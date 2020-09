https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Al diagnóstico final lo realiza siempre el Ministerio de Salud, previa evaluación médica. Las personas sospechosas de ser contacto estrecho no deben autodiagnosticarse. Sí comunicarse con las líneas telefónicas sanitarias: esto es algo central.

Covid-19: a propósito del cambio de criterio de confirmación por nexo Qué deben saber las personas que pueden ser contacto estrecho de un caso positivo Al diagnóstico final lo realiza siempre el Ministerio de Salud, previa evaluación médica. Las personas sospechosas de ser contacto estrecho no deben autodiagnosticarse. Sí comunicarse con las líneas telefónicas sanitarias: esto es algo central.

El 6 de septiembre, la Ministra de Salud Sonia Martorano anunció el cambio de criterio clínico-epidemiológico en la forma de determinar los "positivos" de Covid-19 dentro de la provincia: ya no todos los casos sospechosos pasan a ser hisopados, y los contactos estrechos de pacientes confirmados pueden ser (tras evaluación médica) definidos justamente como "positivos" sin necesidad de la muestra de exudado naso-orofaríngeo. Esto rige para las áreas declaradas con transmisión comunitaria de Santa Fe: Rosario y Gran Rosario, Casilda, San Lorenzo, Venado Tuerto y el Depto. La Capital.

Pero, ¿quién puede ser un contacto estrecho? ¿Qué circunstancias y de acuerdo a qué síntomas asociados al Covid-19 lo determinan como tal? Bueno pues: una persona que estuvo en cercanía con un paciente confirmado de coronavirus a menos de 2 metros de distancia, durante al menos 15 minutos y sin el tapabocas puesto (o mal colocado) es un contacto estrecho. Si esa persona comienza con síntomas, se puede considerar positiva de Covid por nexo epidemiológico si presenta dos o más de los siguientes síntomas: fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, vómitos/diarrea/dolor de cabeza/dolor muscular (los síntomas separados por la barra deben ser considerados como uno solo). Si tiene pérdida repentina del gusto y/o del olfato solamente, se lo evaluará.

"Si un paciente tiene dos o más de esos síntomas asociados al coronavirus, y además estuvo en contacto estrecho con un caso positivo o forma parte de un estudio de brote, sería confirmado como positivo por nexo, siempre de acuerdo a la determinación de la autoridad sanitaria", le explica a El Litoral la Dra. Fernanda Ferrer, integrante del equipo de Epidemiología de la cartera sanitaria provincial.

Hay un punto clave: a un caso de contacto estrecho que es confirmado por nexo lo diagnostica siempre el equipo de salud en acuerdo con las autoridades de epidemiología. "Cada caso sospechoso se va a investigar o no, en función de sus características. La gente no tiene que autodiagnosticarse como Covid-19 positivo por creer ser 'contacto de'. Debe seguir consultando al 0800-555-6549, o a su sistema de salud (si tiene obra social) o a un efector sanitario. La consulta nos permite seguir la 'trazabilidad del caso' y poder implementar medidas de bloqueo, aislando a la persona y sus contactos, alertando sobre síntomas graves y pudiendo cortar así la cadena de transmisión", insiste la profesional.

Cómo se procede

La persona que crea que es contacto estrecho de un caso confirmado primero debe quedarse tranquila y ante cualquier duda tiene que comunicarse a las vías telefónicas antes mencionadas: "Será evaluada y el profesional tratante va a determinar si se considera contacto estrecho asintomático; o contacto estrecho con síntomas, en función del cuadro clínico, y también si estuvo con alguien Covid positivo en los últimos 14 días (a menos de 2 metros de distancia y durante al menos 15 minutos, sin la protección adecuada o si compartió el mate, utensilios para comer por ejemplo, o espacios cerrados)", añade Ferrer.

A esa persona con sospecha de Covid se le va a recomendar que se aísle (siempre en todos los casos se exige aislamiento preventivo), y se evaluará si corresponde la realización de un hisopado. Si el paciente refiere ser contacto estrecho de un caso confirmado por laboratorio (por hisopado) se le indicará aislamiento por 14 días. Si ese contacto estrecho comienza con síntomas a lo largo de los días, se evaluará si reúne criterios para ser considerada caso confirmado por nexo epidemiológico. "Recién ahí se considerará positiva por este criterio", precisa.

Lo importante es que la gente consulte, porque de esa manera se notifica el caso. A partir de una notificación de caso sospechoso se despliega toda una evaluación médica que determinará si es necesario el hisopado o no. No es un detalle menor esa notificación especial de caso confirmado por nexo: "Se exige saber justamente el nexo de ese contacto estrecho: con quién estuvo, nombre, apellido y DNI", para seguir la trazabilidad, agrega la epidemióloga.

Convivientes

El ejemplo acaso más gráfico es el de los convivientes: "Supongamos que en un núcleo familiar de 10 integrantes hay una persona que es positiva confirmada, y 5 de los convivientes presentan síntomas compatibles de coronavirus. No se los hisopará a todos (salvo que haya alguna mujer embarazada o persona de riesgo con comorbilidades, o un agente de salud, ver El Dato). Si el médico actuante determina que esas personas tienen síntomas, quedan confirmadas como positivas por contacto estrecho por nexo", explica la profesional.

Además de este tipo frecuente de contactos estrechos, como son los convivientes, también pueden serlo personas que estuvieron próximos circunstancialmente con un caso positivo, como ser los compañeros de trabajo o personas con las que hayan compartido un ámbito cerrado (siempre y cuando hayan estado con éste al menos 15 minutos y sin tapabocas o compartiendo un mate, por ejemplo). "Pero cada caso pasa por evaluación médica y epidemiológica", deja en claro Ferrer.

En este sentido, hay una falsa creencia -por parte del común de la ciudadanía- de que habrá un "descontrol", es decir, que no se seguirá la trazabilidad de los casos. No es así: "El paciente tiene que consultar por vía telefónica (salvo que tenga signos médicos de gravedad; en este caso la consulta debe ser presencial). Y así, habrá personal sanitario que investigará el caso y evaluará si amerita hisopado o no".

-Este cambio de criterio de confirmación de caso por nexo, ¿logrará descomprimir el trabajo de procesamiento de muestras de hisopados en los laboratorios?

-Sí, pero ése no es el único objetivo. Se trata de hacer más sensible el diagnóstico de casos. Porque como se ejemplificó antes, en un grupo familiar con 10 integrantes, si 5 tienen síntomas asociados, no todos serán hisopados: pasarán a ser diagnosticados como positivos por nexo. Eso representa menor utilización de recursos humanos y físicos. Se gana en tiempo, en menor uso de insumos y en la logística del abordaje del caso.

La Dra. Fernanda Ferrer, integrante del equipo de Epidemiología provincial.Foto: El Litoral

A quiénes se hisopa

Corresponde hisopar a una persona que tiene síntomas compatibles con Covid (al menos dos, de los mencionados anteriormente) que no refiera haber estado en contacto con alguien diagnosticado positivo y no reúna criterios de confirmado por nexo; personal de salud, personas gestantes, personal esencial (que pertenezcan a fuerzas de seguridad, agentes penitenciarios, por ejemplo); personas que residan en instituciones cerradas o sus cuidadores; personas con criterio de internación y personas con factores de riesgo o comorbilidades.

Dolor muscular, nuevo síntoma

-¿Qué pasa con las personas con dolor muscular (nuevo síntoma asociado a Covid-19 confirmado por Nación)? Hay muchas que tienen dolores musculares crónicos, como la fibromialgia. ¿Deben llamar al 0800 o a su sistema de salud sólo por ese síntoma?

-Siempre una persona (para que se considere sospechosa) debe manifestar dos o más síntomas, y éstos tienen que ser fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar. Estos síntomas son los más frecuentes. La falta de gusto y olfato por sí solas representan un signo clave de Covid-19. Pero también puede existir dolor abdominal, vómitos y falta de gusto y de olfato. El dolor de cabeza y el dolor muscular son síntomas quizás más inespecíficos, pero pueden estar presentes. Si una persona tiene sólo un dolor muscular y, más aún, es crónico, no tiene que llamar al 0800. Existen algunas excepciones donde consideramos un sólo síntoma, y es en el caso de personal de salud, geriátricos, residentes de barrios populares, entre otros.