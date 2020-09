Por primera vez en el mundo, la Argentina clonó cebras en laboratorio

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La investigación permitiría acelerar el desarrollo de tecnologías aplicables en programas de conservación de animales salvajes en peligro de extinción, tales como el burro y el rinoceronte.

Investigadores argentinos liderados por la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba) consiguieron clonar in vitro los embriones de cebra, por lo que este avance permitiría acelerar el desarrollo de tecnologías aplicables en programas de conservación de animales salvajes en peligro de extinción, informaron desde esa universidad.

En el proyecto de investigación, que incluyó la participación de la Universidad de Río Cuarto (UNRC) y la Fundación Temaikén, los embriones generados tuvieron alta calidad y servirían para avanzar en la preservación de material genético de la cebra y de otras especies, indicó una nota publicada en el servicio de divulgación científica Sobre La Tierra (SLT) de la Facultad de Agronomía de la UBA.

"Logramos producir embriones de clonación de cebra utilizando óvulos de yegua. A estos óvulos, que nos brindó la Universidad de Río Cuarto, les quitamos el ADN y le introdujimos el material genético de células de cebra que nos cedió Temaikén, provenientes de un animal de ese parque", explicó Andrés Gambini, docente cátedra de Producción Equina de la Fauba e investigador del Conicet.

"Los embriones se desarrollaron muy bien hasta el día siete, cuando ya se los podría transferir a un animal receptor. Hasta donde sabemos, nadie lo había conseguido antes", destacó.

Gambini señaló que en un segundo experimento también produjo otro tipo de embriones de cebra por medio de la técnica denominada ICSI, muy usada en humanos en las clínicas de fertilización asistida.

"En este caso, a óvulos intactos de yegua les inyectamos un espermatozoide de cebra. Por eso, los embriones que logramos combinaron información genética del caballo doméstico e información genética de la cebra. Técnicamente, es un híbrido llamado cebrallo. Estos embriones también desarrollaron muy bien hasta el día siete", afirmó.

"El hecho de que ambos tipos de embriones tuvieran alta calidad y se desarrollaran en excelentes condiciones hasta el séptimo día evidencia que las técnicas que usamos funcionan muy bien y que, en el futuro, los embriones se podrían transferir con éxito a un animal para que lleve adelante la gestación", explicó el investigador.

Los científicos indicaron que estos avances también podrán ser trasladados a otras especies en extinción como los rinocerontes, que están emparentados.

"Los equinos y los rinocerontes están emparentados, ya que pertenecen al orden zoológico de los perisodáctilos. De ahí la importancia a nivel mundial del trabajo en clonación equina", comentó Daniel Salamone, veterinario de FAUBA.

Internacionalmente, el Laboratorio de Biotecnología Animal que dirige Salamone en la Fauba se encuentra entre los principales laboratorios de investigación en el campo de la reproducción equina.

"Desde lo personal, me gustaría proyectar esto a los animales salvajes. Es un tema que me apasiona y me gustaría desarrollar el resto de mi carrera principalmente con estos animales, y sobre todo con aquellos que están en peligro de extinción", sostuvo Salamone.

