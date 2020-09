https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 11.09.2020 - Última actualización - 9:22

8:42

Elías Alberto concibió su personaje para un trabajo en la Escuela Mantovani. Pensó en un muñeco que llega al mundo y debe aprender a vivir en él. Ahora, en la plataforma Capital Cultural, presentó un nuevo capítulo, donde Eluno aprende a caminar. "Se trata de un proyecto abierto", contó.

ARTES ESCÉNICAS La historia de Eluno: el títere que nació como tesis y acompaña a su creador en pandemia Elías Alberto concibió su personaje para un trabajo en la Escuela Mantovani. Pensó en un muñeco que llega al mundo y debe aprender a vivir en él. Ahora, en la plataforma Capital Cultural, presentó un nuevo capítulo, donde Eluno aprende a caminar. "Se trata de un proyecto abierto", contó. Elías Alberto concibió su personaje para un trabajo en la Escuela Mantovani. Pensó en un muñeco que llega al mundo y debe aprender a vivir en él. Ahora, en la plataforma Capital Cultural, presentó un nuevo capítulo, donde Eluno aprende a caminar. "Se trata de un proyecto abierto", contó.

Eluno no tiene apellido, sólo ese nombre corto y sugerente. Es un títere antropomorfo pensado y desarrollado por Elías Alberto como un proyecto de tesis en la Escuela Provincial de Artes Visuales "Prof. Juan Mantovani". Allí tuvo su "bienvenida" a este mundo y por estos días acompaña a su creador, en plena pandemia, desde las pantallas y las redes sociales. Y hace poco, a través de la plataforma digital Capital Cultural creada por la Municipalidad de Santa Fe, el público de Santa Fe (y, en rigor, de todas partes) lo pudo ver aprendiendo a dar sus "primeros pasos" en el Teatro Municipal, ayudado por el titiritero que le dio vida.

"Eluno es un proyecto abierto", aclaró Elías a El Litoral. Y repasó su origen. "Era parte de una acción artística que hicimos en la Escuela Mantovani, en la que había otras personas, que formaban parte de una especie de pequeño ritual de bienvenida. Y en ese ritual, se le dio a Eluno el soplo de vida o el dote de conciencia. Que sea a través de un momento convivial era muy importante, porque aportando un poco de realidad a través del pacto ficcional, la idea era que Eluno entre con más fuerza a la realidad de este mundo", detalló.

Los primeros pasos

Luego de la bienvenida, el proyecto de Eluno quedó siempre presente y abierto a distintos senderos para tener continuidad. "La idea era que Eluno empezara a aprender como estar en el mundo, como los niños. Así, Eluno empezó a investigar como si fuera un ser humano. Estuve subiendo información sobre él a las redes, de hecho se hizo un Instagram en el cual fue probando algunas cosas y ahí empecé a meterlo en la virtualidad", describió Elías.

Cuando surgió la propuesta de sumarse a la plataforma Capital Cultural de Santa Fe, al actor y titiritero, le pareció el momento justo para avanzar un casillero. "Me pareció adecuado que aprenda a caminar. Hasta ahora, quedó ahí, pero es un proyecto abierto. Eluno es un ser que está aprendiendo a vivir, a estar, a conocer. La idea es ir generando distintos capítulos en los cuales vaya pasando por distintos momentos clave de la vida, espejando un montón de reflexiones que nos permiten repensarnos", explicó.

Una arista interesante tiene que ver con la incorporación que hizo Elías de las herramientas que ofrece la virtualidad para buscarle una vuelta de tuerca al personaje. "En este caso, que sea un formato virtual me permitió hacer un montón de juegos con la cámara que facilitaron el trabajo titiritero y la posibilidad de llevar la historia a un espacio más profundo e interesante. Me pareció que fue una ventaja", destacó.

Buscar otros caminos

El paso obligado de lo presencial a lo virtual no resultó traumático para Elías. "En ningún momento dudé de la capacidad del teatro para adaptarse a las circunstancias", aseguró. Durante el proceso, el actor y titiritero sintió que siempre lo acompañó algo de la teatralidad. "Pude conservar muy fielmente algunos aspectos que tienen que ver con eso. Fui creando ficciones por otros lados. El de Eluno es un producto en el cual confluyó eso y la virtualidad los facilitó. Se trata de encontrar otras vías y sacarles el jugo. Mostrar que, a pesar de que no se está en la escena, se está también ahí, en un no espacio. Me parece que la cuestión pasa por ver como desafiamos la creatividad", resaltó.

Todo esto se tradujo también en las nuevas dinámicas que se abrieron en la relación con el público, que se migró hacia otros formatos. "Está bueno para que el público entienda que la manera en la que nosotros vivimos el proceso previo a una propuesta no es ahí en la escena y nada más, sino que pasa por una manera de ver y de sentir el mundo".

El futuro

Hay muchas disciplinas en las cuales ya se habla que, cuando pase la pandemia, mantendrán vivo lo virtual e irán hacia formatos que lo mixturen con lo presencial. Para Elías, en el teatro está pasando. "Hay talleres que se están dictando virtualmente, otros que se hacen en forma presencial con protocolos. Yo estoy dictando uno en el Mercado Progreso, pero al haber tanta incertidumbre en el medio se buscan alternativas. Yo espero tomar lo mejor. Me quedó con mantener el contacto y brindar tareas a los alumnos para la casa. Veo una opción en usar la virtualidad para ofrecer otras opciones a la distancia", sintetizó.