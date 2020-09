https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Fenómenos de masa de Argentina"

Viral: una pareja española reacciona al fernet con coca y al Indio Solari

No pueden creer que le digan "misa" a los recitales del ex Redondo. Además, se prepararon un fernet, según la tradicional proporción cordobesa.

Crédito: Captura de video

A lo largo del video se escucha repetidas veces "¡Madre mía". La pareja española asegura que en el mundo no ha visto algo así: se refieren al video del recital del Indio Solari en Olavarría, mientras se toman un fernet, para tratar de entender los "fenómenos masivos argentinos". Tenés que leer Video: El holograma de "El Indio Solari" en el Estadio Malvinas También miran un mix de Jijiji, en Olavarría, Tandil y La Plata, y "quieren ir" - mientras siguen tomando la tradicional bebida cordobesa y "flipando" con el pogo más grande del mundo. Mirá el video: