La postura del Bloque de la Unión Cívica Radical en Diputados Perotti, rápido con Buenos Aires y remolón con Santa Fe

La construcción de un país federal exige la rediscusión de las relaciones entre las provincias y el poder central. La coparticipación federal es uno de los pilares sobre los que cimienta el concepto de solidaridad entre provincias y su distribución es fruto de uno de los últimos acuerdos al que pudimos arribar los argentinos, durante la presidencia de Raúl Alfonsín.



Las provincias, a través de sus gobiernantes, tienen la responsabilidad de hacer cumplir ese acuerdo y defenderlo frente a decisiones del poder central que puedan ir en contra de ese criterio de solidaridad.



Lamentablemente, el Gobernador Perotti aún no ha asumido ese rol. Fruto de la decisión de Hermes Binner de presentarse a la Corte Suprema, acompañado de los ex Gobernadores y referentes de todos los partidos, de reclamar el reintegro de fondos coparticipables retenidos de manera inebida, la Justicia falló en 2015 a favor de nuestra provincia. Durante el gobierno de Miguel Lifschitz, no se dejó de exigir el cumplimiento de la orden judicial y de proponer alternativas para hacerlo efectivo.



Hoy, cuando el mismo partido gobierna la Provincia y el país, el tema parece olvidado. El Gobernador Perotti se manifestó rápidamente en el conflicto por los montos de coparticipación que se disputan entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia, pero lleva más de 9 meses sin actuar -y ni siquiera opinar- para pedirle al Gobierno Nacional que comience a pagarnos a los santafesinos una deuda que ya supera los 150.000 millones de pesos.



Los Diputados y las Diputadas de la UCR le reclamamos -tal como ya lo hiciera la Cámara de Diputados- al Gobernador que exija con firmeza que se cumpla con Santa Fe, que es la provincia que le toca gobernar.



Debe saber el Sr. Gobernador, que si decide hacerlo podrá contar con nosotros para acompañar este reclamo que es fundamental para el desarrollo provincial y que parece no ser prioritario para la actual administración.

Bloque de la Unión Cívica Radical en Diputados