https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 13.09.2020 - Última actualización - 9:55

9:54

El legislador es el autor del proyecto de creación del Observatorio que fue aprobado el mes pasado. En la última sesión fue designado por la Comisión de Asuntos Contitucionales y Legislación General como Coordinador de este Observatorio que comenzará a funcionar en las próximas semanas.

El diputado es el autor del proyecto "Cachi" Martínez fue designado para coordinar el Observatorio de Víctimas de Delitos en Santa Fe El legislador es el autor del proyecto de creación del Observatorio que fue aprobado el mes pasado. En la última sesión fue designado por la Comisión de Asuntos Contitucionales y Legislación General como Coordinador de este Observatorio que comenzará a funcionar en las próximas semanas.

La Resolución firmada esta semana por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General designa como Coordinador del Observatorio de Víctimas de delitos al diputado del Frente Renovador-PJ Oscar “Cachi” Martínez, quien en consonancia con la iniciativa firmada por Sergio Massa en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación -que creó el Observatorio a nivel nacional en marzo pasado- hizo lo propio en la legislatura santafesina, convirtiéndola así en la primera provincia que constituye un Observatorio.

Consultado por El Litoral, Martínez expresó su agradecimiento por la designación a los integrantes de la Comisión y sostuvo que “este es un paso trascendente para la toda la sociedad santafesina y en particular para la Cámara de Diputados. Las víctimas de delitos a partir de ahora estarán más protegidas, más tuteladas, más consideradas, en cuanto al reconocimiento de sus derechos humanos en el ámbito de la provincia de Santa Fe.”

Y explicó respecto al funcionamiento del mismo, que “el Observatorio de Víctimas de Delitos funcionará en el ámbito de la Legislatura y actuará en conjunto con las comisiones internas de la misma. Tendrá por objeto velar por el efectivo cumplimiento de la Ley N° 27372, colaborando activamente en lo concerniente a la investigación, monitoreo y seguimiento de todas las cuestiones relacionadas con las víctimas de los delitos y también sus familias, con la finalidad de arribar a diagnósticos eficaces que permitan el diseño de políticas públicas preventivas”.

“Además articulará acciones relacionadas con la difusión, promoción y protección de los derechos de las víctimas con las organizaciones de la sociedad civil y la totalidad de los poderes del Estado para hacer efectivo el reconocimiento de sus derechos. También será su función promover los protocolos de trabajo y manuales de procedimiento que contribuyan a la mejor articulación de las áreas y dispositivos destinados a la prevención, la asistencia y la reparación jurídica, anímica y social de las víctimas”, agregó Martínez.

En cuanto a su tarea de Coordinador el legislador aclaró que la misma consiste en organizar el funcionamiento del Observatorio y actuar en forma conjunta con otras comisiones internas de la Cámara según la naturaleza, entidad o trascendencia del caso. Y aseguró que una de sus primeras acciones al frente del Observatorio será celebrar un convenio con la Cámara de Diputados de la Nación, más precisamente con su presidente Sergio Massa a los efectos de poder intercambiar experiencias con el ámbito nacional que en el que funciona desde marzo pasado. Asimismo relató que ya entabló un diálogo con el Procurador de la Corte Suprema de Santa Fe Dr. Jorge Barraguirre, con quien se reunirá en los próximos días para coordinar tareas también con el poder judicial en pos del fortalecimiento de los derechos de las víctimas y sus familias.

Para finalizar, el legislador aseguró que “quedó absolutamente demostrado por varias situaciones anómalas que se han vivido en estos tiempos de pandemia, como por ejemplo la liberación de presos sin que se diera participación a las víctimas o sus representantes, o que ellos no defendieran cabalmente sus intereses, que era necesario fortalecer las instituciones a la hora de reconocer los derechos humanos de este actor olvidado del proceso. Actor que se encuentra atravesado por el delito por la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad, por no poder lograr resultados que eviten la impunidad y por ser ineficaces a la hora de garantizar que aquellos que violan la ley penal cumplan con la sanción respectiva, al menos en el ámbito de esta provincia, que sigue siendo la provincia más insegura del país. Por eso estoy convencido que es un gran paso la creación de este Observatorio y es un orgullo enorme para mí que me hayan elegido para coordinarlo”.