonel Quiroga en guitarras, Matías Leiz (bajo) y Alan Decoud (batería) Sobre la situación, comenta el cantante: “Creo que como toda la cultura en general, no solamente la música, tuvimos que subsistir a este momento de una manera improvisada: nadie se esperaba esto y nos tomó por sorpresa. Así que estamos amoldándonos a todos los protocolos para tratar de cuidarnos y cuidar a los demás. Esta oportunidad de tocar vía streaming la estamos aprovechando al máximo: los días previos, incluso van a ser lindos los días posteriores, con todo lo que conlleva haber participado de este escenario mundial para la música”.

Y aporta: “Nos sentimos dichosos de poder seguir llevando nuestra propuesta en vivo, si bien no es lo mismo porque no va a estar la gente, pero lo vamos a sentir seguramente; porque estamos con mucha energía, no tocamos desde enero. Por eso es una oportunidad de la cual estamos muy agradecidos a los chicos de Producciones Clandestinas y toda la gente que colabora con esto. Este viernes vamos a tratar de traspasar cada pantalla que esté ahí, en cada casa, con nuestra energía, con todo lo que es el show de Bares: siempre y potenciado en este momento”.

La Lengua de Edgar promete un show más compacto y poderoso, aprovechando la oportunidad de volver a tocar.Foto: Gentileza producción

Lengua larga

La Lengua de Edgar está compuesta por Ilmar Haesler (voz y guitarra), Gustavo Ponce (guitarra), Ángel Quijano (bajo) y Emilio Simeoni (batería). Sobre el convite al show online, cuenta el vocalista: “La verdad es que estamos muy contentos, muy ansiosos, esperando que sea viernes para ver cómo vivimos esta oportunidad distinta, pero a la vez muy hermosa, de poder acercarnos de nuevo un poquito a nuestros amigos, nuestras amigas, a la familia. Estamos a la expectativa de qué va a pasar. Pero a la vez súper agradecidos por la oportunidad que nos dan, la confianza: ya estuvimos en otros eventos de Producciones Clandestinas, ya nos conocen y somos amigos de la casa”.

Entrando en el concierto remarca: “El show que estamos preparando es un poco distinto al que estamos haciendo siempre, le metemos un poco más power y un poco más armado, pensado desde el lugar sin público adelante; pero sé que van a estar presentes del otro lado. Así que tenemos muchísimas ganas y todas las pilas puestas para que el viernes sea una fiesta, un FieStone, con todo su nombre (risas)”.